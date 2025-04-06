Этот кроссовер пользуется хорошим спросом по всему миру и приносит компании из Ингольштадта едва ли не основную прибыль. Сможет ли Audi Q5 нового поколения оказаться столь же успешным, как его предшественники?
Перед нами абсолютно новый Audi Q5, использующий ту же архитектуру Premium Platform Combustion, что и последние модели A5/A6. Производитель утверждает, что это поколение кроссовера стало не только «умнее» за счет кучи водительских ассистентов, но и эффективнее — благодаря использованию мягкой гибридной технологии во всех неэлектрифицированных версиях. Автомобиль стал выглядеть более агрессивно и дерзко, особенно спереди. Но это все — вкусовщина. Нам же в первую очередь важно, как машина едет.
Главная новость: в Ингольштадте не поддались всеобщему электробезумию и решили не отказываться от традиционных ДВС. Как и для новых Audi A5 и A6, для Q5 доступны два турбомотора — бензиновый и дизельный. При объеме 2,0 л они генерируют 204 л.с. и оснащены 7 ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением, которая передает крутящий момент на все четыре колеса. Но в отличие от A5 и A6 оба двигателя оснащены гибридной системой MHEV Plus. Она добавляет 24 «лошади» в общий «табун», позволяя ездить на малых скоростях только за счет электричества, накопленного в батарее емкостью 1,7 кВт•ч.
Немного странно нажимать кнопку запуска двигателя и слышать в ответ тишину. ДВС запускается лишь после набора скорости, зато уже на старте вы получаете мгновенный отклик на нажатие педали акселератора. Рулевое управление настроено отлично, однако педаль тормоза кажется излишне чувствительной — потребовалось некоторое время, чтобы к ней привыкнуть. Для новинки доступна адаптивная пневмоподвеска: это платная опция для обычного Q5, тогда как для SQ5 она является стандартной.
На тесте все машины были с «пневмой», поэтому про кроссовер с обычной подвеской нам сказать пока нечего. «Воздушная подушка» эффективно сглаживает дорожные неровности, даже несмотря на 21 дюймовые колеса. Также она неплохо справляется с кренами, но в быстрых поворотах тяжелому кроссоверу обмануть законы физики не удается. Согласно ТТХ при разгоне до сотни дизельный Audi Q5 на 0,2 с медленнее бензинового, хотя в реальности он ощущается более динамичным, а больший крутящий момент обеспечивает ему лучшую эластичность.
Новый Q5 делит с A5/A6 не только платформу, но и интерьер. Здесь такой же руль странной формы и огромная «электронная сцена», которая включает в себя 11,9 дюймовую панель приборов, 14,5 дюймовый центральный дисплей и дополнительный экран на 10,9 дюйма для переднего пассажира. «Физических» кнопок минимум: даже на руле их зачем-то сделали сенсорными. Управление всеми функциями заведено на центральный экран, и, хотя система работает быстро и вполне удобна для пользователя, из-за обилия настроек меню выглядит перегруженным.
В отделке салона много черных глянцевых панелей, которые моментально собирают отпечатки пальцев, а вставки, выглядящие как матовый алюминий, на поверку оказываются пластиком. Опциональный пассажирский дисплей оказался бесполезным: мы попробовали запустить на нем в дороге игру, но уже через некоторое время передний пассажир пожаловался на то, что его укачало. Из-за узкого дверного проема садиться на второй ряд не очень удобно, зато сам диван получился на удивление просторным. Его можно двигать по частям, а также регулировать угол наклона спинок, выбирая что вам нужно — больше комфорта или места для багажа. Кстати, багажник здесь вмещает 520 л — хороший объем, но это меньше, чем было раньше.
По большей части с поставленной задачей в Ингольштадте справились. Audi удалось сделать приятный в управлении, достаточно практичный, комфортабельный и хорошо оснащенный кроссовер. И, хотя под это описание подойдет и прежний Q5, время не стоит на месте: яркий дизайн и современные технологии дистанцируют новинку от предшественника. Ну а если вам не хватает выбора силовых агрегатов, дождитесь лета, когда на рынок выйдут подзаряжаемые версии. Они будут мощнее (заявлены варианты на 295 и 362 л.с.), но и ощутимо дороже.
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