С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Майкл Мальмстен Президент и генеральный директор Volvo Car Russia

Дорогие друзья!

Приближается Новый Год – особенный праздник для каждого из нас, который мы всегда стремимся провести в кругу родных и близких. Мы традиционно подводим итоги уходящего года и, полные надежды и оптимизма, строим планы на будущий.

От всей души хочу пожелать вам плодотворного года. Пусть сбываются самые смелые мечты и покоряются новые вершины. Пусть каждый день наполняется вдохновением, творческой энергией и решимостью, а новая глава жизни – сюрпризами, причём самыми приятными. Пусть на душе всегда царит гармония и уверенность в том, что вы на правильном пути.



Желаю, чтобы Новый 2019 год приносил только положительные эмоции и настоящее удовольствие от каждого мгновения. А Volvo Cars, в свою очередь, продолжит развиваться в духе своей корпоративной философии Designed Around You и делать всё возможное, чтобы ваша жизнь была лучше и проще.



С наилучшими пожеланиями,

Майкл Мальмстен

Президент и генеральный директор Volvo Car Russia

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