Автомобильный портал Motorpage
Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe
Логотип Audi

Audi A5 Coupe 2020 салонAudi A5 Coupe 2020 управление трансмиссиейAudi A5 Coupe 2020 передние креслаAudi A5 Coupe 2020 передние креслаAudi A5 Coupe 2020 шильдикAudi A5 Coupe 2020 задний фонарьAudi A5 Coupe 2020 вид сзади

Что вызвало больший восторг – умение ингольштадтского купе двигаться в пробках на автопилоте или нестись по шоссе в гоночном режиме, не столь важно. Куда опаснее то, что этот автомобиль вызывает привыкание. Впрочем, в хорошем смысле слова

Случай, произошедший во время фотосессии одной из самых красивых моделей в линейке Audi, высветил некоторые нюансы ее восприятия населением. «Купили бы лучше «Волгу» или «Победу», – то ли в шутку, то ли всерьез бросил озадачивший нас с фотографом прохожий.

Впрочем, оставим в стороне социальную подоплеку и обозначим главное: герой нашего теста вызывает сильные эмоции, и в этом смысле он однозначно эстетический провокатор. Мало того, А5 Coupe постоянно подначивает к езде в спортивной манере. Садишься, а точнее, проваливаешься в глубокое, шикарное и уютное кресло, берешься за компактный руль с логотипом S-Line, слышишь рокот заведенного турбодизеля и понимаешь, что плестись по дороге в офис не получится. Хочешь не хочешь, а придется маневрировать, обгонять, задействовать «спортивные» настройки электроники. И это постоянное ощущение тонуса водителем – пожалуй, главная составляющая магии ингольштадтского купе.

Здоровый эгоизм

После смены поколений в 2016 году Audi А5 предлагается на нашем рынке в четырехдверном исполнении А5 Sportback и как «двухдверка» А5 Coupe. Оба варианта одинаково изящны, оба базируются на современной платформе MLB Evo, но испытуемый имеет важное отличие в виде урезанной на 60 мм (до 2764 мм) колесной базы при даже чуть большей, чем у «брата», габаритной ширине (1846 мм). Дорожный просвет тестовой машины с пакетом S-line составляет при этом всего 120 мм. Ни дать ни взять – летающая тарелка, приземлившаяся на улицы столицы. Понятно, что с таким «космолетом» надо быть осторожнее при парковке у высоких бордюров и проезде установленных не по ГОСТу «лежачих полицейских».

Чтобы жить с А5 Coupe душа в душу, нужно соответствовать следующим критериям: обладать тонким вкусом, быть неравнодушным к спорту и предъявлять повышенные требования в вопросах комфорта. Прежде всего надо понимать, что эта машина по-гоночному заниженная, и, значит, чтобы садиться в «кокпит» и покидать его, надо быть молодым по возрасту или хотя бы по духу. Модные безрамочные двери здесь очень широкие, и это обстоятельство тоже нельзя сбрасывать со счетов. Особенно на тесных парковках, где машины ставятся бок к боку.

Места на переднем ряду предостаточно, вы сидите будто в коконе, а память водительского кресла моментально воспроизводит заданные настройки. И очень скоро у вас формируются сибаритские привычки. К примеру, я начал принимать как должное ритуал протягивания себе любимому ремня безопасности металлической рукой. Или, скажем, быстро подсел на сеансы массажа с программами «Волна», «Элас­тичность» и «Разминание». Чтобы активировать эту систему, нужно нажать на рычажок в торце водительского кресла – и массажное меню высветится на центральном планшете, воспринимающем голосовые команды и указания шайбы системы MMI.

Доступ на «галерку» тоже удобен, а при выходе пассажиры могут отодвинуть передние сиденья, нажав на клавиши сервопривода в их спинках и сформировав широкий коридор. К их услугам также блок управления трехзонным «климатом», кнопки включения подогрева сидений, подстаканники и отдельный блок потолочного освещения. Диван, кстати, спрофилирован под двух людей не самого высокого роста, любая из трех секций спинки откидывается при нажатии кнопок в багажнике. Последний весьма вместителен (465 л) и лишен выступов, скрадывающих пространство. Разумеется, есть штатные крепежные сетки, а в подполье размещена «докатка».

Пилот и автопилот

После нескольких дней в компании дизельного А5 Coupe удивительным образом интегрируешься в его мир. Это ровно тот случай, когда машина становится продолжением твоих рук и ног. Живые реакции на «газ», сочная тяга, которую демонстрирует в широком диапазоне оборотов 2-литровый 190-сильный мотор на тяжелом топ­ливе, молниеносные и одновременно плавные переключения 7-ступенчатого преселективного «робота», высокая курсовая устойчивость, эффективная работа полного привода – все это становится своего рода наркотиком. Расход солярки при этом «детский»: без пробок в городе реально уложиться в 6 л/100 км.

В то же время автомобиль позволяет корректировать свой характер. Для этого в распоряжении водителя имеются клавиши системы Audi Drive Select, адаптирующей подвеску, агрегатную связку и рулевое управление к езде в спортивном или, напротив, спокойном ритме. К слову, даже при выборе алгоритма Dynamic ходовая часть не становится зубодробительно жесткой, а вот крены, и без того едва заметные, практически сводятся на нет.

Еще один мощный источник позитива – фирменные электронные помощники. Пульсирующий свет системы контроля слепых зон в корпусах зеркал невозможно не заметить, однако он не раздражает, поскольку мягок и ненавязчив. Адаптивный «круиз» предупредителен и деликатен. Дистанция до впередиидущей машины адекватная, автоматизированное торможение – плавное и уверенное. Система контроля рядности также отлично делает свою работу – удерживает купе даже в связке поворотов, а при непреднамеренном пересечении разметки легкими подруливаниями возвращает «немца» на курс. Как ни крути, но здесь мы имеем дело с мощным генератором удовольствия, за который дилеры попросят от 3 052 000 рублей. Но этот Audi того стоит.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Вызывающий зависимость Audi A5 Coupe 2020
05 января 2020

"Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe"
Скольжение для безопасности
16 апреля 2019

"Скольжение для безопасности"
Audi: камера, мотор!
08 августа 2018

"Audi: камера, мотор!"
Погостив в будущем
02 сентября 2017

"Погостив в будущем"
Тюнинг Audi. Обзор за февраль 2017
15 февраля 2017

"Тюнинг Audi. Обзор за февраль 2017"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Audi A5 - audi a5 coupe 2017 полет на предельно малой
Тест драйв
12 июля 2019

Audi A5
"Полет на предельно малой"

Интересные новости по теме

главный дизайнер марки Audi Марк Лихте

В Audi ненавидят BMW, но уважают их

Главный дизайнер Audi поблагодарил баварцев за создание ниши купеобразных кроссоверов, однако в пух и прах разнёс их дизайн 16 декабря 2019 0
Новость про Audi - Audi

В России снова нашли пожароопасные Audi

Компания Audi выявила новые автомобили с пожароопасными печками, дефект в которых может привести к возгоранию 21 февраля 2018 0
Новость про Audi - Audi Q5

В России нашли Audi с опасными нагревателями

Россия не избежала глобальной сервисной компании, объявленной Audi из-за обнаруженного дефекта в климатической установке 27 декабря 2017 0
Новость про Audi - Audi

Audi отзывает более миллиона автомобилей по всему миру

Компания Audi объявила об отзыве 1,27 миллиона автомобилей по всему миру. Под сервисную кампанию подпали технические идентичные модели Audi A4/A5/Q5. При этом столь крупный отзыв никак не связан с Дизельгейтом 25 декабря 2017 0
Новость про Audi A5 - Audi A5 Sportback g-tron 2017

Audi A5 Sportback получила битопливную версию

Компания Audi привезла на фестиваль концерна Volkswagen на австрийском озере Вертерзе прототип битопливного лифтбэка A5 Sportback g-tron. Автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе 25 мая 2017 0
Новость про Audi A5 - Audi назвала российские цены новых хэтчбеков A5 и S5

Audi назвала российские цены новых хэтчбеков A5 и S5

Начальная стоимость нового поколения немецких хэтчей составляет 2 355 000 рублей 25 ноября 2016 0
Новость про Audi A5 - Audi не будет поставлять новые A5 и S5 на российский рынок

Audi не будет поставлять новые A5 и S5 на российский рынок

Немецкая компания отказалась от поставок новых кабриолетов из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС 07 ноября 2016 0
Новость про Audi A5 - Audi представила новое поколение кабриолетов A5 и S5

Audi представила новое поколение кабриолетов A5 и S5

Обе новинки выйдут на мировой авторынок в марте следующего года 07 ноября 2016 0

Модели в этом тест-драйве

Audi A5

2007 - сегодня

Поколений
4 смотреть
Класс
Средний
Кузов
купе, лифтбек
Тест-драйвов
7 смотреть
Отзывов
1 смотреть
Технические характеристики
Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe A5 Подробности
Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe A5 - Audi A5 Coupe 2020 вид спереди Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe A5 - Audi A5 Coupe 2020 вид сбоку Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe A5 - Audi A5 Coupe 2020 вид сбоку Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe A5Все фото

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 7 1 8