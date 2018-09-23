Volkswagen Amarok Битва за Африку

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Битва за Африку
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Любительская гонка, которую марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» проводит уже второй год, привлекает все больше участников. Неудивительно, ведь награда за победу в ней – участие в мировом финале на территории ЮАР – того стоит

Любительские соревнования «Герой Amarok» становятся хорошей традицией. Познакомиться с ними мне довелось еще на прошлогоднем отборочном этапе, прошедшем в Челябинске, поэтому долго над участием в нынешнем году не думал – еду! Вот только организаторы изменили формат отбора, так что попасть на гонку оказалось нелегко.

И снова здравствуйте…

Чтобы заполучить вожделенное место среди полусотни экипажей, каждый претендент должен был зарегистрироваться на сайте и не только верно, но и быстро ответить на вопросы онлайн-викторины. Увы, в список лучших команд не попали ни я, ни мой напарник, записавший меня в штурманы и участвовавший в викторине параллельно. И вероятно, мы бы так никуда и не поехали, если бы организаторы не добавили к победителям еще несколько десятков участников, отобранных из нескольких тысяч человек. Выбирали честно: меня вниманием обошли, зато приятелю, записавшему меня в штурманы, удача улыбнулась. А значит, мы оба едем бороться за главный приз – путевку на финал в Южно-Африканскую Республику!

Автомобили с прошлого года не изменились. Пикапы Volkswagen Amarok V6 стоически вынесли год жестких тест-драйвов и в полном составе дошли до нынешних гонок. Стандартная резина и колеса, никакой дополнительной внедорожной подготовки, кроме заложенной в штатной комплектации. Не было даже шноркелей, которые Volkswagen предлагает на модель в качестве заводской опции.

Впрочем, даже в таком виде Amarok способен похвастаться выдающейся проходимостью: полный привод с межосевым «самоблоком» и жесткая блокировка заднего неразрезного моста вкупе с имитацией блокировки спереди позволяют уверенно съезжать с асфальта. А 8-ступенчатый «автомат» с первой, выполняющей роль «понижайки», и обилие умной вспомогательной электроники еще и здорово облегчают жизнь.

Однако рассказ об автомобилях на утреннем брифинге отошел на второй план, акцент был сделан на гонке: прошлогодний африканский этап, хоть и оказался в целом успешным для российской команды, выявил целый ряд нюансов, учтенных при прокладке трассы нынешнего года. Например, вешки, между которыми необходимо лавировать на бездорожье, у нас тогда были расставлены шире, чем в Африке, тамошние организаторы добавляют к ширине машины 20 мм – попробуй проскочи между ними на большом пикапе! Но так как прошлогодний успех российских представителей ныне решили не только закрепить, но и развить, улучшив результат, отбор должен быть максимально жестким.

Ставь планку выше!

К традиционным внедорожным участкам добавились еще и скоростные, при прохождении которых нужно уложиться в заданное время: выход за рамки коридора в две секунды (не важно, в большую или меньшую сторону) наказывается штрафом. Да и сама трасса стала сложнее – к крутым спускам и головокружительным подъемам добавились раскисшие колеи, грязевые ванны и несколько бродов. Но если все эти препятствия, включая штурм реки, Amarok преодолеет даже под управлением только что получившего права молодого человека, то участки жесткого бездорожья, напротив, требовали от пилотов огромного опыта. Вешки сбивались кузовами при переваливании машины на диагональных вывешиваниях, сгибались сползающими пикапами в раскатанных колеях на уклонах и прочих коварных местах.

Не представляю, как нужно чувствовать автомобиль и маршрут, чтобы не сбить ни одной! Наша команда при всем опыте езды по бездорожью похоронила целых три вешки, но надежда на «тумбочку» оставалась: впереди был еще один этап – смена колеса на время. Необходимо было найти штатный инструмент и домкрат, поднять машину, снять одно из колес, обежать с ним вокруг автомобиля, прикрутить его назад и вернуть инструменты на место. Увы, но и здесь показанные нами 5 минут 20 секунд не стали лучшими.

Иными словами, до Африки нам еще расти и расти: две команды, выигравшие путевки, смогли не только быстрее поменять колеса, но и куда чище пройти трассу! Что ж, будем повышать квалификацию к следующему году. Нужно отдать должное организаторам – понимая, что из сотни претендентов победят лишь четыре человека, во второй половине дня всем предложили побороться еще за одну победу, в квесте.

Все участники разбились на команды из семи человек, каждой из которых выдали Volkswagen Multivan и планшет с дальнейшими инструкциями. Нужно было найти точку, расположенную в нескольких километрах от отеля, а доехав до нее, ответить на несколько вопросов. Однако и здесь мы, хоть и проехали значительно чище, снова не дотянули до первого места.

Но, как говорят в таких случаях, главное не победа! Особенно с учетом того, что каждый участник соревнований получил сертификат с солидной скидкой на покупку нового Volkswagen Amarok. Иными словами, проигравших не было, а ЮАР… Попробуем в следующем году! 

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