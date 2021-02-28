Мы испытали спортивный кроссовер Porsche Macan в совершенно нетипичных для него условиях. И были весьма удивлены

Водитель проезжавшего навстречу УАЗ «Патриот» высунулся из открытого окна чуть не по пояс, демонстративно крутя пальцем у виска. Мол, совсем вы с дуба рухнули, забравшись на своих Porsche в эту глухомань. И он был не единственный – все встреченные нами местные жители считали, что на кавказских каменистых грунтовках таким автомобилям не место. У нас же на этот счет было иное мнение…

На волю!

Напомню, что Macan является самым спортивным кроссовером в своем классе. Несмотря на то что у него высокий центр тяжести, управляется он идеально. На асфальтовых дорогах по пути из аэропорта Минеральных Вод до Кисловодска Porsche стоически держит прямую и с филигранной точнос­тью чертит траекторию в поворотах любой кривизны – от пологих до «затычных». При этом плотная пневмоподвеска обеспечивает весьма достойный комфорт, уверенно справляясь с дорожными заплатками и выбоинами.

Вообще, основные дороги в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии весьма недурного качества, но нас данный факт интересует мало. Потому что почти сразу после Кисловодска мы сворачиваем с асфальта. Дальше будут пыльные грунтовки по пути на плато Бермамыт с потрясающим видом на Эльбрус, а потом долгий-долгий спуск в долину. Впрочем, обо всем по порядку.

Самое важное на этих, с позволения сказать, дорогах – следить, чтобы не наехать на острый камень, а то шин не напасешься. Особенно на моем Macan GTS, «обу­том» в 21-дюймовые «катки» с низкопрофильной резиной. Впрочем, автомобили коллег, размер шин которых всего на дюйм меньше, чувствуют себя не намного лучше. С другой стороны, точнейшее рулевое управление кроссовера значительно облегчает задачу. Macan лавирует среди булыжников с проворством боксера-легковеса, молниеносно уворачивающегося от ударов.

Опасения по поводу того, что жесткая подвеска вытрясет душу на таких покрытиях, не оправдались. Как раз наоборот, благодаря плотным настройкам шасси отличается отменной энергоемкостью и держит даже очень сильные удары. Поразительно, но за весь пробег подвеску не пробило ни разу! И еще наблюдение: на втором ряду ничуть не жестче, хотя обычно у кроссоверов на задних сиденьях плавность хода заметно хуже. Я провел там целый час и чувствовал себя прекрасно.

Когда до плато Бермамыт осталось всего ничего, мы встретили тот самый УАЗ с водителем, крутящим у виска. При этом было хорошо заметно, что кузов «Патриота» на неровностях ходил ходуном, а его пассажиров болтало внутри, как в шейкере. Наши же кроссоверы совсем не тряслись. Да-да, жесткое спортивное шасси при грамотных настройках может быть значительно комфортнее на плохих дорогах, нежели мягкая гражданская подвеска.

Не спеши, и все получится

Вот так, практически без напряжения мы въехали на высшую точку плато – гору Большой Бермамыт высотой 2592 м. С нее открывается один из лучших видов на Эльбрус, если, конечно, с погодой повезет. Нам повезло. Этот величественный двуглавый великан, покрытый сверкающими на солнце снегами, действительно впечатляет! Да и другие виды великолепны. Главное, в процессе созерцания этой красоты не подъезжать близко к краю: плато заканчивается очень крутым обрывом, и бывали случаи, когда машины срывались вниз. Выжить при падении отсюда невозможно.

Казалось бы, цель достигнута и можно двигать обратно той же дорогой. Но мы легких путей не ищем! Ведь прямо с горы вниз ведет каменистая тропа в сторону полузаброшенного поселка Хасаут. Поселок отлично видно с вершины. До него практически рукой подать! Значит, нам туда. Сейчас минут за пятнадцать спустимся и с ветерком помчим в сторону Кисловодска. Так думал я, наивный…

Когда же за десять минут мы проехали не более ста метров, мой энтузиазм быстро пошел на убыль. Дело в том, что камней на дороге оказалось слишком много, причем среди них было полно острых булыжников, напороться на которые легче легкого. Выход один – снаружи должен находиться человек, четко показывающий водителю траекторию движения. И хорошо, что с нами были опытные инструкторы. Фактически весь этот спуск они прошли пешком!

Но даже с помощью профессионалов без потерь не обошлось. Я имею в виду проколы шин, конечно же. Менять колесо в таких условиях надо с особой предосторожностью, потому что машина стоит на сильном уклоне. Если покатится, можно не остановить. Поэтому, помимо активации ручного тормоза и подкладывания больших камней под колеса, мы подгоняли почти вплотную впередиидущий автомобиль, чтобы он, если что, послужил дополнительным упором. К счастью, обошлось.

Весь спуск занял около двух часов – со средней скоростью 2 км/ч! Дальше поехали быстрее, иногда разгоняясь аж до 30 км/ч. Вроде бы не много, но по сравнению с предыдущими двумя часами мне показалось, что летим. Справа осталась бывшая дача члена Политбюро товарища Косыгина (привет из СССР), слева – гора Малый Бермамыт (не такая высокая, как Большой Бермамыт), потом переехали по мосту речку под названием… правильно – Бермамыт. И, наконец, выехали на асфальт, где Porsche Macan почувствовал себя в своей стихии. Впрочем, как показала экспедиция, его стихией могут быть не только гладкие дороги, а прос­то направления. Главное – не спешить, тогда все получится!