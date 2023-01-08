Какая еще мировая автокомпания может похвастать, что своим появлением обязана дружеской рождественской пирушке? Которая случается у свободных молодых людей из состоятельных семей, не отягощенных детьми, браком, долгами

Луи Рено был 21 год, когда он, отслужив армию, полностью посвятил себя созданию собственного автомобиля. Его отец Альфред Рено был крупным галантерейным бизнесменом и домовладельцем, имевшим бизнес не только во Франции, но и в Англии и некоторых других странах Европы. Он мог позволить своему младшему сыну заниматься любимым делом и отвел ему под гараж каменную постройку в собственной усадьбе под Парижем. Луи сутками пропадал в мастерской, и в конце 1898 года первая самоходная двухместная повозка «вуатюретт» – именно так Луи окрестил свое детище – выкатилась за ворота.

Автомобилей как таковых в конце XIX века не было, даже слово «автомобиль» еще не появилось во французском языке, а тут вдруг автомобиль, да собственной конструкции, да сделанный руками родного брата… Старшие братья Марсель и Фернан решительно предложили отметить это событие. К тому же надвигалось Рождество.

Марсель, который был старше Луи на пять лет прямо заявил брату: «Сегодня вечером гуляем на рождественском ужине, куда пригашены еще пятнадцать друзей. Приходи, тебе нужно расслабиться, к тому же ты заслужил, чтобы отметить шампанским твой автомобиль!» Будущий автомобильный гений не заставил себя долго уговаривать.

Далее история делает многозначительную паузу. Доподлинно неизвестно, в какое заведение направилась золотая парижская молодежь в тот рождественский вечер, где пили шампанское, поливали лимонным соком устриц «фин де клер» и «крёз», но Луи решил поехать на вечеринку на собственном авто. В то время еще никто не задумывался ни о промилле, ни об их количестве в организме водителя. Не встречались и полицейские с алкотестерами. Да и вообще средства передвижения без конной тяги на улицах были настолько редким явлением, что на них ходили поглазеть, а стражи порядка вытягивались перед самобеглым дымящим экипажем во фронт. К тому же автомобиль являлся атрибутом людей с более чем высоким достатком, а с такими лучше быть поделикатнее.

Уважающие себя парижские рестораны или кафе любят размещать у себя фото знаменитостей и всяческие упоминания об известных людях или событиях, случившихся в их стенах. Ни я, ни один из моих французских приятелей не знает в Париже адреса легендарной посиделки братьев Рено. Даже известный автомобильный историк Серж Беллю, который, казалось, хранит в себе историю всех французских автомобилей и брендов, не проясняет картины.

Судя по всему, Луи Рено припарковал свой «вуатюретт» в субботу 24 декабря 1898 года возле какого-то частного заведения у подножия Монмартра. В разгар веселья гостям, а среди них были, видимо, и дамы, вздумалось покататься. Помните, как в «Берегись автомобиля» подвыпившая кампания орала: «Прокати нас, Дима!» За столом разгорелся спор – сможет ли повозка въехать на верхнюю точку Монмартра с двумя седоками. Луи Рено вызов принял. Приободренный несколькими бокалами «Мадам Клико», он несколько раз поднимался то с братом, то с гостями до самого верха по улице Лёпик. Этот факт задокументирован. На одном из домов на площади Тертр установлена мемориальная табличка, возвещающая о том, что 24 декабря 1898 года бензиновая коляска, пилотируемая сконструировавшим ее Луи Рено, доехала до площади Тертр, ознаменовав тем самым рождение французской автомобильной промышленности.

А уклон между тем был довольно внушительным – 13%. Находясь под впечатлением, многие из сидевших тогда за столами тоже захотели стать обладателями чудесной машинки. Кто-то сразу внес предоплату. В результате за один вечер Луи собрал 12 заказов!

Какие только чудеса не происходят в ночь под Рождество! Несколько недель спустя на свет появилось предприятие по производству самобеглых колясок «Братья Рено», превратившееся затем в одну из крупнейших автомобильных компаний мира.

А я, Владимир Соловьев, лично от себя желаю всем читателям хорошего Нового года и Рождества! И чтобы все ваши начинания (особенно в новогоднюю пору) превращались в выгодный бизнес!

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