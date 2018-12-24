Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
Заканчивается 2018-й год, он был достаточно интересным и удачным для российского авторынка и российских автомобилистов. У нас появились в стране новые, современные модели, в том числе отечественных марок; государство, банки, производители и дилеры предлагали покупателям льготные программы автокредитования, лизинга и трейд-ин... В результате рынок наш вырос по сравнению с 2017-м годом - и это хорошо. Были изменения в ПДД, но, что называется, "точечные"; многие их даже не заметили. И вот наступает год 2019-й, и тут нас ждут самые разные перемены. Вырастет ставка НДС, и вместе с ней - стоимость всех автомобилей; подорожает бензин (за счет увеличения акцизов); изменится цена полиса ОСАГО. А законодатели готовят нам новые подарки в виде увеличения штрафов за превышение скорости, нарушение правил остановки, нечитаемые номера... Словом, год будет непростым. Но ведь интересным! Тем более, что в борьбе за какие-то наши права мы можем еще побороться... Крепче держите баранку и помните - у водителя есть не только обязанности, но и права!
Игорь Моржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства "АВТОСТАТ"
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее