Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От лица компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, поздравляю вас с новым 2019 годом! В этом году мы закрепили успех предыдущего периода - 23 месяца компания показывает непрерывный рост!
В 2018 году наш модельный ряд пополнился совершенно новым кроссовером – Eclipse Cross. Его дизайн, отмеченный наградами в разных странах мира, сегодня привлекает всеобщее внимание и на улицах российских городов.
В новый год мы вступаем с большим оптимизмом и планами по выводу обновленного L200. За рулём нашего легендарного пикапа каждый водитель почувствует уверенность в себе и в своем автомобиле.
Желаю вам в новом году реализации всех ваших желаний и амбиций! С новым годом!
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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