Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
От имени Nissan и Datsun поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю вам в наступающем году исполнить все свои заветные мечты, поставить новые не менее амбициозные цели, получить ещё больше незабываемых впечатлений и испытать бурю положительных эмоций! Следуйте своему собственному пути, выбирайте свою дорогу, а ваш верный спутник – автомобиль – будет вашим (самым) лучшим помощником и настоящим другом. Со своей стороны, мы будем продолжать радовать вас новыми моделями. В декабре 2018 года для всех поклонников и клиентов Nissan мы уже представили новый X-Trail, который создан специально для наших дорог. Следующее обновление ожидает вас уже весной 2019 года, мы сможем порадовать россиян новым Qashqai, который начнёт совсем скоро собираться на нашем заводе в Санкт-Петербурге. Конечно же, в преддверии праздников сюрпризы и подарки ждут вас и в дилерских центрах Nissan и Datsun – мы приготовили специальные кредитные предложения. Мы не могли оставить без внимания активное развитие технологий, поэтому продолжаем расширять для вас перечень оказываемых online-услуг.
С праздниками вас!
Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев
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От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
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