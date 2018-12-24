С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Антон Чуйкин главный редактор радиостанции Автодор

Дорогие друзья!

Водители и пассажиры, пешеходы и велосипедисты, владельцы дорогих лимузинов и бережливые хозяева «москвичей», матерые дальнобойщики и вчерашние ученики автошкол, гаишники и строители, дамы и господа!

Мы такие разные, и все же есть явление, которое нас объединяет: дорога. Дорога ведет нас к новому и, конечно, к лучшему. На дороге все равны. Дорога требует ответственности и дарит радость путешествия. Дорога это... жизнь.

Дорога ведет нас в 2019 год. И я уверен, это добрый путь! И пусть все дороги в Новом году будут легкими, пусть приносят радость. Всем и всегда: счастливого пути!

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