Автомобильный портал Motorpage
Целительная оцифровка

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава Audi AG Маркус Дуйсманн оценили масштаб работ по внедрению защитных мер на заводе в Ингольштадте
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава Audi AG Маркус Дуйсманн оценили масштаб работ по внедрению защитных мер на заводе в Ингольштадте

Когда несколько лет назад в Audi запустили проект диджитализации бизнеса, никто и предположить не мог, что он поможет в борьбе с пандемией коронавируса. Зато теперь, в том числе и за счет успешного внедрения цифровых технологий, этот бренд чувствует себя гораздо лучше многих конкурентов

Слоган немецкой премиальной марки недаром звучит как «Прогресс через технологии». Девиз, используемый Audi с 1971 года, отсылает не просто к техническим преимуществам автомобилей с четырьмя кольцами на радиаторе, а к глобальной стратегии, диктующей передовые методы производства и, как следствие, высокую степень удовлетворенности клиентов. Комплекс мер, которые компания задействовала в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишний раз подтвердил жизнестойкость этих корпоративных принципов.

Технологический перерыв

В конце марта Audi поставила «на паузу» свои заводы в Ингольштадте, Неккарзульме, Брюсселе и венгерском Дьере. Но, несмотря на остановку конвейеров, в компании продолжилась разработка новых моделей, чтобы была возможность восстановить уровень производства сразу после кризиса. Между тем 29 апреля головное предприятие в Ингольштадте возобновило работу в одну смену с соблюдением повышенных мер безопасности, а 11 мая премьер-министр Баварии Маркус Зедер прибыл на это предприятие, чтобы стать свидетелем перехода уже на трехсменную работу. По его словам, он остался под впечатлением от масштабности мер, призванных защитить персонал. В общей сложности на предприятие вернулось около 1,5 тыс. сотрудников, включая работников цехов штамповки, сборки и окраски.

В ходе экскурсии, которую Маркус Зедер совершил вместе с генеральным директором Audi AG Маркусом Дуйсманном, гостям продемонстрировали, как осуществляется сборка автомобилей семейства A3 и Q2, и рассказали о предстоящем возоб­новлении выпуска моделей A4 и A5 с соблюдением медицинских рекомендаций. В частности, за время приостановки производства на линии сборки установили пластиковые занавесы, отделяющие рабочих, находящихся по разные стороны нитки конвейера, экипировали сотрудников защитными перчатками и масками, а также внедрили новые нормы гигиены и схемы организации рабочих мест, проходной, заводских парковок, кафе и столовых. Для демонстрации важности социального дистанцирования пресс-служба марки даже обнародовала видео­ролик, в котором знаменитые кольца Audi временно отделились друг от друга.

Интернет как инструмент

Во время планового простоя заводов немецкая марка активно использовала корпоративные интернет-ресурсы для коммуникации и обучения персонала. Примерно 2,4 тыс. сотрудников заводов в Ингольштадте и Неккарзульме прошли онлайн-курсы по продукту, причем в обучении задействовали сетевые платформы, внедренные еще в сентябре 2019 года. «Методы цифрового тренинга применяют­ся компанией Audi уже несколько лет. Сотрудникам всех эшелонов обеспечен персональный доступ к обширному массиву специализированной информации. Так мы извлекаем выгоду из наших наработок», – рассказал координатор Audi AG по онлайн-обучению Кристоф Хермрек.

Еще одной формой корпоративной коммуникации стали вебинары и интернет-туры. То, как это работает, корреспондент «Автопанорамы» увидел лично, совершив онлайн-экскурсию на ингольштадтское предприятие. С помощью сетевого сервиса AudiStream удалось узнать интересные факты, касающиеся работы цехов штамповки, окраски, сборочной линии и службы контроля качества. Любой из участников чата (в основном это были автожурналисты из разных стран) мог запросить комментарии о различных стадиях технологического процесса и получить детальный ответ непосредственно в прямом эфире.

Онлайн-формат был задействован и для рыночного запуска модели A3 нового поколения. Для этого 35 тыс. менеджеров по продажам и сотрудников сервиса в 90 странах прошли сетевое обучение по продукту. Использовались как классические онлайн-тренинги, так и чаты с привлечением технологии дополненной реальности. Живое же обучение (непосредственно на площадках компании) было минимизировано – его продолжают проходить около 650 тренеров по продажам и обслуживанию при соблюдении новых норм социального дистанцирования. Эти знания уже идут по эстафете коллегам на европейских и китайских производственных площадках. Так что, когда новая ингольштадтская «трешка» появится в салонах европейских дилеров (запуск намечен на лето), а затем дебютирует и на других рынках, продавцы и сервисмены будут во всеоружии.

Дополненная реальность

А еще в преддверии продаж нового электрокара e-tron Sportback специа­листы Audi совместно с японской компанией Hikky организовали так называемую цифровую ярмарку, в рамках которой об особенностях инженерии, дизайна и оснащения новой модели можно было узнать, подключившись к инновационной виртуальной платформе Virtual Market 4.  Участники онлайн-мероприятия (а это порядка 1 млн человек) могли не только рассмотреть «начинку» электромобиля через очки виртуальной реальности, но и пообщаться с аватарами специалистов Audi, узнать об инженерных ноу-хау, дизайне и даже провести  виртуальный тест-драйв новой модели, следуя голосовым подсказкам инструктора. Напомним, что продажи Audi e-tron Sportback стартуют в Европе уже в этом квартале, а во второй половине года электрокар доберется до рынков США и Азии.

Наконец, логично, что в непростые времена немецкая марка предприняла ряд шагов по поддержке своих клиентов. В частности, на всех рынках, включая Россию, компания продлила сроки гарантии на автомобили на три месяца. Еще одним шагом стал онлайн-концерт немецкой скрипачки грузинского происхождения Лизы Батиашвили. Маэстро, являющаяся арт-директором проекта Audi Summer Concerts, в апреле устроила шоу в стенах прессового цеха завода в Ингольштадте в рамках международной кампании #AudiTogether. 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Целительная оцифровка
14 июня 2020

"Целительная оцифровка"
Слушай!
05 мая 2020

"Слушай!"
Тонкости ледообразования
09 апреля 2020

"Тонкости ледообразования"
В царстве быков
01 февраля 2020

"В царстве быков"
Вызывающий зависимость Audi A5 Coupe 2020
05 января 2020

"Вызывающий зависимость Audi А5 Coupe"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Volvo XC40, Audi Q3 - сравнительный тест audi q3 2019 и volvo xc40 2018 : два бриллианта в три карата
Сравнительный тест
15 апреля 2020

Volvo XC40, Audi Q3
"Audi Q3 и Volvo XC40: два бриллианта в три карата"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019
Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"

Интересные новости по теме

Новость про Audi A8 - Audi A8 2018

Audi A8 не превратится в электромобиль

При этом флагман получит усовершенствованную гибридную версию 03 апреля 2020 0
Новость про Audi A1 - Audi A1 Sportback 2019

Audi A1 Sportback сменил конвейер

Новое поколение Audi A1 Sportback будут собирать на другом заводе. Такое решение приняло Руководство концерна 15 октября 2018 0
Новость про Audi - Horch 851

Audi возвращает забытые имена

В автомобильном сообществе стало известно о намерениях компании Audi выпустить новый топовый автомобиль бод брендом Horch 25 сентября 2018 0
Новость про Audi - Audi

Audi создаст конкурента Tesla Model 3

Компания Audi намерена в довольно высоком темпе выводить на рынок электромобили. В следующем году появится электрический кроссовер Q6 e-tron с двумя электромоторами, суммарная мощность которых составит около 500 л.с., а затем появятся и новые модели 12 мая 2017 0
Новость про Audi - В России могут возобновить сборку Audi

В России могут возобновить сборку Audi

Глава российского отделения концерна Volkswagen Group Маркус Озегович заявил, что его компания рассматривает возобновление сборки автомобилей Audi в нашей стране 27 апреля 2017 0
Audi и Porsche объединятся ради автономных технологий

Audi и Porsche объединятся ради автономных технологий

Специалисты Audi и Porsche будут совместно разрабатывать новую платформу для нового электромобиля, оснащенного технологиями автономного вождения 06 апреля 2017 0
Новость про Audi A8 - Audi A8

Новая Audi A8 будет тяжелее предшественницы

При производстве кузова нового поколения представительского седана Audi A8 будут широко использоваться легкие материалы, такие как алюминий, магниевые сплавы, углеволокно и высокопрочная сталь 04 апреля 2017 0
Новость про Audi - Audi TT Offroad concept

Еще один кроссовер от Audi

В рамках своей ежегодной прессконференции компания Audi подтвердила планы запуска в производство нового кроссовера Q4. Фотографий новинки пока нет, но доподлинно известно, что фактически Q4 станет серийным воплощением концепта Audi TT Offroad (на фото), представленного в Пекине еще в 2014 году. Главным визуальным отличием автомобиля от других кроссоверов Audi станет покатая крыша и откидной задний борт 16 марта 2017 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 7 7 4