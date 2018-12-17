От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Любомир Найман глава марки Audi в России

От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Для Audi 2018 год был полон ярких премьер и событий: флагманский седан Audi A8, прогрессивное купе Audi A7 Sportback, впечатляющий бизнес седан Audi A6 и наконец абсолютно новый игрок в линейке марки – непревзойденный купе-кроссовер Audi Q8. В новом году мы продолжим следовать за нашими мечтами и создавать безупречные автомобили. Мы готовимся удивить поклонников марки новыми интересными моделями – еще более инновационными и прогрессивными.

Современный мир меняется стремительно. Для нас эти изменения – вызов, который мы принимаем с радостью. Система автопилотирования, электрические двигатели, совершенные системы безопасности и современный дизайн – все это находит отражение в автомобилях Audi и позволяет нам удивлять и восхищать покупателей по всему миру, ведь каждый новый автомобиль совершенен и безупречен.

Искренне желаю, чтобы ваш новый год был наполнен яркими событиями, радостными встречами и незабываемыми впечатлениями! Не сбавляйте скорость на пути к исполнению своей мечты!

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