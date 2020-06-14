Когда несколько лет назад в Audi запустили проект диджитализации бизнеса, никто и предположить не мог, что он поможет в борьбе с пандемией коронавируса. Зато теперь, в том числе и за счет успешного внедрения цифровых технологий, этот бренд чувствует себя гораздо лучше многих конкурентов

Слоган немецкой премиальной марки недаром звучит как «Прогресс через технологии». Девиз, используемый Audi с 1971 года, отсылает не просто к техническим преимуществам автомобилей с четырьмя кольцами на радиаторе, а к глобальной стратегии, диктующей передовые методы производства и, как следствие, высокую степень удовлетворенности клиентов. Комплекс мер, которые компания задействовала в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишний раз подтвердил жизнестойкость этих корпоративных принципов.

Технологический перерыв

В конце марта Audi поставила «на паузу» свои заводы в Ингольштадте, Неккарзульме, Брюсселе и венгерском Дьере. Но, несмотря на остановку конвейеров, в компании продолжилась разработка новых моделей, чтобы была возможность восстановить уровень производства сразу после кризиса. Между тем 29 апреля головное предприятие в Ингольштадте возобновило работу в одну смену с соблюдением повышенных мер безопасности, а 11 мая премьер-министр Баварии Маркус Зедер прибыл на это предприятие, чтобы стать свидетелем перехода уже на трехсменную работу. По его словам, он остался под впечатлением от масштабности мер, призванных защитить персонал. В общей сложности на предприятие вернулось около 1,5 тыс. сотрудников, включая работников цехов штамповки, сборки и окраски.

В ходе экскурсии, которую Маркус Зедер совершил вместе с генеральным директором Audi AG Маркусом Дуйсманном, гостям продемонстрировали, как осуществляется сборка автомобилей семейства A3 и Q2, и рассказали о предстоящем возоб­новлении выпуска моделей A4 и A5 с соблюдением медицинских рекомендаций. В частности, за время приостановки производства на линии сборки установили пластиковые занавесы, отделяющие рабочих, находящихся по разные стороны нитки конвейера, экипировали сотрудников защитными перчатками и масками, а также внедрили новые нормы гигиены и схемы организации рабочих мест, проходной, заводских парковок, кафе и столовых. Для демонстрации важности социального дистанцирования пресс-служба марки даже обнародовала видео­ролик, в котором знаменитые кольца Audi временно отделились друг от друга.

Интернет как инструмент

Во время планового простоя заводов немецкая марка активно использовала корпоративные интернет-ресурсы для коммуникации и обучения персонала. Примерно 2,4 тыс. сотрудников заводов в Ингольштадте и Неккарзульме прошли онлайн-курсы по продукту, причем в обучении задействовали сетевые платформы, внедренные еще в сентябре 2019 года. «Методы цифрового тренинга применяют­ся компанией Audi уже несколько лет. Сотрудникам всех эшелонов обеспечен персональный доступ к обширному массиву специализированной информации. Так мы извлекаем выгоду из наших наработок», – рассказал координатор Audi AG по онлайн-обучению Кристоф Хермрек.

Еще одной формой корпоративной коммуникации стали вебинары и интернет-туры. То, как это работает, корреспондент «Автопанорамы» увидел лично, совершив онлайн-экскурсию на ингольштадтское предприятие. С помощью сетевого сервиса AudiStream удалось узнать интересные факты, касающиеся работы цехов штамповки, окраски, сборочной линии и службы контроля качества. Любой из участников чата (в основном это были автожурналисты из разных стран) мог запросить комментарии о различных стадиях технологического процесса и получить детальный ответ непосредственно в прямом эфире.

Онлайн-формат был задействован и для рыночного запуска модели A3 нового поколения. Для этого 35 тыс. менеджеров по продажам и сотрудников сервиса в 90 странах прошли сетевое обучение по продукту. Использовались как классические онлайн-тренинги, так и чаты с привлечением технологии дополненной реальности. Живое же обучение (непосредственно на площадках компании) было минимизировано – его продолжают проходить около 650 тренеров по продажам и обслуживанию при соблюдении новых норм социального дистанцирования. Эти знания уже идут по эстафете коллегам на европейских и китайских производственных площадках. Так что, когда новая ингольштадтская «трешка» появится в салонах европейских дилеров (запуск намечен на лето), а затем дебютирует и на других рынках, продавцы и сервисмены будут во всеоружии.

Дополненная реальность

А еще в преддверии продаж нового электрокара e-tron Sportback специа­листы Audi совместно с японской компанией Hikky организовали так называемую цифровую ярмарку, в рамках которой об особенностях инженерии, дизайна и оснащения новой модели можно было узнать, подключившись к инновационной виртуальной платформе Virtual Market 4. Участники онлайн-мероприятия (а это порядка 1 млн человек) могли не только рассмотреть «начинку» электромобиля через очки виртуальной реальности, но и пообщаться с аватарами специалистов Audi, узнать об инженерных ноу-хау, дизайне и даже провести виртуальный тест-драйв новой модели, следуя голосовым подсказкам инструктора. Напомним, что продажи Audi e-tron Sportback стартуют в Европе уже в этом квартале, а во второй половине года электрокар доберется до рынков США и Азии.

Наконец, логично, что в непростые времена немецкая марка предприняла ряд шагов по поддержке своих клиентов. В частности, на всех рынках, включая Россию, компания продлила сроки гарантии на автомобили на три месяца. Еще одним шагом стал онлайн-концерт немецкой скрипачки грузинского происхождения Лизы Батиашвили. Маэстро, являющаяся арт-директором проекта Audi Summer Concerts, в апреле устроила шоу в стенах прессового цеха завода в Ингольштадте в рамках международной кампании #AudiTogether.