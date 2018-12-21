С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Ив Каракатзанис Президент ПАО «АВТОВАЗ»

Дорогие друзья!

Мир меняется. LADA является частью этих перемен. Мы в LADA постоянно стремимся достигать чего-то большего и лучшего, удивляем автомобилями с выразительным дизайном, наши модели с каждым днем становятся ярче, комфортнее, безопаснее. Мы делаем так, чтобы LADA стала символом уверенности независимо от ситуации. Мы постоянно расширяем горизонты и идем к новым открытиям, выполняя и даже предвосхищая ожидания наших клиентов. В новом 2019 году я желаю каждому из вас, редакции, читателям автомобильного интернет-портала Motor Page и просто всем автолюбителям найти свои новые горизонты, которые будут вести вас дорогой оптимизма и позитивных перемен. И я надеюсь, что вы выберете LADA для того, чтобы наши машины помогали вам в этих увлекательных путешествиях. Давайте напишем историю вместе! С Новым годом!

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис

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