С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Осаму Иваба Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»

Дорогие читатели!

От лица компании «ММС Рус», официального дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России, поздравляю вас с новым 2019 годом! В этом году мы закрепили успех предыдущего периода - 23 месяца компания показывает непрерывный рост!

В 2018 году наш модельный ряд пополнился совершенно новым кроссовером – Eclipse Cross. Его дизайн, отмеченный наградами в разных странах мира, сегодня привлекает всеобщее внимание и на улицах российских городов.

В новый год мы вступаем с большим оптимизмом и планами по выводу обновленного L200. За рулём нашего легендарного пикапа каждый водитель почувствует уверенность в себе и в своем автомобиле.

Желаю вам в новом году реализации всех ваших желаний и амбиций! С новым годом!

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