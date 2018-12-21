С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Такаси Сюито вице-президент ООО «Тойота Мотор»

Дорогие читатели портала Motor Page!

От имени Toyota поздравляю вас с новым 2019 годом!



Желаю вам дерзать, побеждать, достигать своих целей и никогда не сомневаться в своём превосходстве над обстоятельствами!



Пусть удача будет сопутствовать вам на каждом километре пути, и каждый поворот принесёт новый повод для гордости.



Открывайте новые горизонты и не бойтесь совершать невозможное.

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