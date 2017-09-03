Случилось то, что меня не просто удивило, а чуть ли не потрясло: как выяснилось, Россия почти готова к массовому внедрению самых передовых автотехнологий. В частности, электромобилей. Причем наша страна может даже войти в число реальных лидеров по их производству

Недавно в Кабинете министров состоялось совещание, на котором перспективные проекты в области автомобильного транспорта продвигали две, назовем их так, партии: одна выступала за электрификацию отечественного автопарка, вторая – за его газификацию. Причем в обоих случаях речь идет о современных технологиях, открытии новых производств и, соответственно, появлении дополнительных рабочих мест. А главное – о том, что эти инновационные продукты мы можем производить сами, независимо от различных стран, вводящих или отменяющих те или иные санкции.

При этом важно, что чуть ли не впервые на уровне высшего руководства страны видна заинтересованность действительно двигаться вперед, что-то реально делать, хотя я и не знаю почему. Мне ясно, что есть интересанты среди энергетиков. Ведь если выпускать много электромобилей, то это станет благом для производителей электричества – мало того что многократно увеличится спрос на их продукцию, так еще удастся выровнять дневные и ночные пики потребления электроэнергии, поскольку в основном заряжать машины станут ночью. Вполне объясним и интерес газовиков: с одной стороны, опять же рост продаж топлива, с другой – проект не требует каких-то сверхвложений в разработку, поскольку технология выпуска автомобилей, ездящих на газе, у нас в стране существует уже много лет.

А вот нефтяники в этом дележе инновационных пирогов даже не участвуют – в правительство на обсуждение перспектив отрасли их и не пригласили. Видимо, под тем соусом, что традиционный дизельно-бензиновый транспорт мегаполисы жутко загрязнил и в том числе от этого в городах заметно растет смертность. Кстати, пересадить автомобилистов на «чистый транспорт будущего» в принципе нетрудно: сначала электрическими станут маршрутки и автобусы, затем каршеринговые машины, а потом всем остальным предложат безальтернативный выбор: либо ты ездишь на электрокаре, либо не ездишь вообще. Для этого достаточно начать очень жестко контролировать вводимые сейчас экологические зоны. А автопром получит фантастически выгодный заказ: насытить рынок современными продуктами.

Тем не менее факт остается фактом: мы неожиданно стали стремительно нагонять мировые тренды. И что еще более удивительно, к этому вполне готовой оказалась часть промышленности – такая, скажем, мощная компания, как «Русские машины», а это и автобусы, и грузовики. Причем со стороны производителей уверенно звучит, что они активно работают и над автопилотируемыми моделями, и над электрическими, и уж тем более над газовыми, которые «Газпром» готов обеспечить топливом буквально на раз-два.

Но что меня решительно ввело в полнейший ступор, так это то, что никто из лоббистов не клянчил у государства денег – ни на инфраструктуру, ни на производство, ни даже на НИОКР! Наоборот, все в один голос заявили о готовности самостоятельно реализовать озвученные планы.

Честно скажу, мне непонятно, откуда вдруг взялись эти проекты – их появление стало полным откровением. Во-первых, я и не подозревал, что в России есть настоящие лоббисты, которые делают свою работу грамотно и эффективно. Во-вторых, выяснилось, что тысячи людей уже давно подспудно этим занимались, а то, что ими сделано, почти не отличается от самых современных зарубежных наработок. Оказывается, мы в принципе от Запада не то что не отстали, как я до сих пор считал, а двигаемся вровень с иностранцами. И наши конструкторы сегодня предлагают и аккумуляторные, и конденсаторные, и быстрозарядные технологии. Причем все это – отечественное. А значит, даже находясь под санкционным давлением, можно развивать и внутренние технологии, и инфраструктуру, и промышленность, что позже позволит стране жить на более высоком уровне. Поскольку новые проекты четко завязаны на внутренний рынок, на внутреннюю автомобильную жизнь, то именно они определят развитие многих систем на годы. Реализация таких программ всегда подразумевает развитие смежных отраслей – от научно-технических разработок до создания инфраструктуры и выпуска комплектующих.

Видимо, властям становится понятно, что нельзя всю жизнь быть сырьевым придатком: раньше Россия продавала мед, пеньку да пушнину, затем перешла на газ, нефть и руду. А надо самим производить конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ведь если мы не развиваем внутренний продукт, то проигрываем и внешне. И вот наконец неожиданно позитивный тренд, который к тому же выпадает из обычной для российских реалий схемы, когда все сводится только к тому, чтобы урвать как можно больше денег из бюджета.

Не знаю, чем закончится тяжба электриков и газовиков. На мой взгляд, некоторое преимущество имеют первые. Как минимум потому, что электричество – действительно новые для нашей страны технологии, это движение вперед, попытка разработать инновационные продукты. Хотя и газовый проект вполне может быть эффективным. Причем в обоих случаях, скорее всего, уже подготовлены и соответствующие законопроекты, и технические обоснования, и тщательно просчитанные бизнес-планы, и, разумеется, производственные мощности и специалисты. Как бы то ни было, вопрос переходит в горизонт принятия решений, и они будут реализованы не когда-то в отдаленном будущем, а уже вот-вот – в несколько ближайших лет.