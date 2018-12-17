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Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает всего самого наилучшего! Пусть 2019 год откроет для вас много новых дорог и прекрасных автомобилей! Вместе с нами вас поздравляют наши коллеги, друзья и партнеры.

Александр Мигаль
KIA
17 декабря 2018

Александр Мигаль

управляющий директор KIA Motors Rus

Новогоднее поздравление KIA Motors Rus читателям Motorpage.ru

Поздравляю читателей Motorpage.ru, особенно владельцев автомобилей KIA, с Новым годом! От лица нашей компании хочу пожелать читателям Motorpage.ru, чтобы в 2019 году ваши путешествия были наполнены яркими впечатлениями, а выбранный путь был легким и приятным.

2018 год запомнится множеством знаменательных событий. KIA вывела на рынок рекордное количество новых моделей. Среди них сильнее всего выделяются динамичный Stinger, самый быстрый автомобиль в истории бренда, и обновленный кроссовер Sportage, бестселлер в своем классе. Все наши успехи – это отражение вашего доверия и любви к компании KIA, поэтому наши цели на 2019 год неизменны: мы продолжим создавать для вас надежные, современные и стильные автомобили, и предлагать наилучшие условия для их приобретения и обслуживания.

В конце января начнутся продажи нового универсала Ceed Sportswagon. А в последующие месяцы состоится запуск флагманского седана К900, нового поколения культового KIA Soul и стильного ProCeed с кузовом shooting brake. Мы верим, что 2019 год будет насыщен яркими премьерами и хорошими новостями от KIA. 

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