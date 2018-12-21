Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От имени Toyota поздравляю вас с новым 2019 годом!
Желаю вам дерзать, побеждать, достигать своих целей и никогда не сомневаться в своём превосходстве над обстоятельствами!
Пусть удача будет сопутствовать вам на каждом километре пути, и каждый поворот принесёт новый повод для гордости.
Открывайте новые горизонты и не бойтесь совершать невозможное.
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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