С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры. Андрей Акифьев Управляющий директор Nissan в России

Дорогие друзья!

От имени Nissan и Datsun поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю вам в наступающем году исполнить все свои заветные мечты, поставить новые не менее амбициозные цели, получить ещё больше незабываемых впечатлений и испытать бурю положительных эмоций! Следуйте своему собственному пути, выбирайте свою дорогу, а ваш верный спутник – автомобиль – будет вашим (самым) лучшим помощником и настоящим другом. Со своей стороны, мы будем продолжать радовать вас новыми моделями. В декабре 2018 года для всех поклонников и клиентов Nissan мы уже представили новый X-Trail, который создан специально для наших дорог. Следующее обновление ожидает вас уже весной 2019 года, мы сможем порадовать россиян новым Qashqai, который начнёт совсем скоро собираться на нашем заводе в Санкт-Петербурге. Конечно же, в преддверии праздников сюрпризы и подарки ждут вас и в дилерских центрах Nissan и Datsun – мы приготовили специальные кредитные предложения. Мы не могли оставить без внимания активное развитие технологий, поэтому продолжаем расширять для вас перечень оказываемых online-услуг.

С праздниками вас!

Управляющий директор Nissan в России Андрей Акифьев

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