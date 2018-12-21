Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
Приближается Новый Год – особенный праздник для каждого из нас, который мы всегда стремимся провести в кругу родных и близких. Мы традиционно подводим итоги уходящего года и, полные надежды и оптимизма, строим планы на будущий.
От всей души хочу пожелать вам плодотворного года. Пусть сбываются самые смелые мечты и покоряются новые вершины. Пусть каждый день наполняется вдохновением, творческой энергией и решимостью, а новая глава жизни – сюрпризами, причём самыми приятными. Пусть на душе всегда царит гармония и уверенность в том, что вы на правильном пути.
Желаю, чтобы Новый 2019 год приносил только положительные эмоции и настоящее удовольствие от каждого мгновения. А Volvo Cars, в свою очередь, продолжит развиваться в духе своей корпоративной философии Designed Around You и делать всё возможное, чтобы ваша жизнь была лучше и проще.
С наилучшими пожеланиями,
Майкл Мальмстен
Президент и генеральный директор Volvo Car Russia
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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