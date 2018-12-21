Автомобильный портал Motorpage
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Такаси Сюито
Toyota
21 декабря 2018

Такаси Сюито

вице-президент ООО «Тойота Мотор»

Дорогие читатели портала Motor Page!

От имени Toyota поздравляю вас с новым 2019 годом!

Желаю вам дерзать, побеждать, достигать своих целей и никогда не сомневаться в своём превосходстве над обстоятельствами!

Пусть удача будет сопутствовать вам на каждом километре пути, и каждый поворот принесёт новый повод для гордости.

Открывайте новые горизонты и не бойтесь совершать невозможное.

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