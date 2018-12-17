Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.
С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям коллег, которые мы традиционно публикуем на страницах MOTOR PAGE в эти предновогодние дни!
Желаю вам, вашим родным и близким Счастливого Нового года!
Пусть во всех делах в следующем году вам сопутствуют удача и успех!
Здоровья вам, любви, доброты, оптимизма и побольше положительных эмоций!
Уходящий 2018-й стал достаточно удачным для российского автомобильного рынка. От всей души надеюсь на лучшее и желаю всем нам дальнейшего роста и подтверждения самых оптимистичных прогнозов на будущее! Уверен, что все, чья жизнь, работа и бизнес связаны с автомобилями, будут вносить в это свой посильный вклад.
Со своей стороны, мы с еще большей энергией и энтузиазмом будем знакомить вас со всеми новинками автомобильного мира, которые выйдут на рынок в 2019 году.
Наши эксперты планируют активно проводить тесты новых автомобилей и подробно информировать об их результатах вас, наших дорогих читателей.
Спасибо, что были с нами и обязательно оставайтесь с нами!
Хороших и веселых вам новогодних праздников и до встречи в следующем году!
Сергей Мышлявцев
От лица компании Audi Россия я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Читать далее
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Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru Читать далее
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От всей души поздравляю портал MotorPage.ru с наступающим Новым Годом! Читать далее
Дорогие друзья! Читать далее