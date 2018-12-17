Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Отиаи Таканобу
Honda
17 декабря 2018

Отиаи Таканобу

Глава представительства HONDA в России

Дорогие друзья!

От лица компании HONDA поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаю вам ровных дорог, надежных автомобилей и приятных поездок!
Пусть в наступающем 2019 году сбываются все ваши мечты и желания!
А мы будем рады вместе с вами достигать новых горизонтов!
С наступающим Новым Годом! Будьте счастливы! 

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