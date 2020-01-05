Что вызвало больший восторг – умение ингольштадтского купе двигаться в пробках на автопилоте или нестись по шоссе в гоночном режиме, не столь важно. Куда опаснее то, что этот автомобиль вызывает привыкание. Впрочем, в хорошем смысле слова

Случай, произошедший во время фотосессии одной из самых красивых моделей в линейке Audi, высветил некоторые нюансы ее восприятия населением. «Купили бы лучше «Волгу» или «Победу», – то ли в шутку, то ли всерьез бросил озадачивший нас с фотографом прохожий.

Впрочем, оставим в стороне социальную подоплеку и обозначим главное: герой нашего теста вызывает сильные эмоции, и в этом смысле он однозначно эстетический провокатор. Мало того, А5 Coupe постоянно подначивает к езде в спортивной манере. Садишься, а точнее, проваливаешься в глубокое, шикарное и уютное кресло, берешься за компактный руль с логотипом S-Line, слышишь рокот заведенного турбодизеля и понимаешь, что плестись по дороге в офис не получится. Хочешь не хочешь, а придется маневрировать, обгонять, задействовать «спортивные» настройки электроники. И это постоянное ощущение тонуса водителем – пожалуй, главная составляющая магии ингольштадтского купе.

Здоровый эгоизм

После смены поколений в 2016 году Audi А5 предлагается на нашем рынке в четырехдверном исполнении А5 Sportback и как «двухдверка» А5 Coupe. Оба варианта одинаково изящны, оба базируются на современной платформе MLB Evo, но испытуемый имеет важное отличие в виде урезанной на 60 мм (до 2764 мм) колесной базы при даже чуть большей, чем у «брата», габаритной ширине (1846 мм). Дорожный просвет тестовой машины с пакетом S-line составляет при этом всего 120 мм. Ни дать ни взять – летающая тарелка, приземлившаяся на улицы столицы. Понятно, что с таким «космолетом» надо быть осторожнее при парковке у высоких бордюров и проезде установленных не по ГОСТу «лежачих полицейских».

Чтобы жить с А5 Coupe душа в душу, нужно соответствовать следующим критериям: обладать тонким вкусом, быть неравнодушным к спорту и предъявлять повышенные требования в вопросах комфорта. Прежде всего надо понимать, что эта машина по-гоночному заниженная, и, значит, чтобы садиться в «кокпит» и покидать его, надо быть молодым по возрасту или хотя бы по духу. Модные безрамочные двери здесь очень широкие, и это обстоятельство тоже нельзя сбрасывать со счетов. Особенно на тесных парковках, где машины ставятся бок к боку.

Места на переднем ряду предостаточно, вы сидите будто в коконе, а память водительского кресла моментально воспроизводит заданные настройки. И очень скоро у вас формируются сибаритские привычки. К примеру, я начал принимать как должное ритуал протягивания себе любимому ремня безопасности металлической рукой. Или, скажем, быстро подсел на сеансы массажа с программами «Волна», «Элас­тичность» и «Разминание». Чтобы активировать эту систему, нужно нажать на рычажок в торце водительского кресла – и массажное меню высветится на центральном планшете, воспринимающем голосовые команды и указания шайбы системы MMI.

Доступ на «галерку» тоже удобен, а при выходе пассажиры могут отодвинуть передние сиденья, нажав на клавиши сервопривода в их спинках и сформировав широкий коридор. К их услугам также блок управления трехзонным «климатом», кнопки включения подогрева сидений, подстаканники и отдельный блок потолочного освещения. Диван, кстати, спрофилирован под двух людей не самого высокого роста, любая из трех секций спинки откидывается при нажатии кнопок в багажнике. Последний весьма вместителен (465 л) и лишен выступов, скрадывающих пространство. Разумеется, есть штатные крепежные сетки, а в подполье размещена «докатка».

Пилот и автопилот

После нескольких дней в компании дизельного А5 Coupe удивительным образом интегрируешься в его мир. Это ровно тот случай, когда машина становится продолжением твоих рук и ног. Живые реакции на «газ», сочная тяга, которую демонстрирует в широком диапазоне оборотов 2-литровый 190-сильный мотор на тяжелом топ­ливе, молниеносные и одновременно плавные переключения 7-ступенчатого преселективного «робота», высокая курсовая устойчивость, эффективная работа полного привода – все это становится своего рода наркотиком. Расход солярки при этом «детский»: без пробок в городе реально уложиться в 6 л/100 км.

В то же время автомобиль позволяет корректировать свой характер. Для этого в распоряжении водителя имеются клавиши системы Audi Drive Select, адаптирующей подвеску, агрегатную связку и рулевое управление к езде в спортивном или, напротив, спокойном ритме. К слову, даже при выборе алгоритма Dynamic ходовая часть не становится зубодробительно жесткой, а вот крены, и без того едва заметные, практически сводятся на нет.

Еще один мощный источник позитива – фирменные электронные помощники. Пульсирующий свет системы контроля слепых зон в корпусах зеркал невозможно не заметить, однако он не раздражает, поскольку мягок и ненавязчив. Адаптивный «круиз» предупредителен и деликатен. Дистанция до впередиидущей машины адекватная, автоматизированное торможение – плавное и уверенное. Система контроля рядности также отлично делает свою работу – удерживает купе даже в связке поворотов, а при непреднамеренном пересечении разметки легкими подруливаниями возвращает «немца» на курс. Как ни крути, но здесь мы имеем дело с мощным генератором удовольствия, за который дилеры попросят от 3 052 000 рублей. Но этот Audi того стоит.