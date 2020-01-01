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Volkswagen Amarok 2019 салонVolkswagen Amarok 2019 передние креслаVolkswagen Amarok 2019 вид сзади

Уже ставший культовым пикап Volkswagen Amarok снова усилил свои лидерские качества: на российский рынок выведена версия с самым мощным двигателем в классе. Впрочем, есть у этого автомобиля и другие уникальные характеристики

Сегмент пикапов в нашей стране – один из самых конкурентных. С одной стороны, он в некоторой степени остается нишевым – подобные автомобили чаще всего используют либо для бизнеса, где они выполняют роль рабочих лошадок, либо для путешествий и других форм активного отдыха. С другой стороны, на рынке представлено несколько моделей от различных брендов – от мало­известных до премиальных, имеющих серьезную историю, так что у потребителей есть выбор. В таких условиях завоевать расположение клиента может только тот, у кого наиболее сбалансированное предложение, если рассматривать весь комплекс показателей – мощность, динамику, проходимость, комфорт, качество, надежность, практичность, инновационность, цену… С этой точки зрения Volkswagen Amarok – лидер. Причем нынешней осенью он в очередной раз укрепил свои позиции.

О чем мечтают мужчины

Ключевая новость состоит в том, что немецкий пикап отныне доступен россиянам с двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Однако это еще не предел – такой Amarok оснащен функцией Overboost, с помощью которой происходит кратковременное повышение отдачи мотора еще на 13,6 л.с., и тогда его мощность достигает уже 272 «лошадей» – подобного в России не предлагает ни один из конкурентов!

Пасуют соперники и в зачете трансмиссий. Только пикап от Volkswagen предлагает постоянный полный привод 4Motion в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач (именно такой тандем доступен вместе с новым 3-литровым силовым агрегатом). Он более чем достаточен в абсолютном большинстве дорожных ситуаций, будь то езда по грунтовке, свежему снегу, мокрому асфальту или щебню. В основе конструкции – самоблокирующийся межосевой дифференциал повышенного трения, в обычном режиме распределяющий тягу в соотношении 60:40 в пользу задней оси, тем самым делающий автомобиль более спортивным, предсказуемым. Но как только дорожные условия меняются, автоматически меняется и распределение момента по осям. Впрочем, покупая Amarok, клиент может выбрать и другую версию (не с V6) – с подключаемым полным приводом 4Motion, где преодолеть по-настоящему тяжелое бездорожье помогает механическая коробка передач с понижающим рядом.

Само собой, немецкий пикап заточен для езды по пересеченной местности и по другим параметрам. Так, его углы въезда и съезда составляют 28 и 23,6° соответственно, угол рампы (известный также как угол переката) – 23°, широкая колея и низкий центр тяжести автомобиля дают ему возможность двигаться вдоль склонов под 50-градусным углом, а в гору он, имея в кузове до 1 т груза, без проблем заберется по склону, достигающему 45°. Еще один важный показатель – глубина преодолеваемого брода, для Amarok она составляет 50 см.

Кроме того, побеждать off-road этой машине помогают современнейшие электронные системы (в том числе ассистент движения на спуске), а также высокопрочная легкосплавная защита Desert, предохраняющая от различных повреж­дений двигатель, ряд элементов подвески и приводов передних колес. А если вместе с ней установить еще и стальную защиту топливного бака, то можно не бояться валунов и пней, которые нельзя объехать.

Ценностные ориентиры

Volkswagen Amarok с 258-сильным 3-литровым V6 доступен в исполнениях Highline и Aventura. Уже в стандартном оснащении обеих версий мы видим биксеноновые фары со светодиодами дневных ходовых огней, хромированный зад­ний бампер, а также мультимедийную систему с цветным сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Сверх этого Aventura щеголяет пластиковой дугой Sportsbar в цвет кузова, трубами-подножками со светодиодной подсветкой и серыми 20-дюймовыми колесными дисками Talca с эффектом алмазной шлифовки. Потолок салона здесь обшит в благородном цвете Titanium Black, с которым гармонируют такие же сиденья, причем передние – модель ergoComfort – имеют регулировки по 14 направлениям. Не зря эти кресла сертифицировали немецкие ортопеды, которым важно, чтобы пикап был по-настоящему комфортабельным автомобилем для любых поездок, в том числе для дальних путешествий.

Той же цели служит и целый пакет других решений в области эргономики, функциональности и комфорта. В частности, у Amarok самый просторный салон в классе, его климатические установки гарантируют эффективный обогрев пассажирской зоны зимой и ее охлаждение летом, а информационно-медийные системы (предлагаемые на выбор покупателя) имеют очень большой функционал – от радио, Bluetooth и быстрой навигации до модулей Wi-Fi и технологий дистанционного управления машиной со смартфона.

Не меньшую заботу конструкторы проявили и… о багаже. Мало того что грузовое отделение этого пикапа наиболее широкое в своем сегменте на российском рынке (1222 мм в самом узком месте кузова), так оно еще и впечатляет площадью (2,52 м²) и объемом (1,28 м³). К этому нужно добавить откидной борт, выдерживающий до 200 кг точечной нагрузки. И, конечно же, нельзя не упомянуть о различных решениях для защиты груза. Тут и нескользящий, устойчивый к воздействию солнечных лучей и реагентов пластик Durabed, который можно постелить в кузов, и защита бортов, и элегантный кунг с тонированными окнами, и всевозможные крышки грузового отделения, имеющие замок с ключом.

За надежность отвечаем

Будучи уверенным в своей продукции, немецкий автопроизводитель предоставляет на Volkswagen Amarok (как, впрочем, и на все другие коммерческие модели бренда) весомый пакет гарантийных обязательств. В частности, на любой новый автомобиль, приобретенный у российских дилеров, распространяется 3-летняя гарантия, причем без ограничения пробега. На такой же срок дается гарантия на оригинальные детали и аксессуары (если они тоже куплены у дилера). Еще дольше у владельцев может не болеть голова по поводу лакокрасочного покрытия кузова (3 года) и отсутствия его сквозной коррозии (уже 12 лет, опять-таки без ограничения пробега). Наконец, есть программа постгарантийной поддержки, действие которой распространяется на еще один – третий – год эксплуатации машины.

Все это делает пикап вольфсбургского концерна продуктом весьма привлекательным и конкурентоспособным. Чему, разумеется, способствует и адекватная цена. Так, самый мощный Amarok с мотором 3.0 V6 TDI 258 л.с. оценивается от 3 474 900 рублей. 

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