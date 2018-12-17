С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Отиаи Таканобу Глава представительства HONDA в России

Дорогие друзья!

От лица компании HONDA поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаю вам ровных дорог, надежных автомобилей и приятных поездок!

Пусть в наступающем 2019 году сбываются все ваши мечты и желания!

А мы будем рады вместе с вами достигать новых горизонтов!

С наступающим Новым Годом! Будьте счастливы!

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