Porsche – это всегда повод поговорить о технологиях, о роскоши и, конечно же, о скорости. На этот раз все в одном флаконе, который называется Taycan Turbo S Cross Turismo

Спрашивается, откуда здесь Turbo, если Taycan, на минуточку, электромобиль? Тут все вопросы производителю, который решил не выключать электрокар из уже привычной и понятной внутренней иерархии модификаций. А это значит, что нам предлагают спорткар. Только электрический.

Бей, не жалей!

А между тем у него появилась версия в кузове универсал – Cross Turismo. Силовые параметры те же: 800-вольтная архитектура, запас хода от 388 до 456 км (в зависимости от модификации), разгон до сотни топовой 761-сильной версии Turbo S – 2,9 с, переходящие в мучительно долгие 5,1 с базового 476-сильного «сарая». Перед «десертом» еще пара цифр – багажник универсала готов предложить более 1200 л объема, если сложить спинку дивана. Прибавьте сюда штатный режим движения «Гравий», а также опциональные внедорожный пакет подвески (увеличивающий клиренс на 30 мм) и кронштейны-держатели для трех велосипедов. Вот и весь Cross, если не считать роскошного футуристичного салона, сотен килограммов электропроводки, тачскрин-дисплеев и, кажется, тысячи сенсорных кнопок…

Поводом же для знакомства с универсалом стало интересное мероприятие – Porsche World Roadshow 2021. Это такой «цирк шапито» из Штутгарта, в ходе которого бренд демонстрирует уже состоявшимся и потенциальным клиентам свои возможности. По сути, маркетинговое шоу на гоночной трассе для тех, кто не готов в режиме Overboost тиранить собственную машину на трек-днях. Нас же, журналистов, по блату пустили погонять еще до начала основного мероприятия, которое в России в этом году проходило на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Гонять по традиции довелось почти на каждой из топ-моделей с приставкой Turbo S, включая Cayenne и Panamera. Это для того, чтобы клиент знал: в «боевом» режиме на трассе чакры гнутся даже в кабине внедорожника. По-прежнему оглушительно прекрасен 718 Boxster, способный подарить самые свежие и живые эмоции на треке. Однако настоящий погром (причем не только при разгоне, но и при торможении) готов организовать именно 911-й. Выстрел до сотни за 2,7 с версии Turbo S в режиме Launch Control, когда от автомобиля берешь по максимуму, производит наибольшее впечатление именно на прямой в окружении пусть и пустующих, но трибун. За «ланчем» руль не держишь, за него держишься. И уже после двух-трех подобных стартов подряд «вестибулярка» просит о помиловании.

И все же, как ездят по трассе классические Porsche, мы помним. Взахлеб, с истерикой! С треском и надрывом. Жадно, подвергая сомнению законы физики! Но в этот раз мне было особенно интересно вывести в боевой режим электрический Taycan, точнее, его версию Turbo S Cross Turismo весом более 2,3 т, которая по динамике не уступает седану. Хочется хотя бы для себя понять, можно ли называть спорткаром электромобиль, от которого если чем-то и пахнет после быст­рого круга, то лишь поплывшей на жаре резиной и феромонами водителя (если у них имеется запах) на фоне остывающей керамики тормозов.

Острый, как электробритва

И знаете, с первых же метров за рулем Taycan я узнал Porsche. Низкий центр тяжести благодаря «зашитым» в пол батареям – обычное для электрокаров дело. Зато налитой и короткий руль с прекрасной связью – примета уже сугубо фирменная. Практически полное отсутствие кренов (в данном случае их активно «подъедала» пневмоподвеска) и напоминающая своей безжалостной эффективностью крупноколиберный пулемет педаль газа. Ах да, не газа, а чего там у них под правой педалькой?.. В любом случае ощущения, как в полноценном спорткаре: ударяя по педали все резче и резче, представляешь косящие врагов пулеметные очереди. Хочется кричать «Ура! Получайте, гады!» и думать о возмездии всем мерзавцам мира.

Удивительно, но на электрокаре удалось смоделировать «бензиновый» – далеко не всегда линейный и ровный – разгон. Taycan, как и 911-й, тоже умеет прыгать вперед и в стороны, а на поребриках вовсе не беспощаден – даже на скорости под 200 км/ч успевает отработать пневмоподвеска. В такие моменты думаешь о более чем двух тоннах веса и о шинах, которые в этих условиях, вероятно, выдержат перед «отплытием» лишь несколько боевых кругов. Да что шины? А на сколько кругов в подобном режиме «электробритва» вообще способна? Уже ясно, что она готова начисто отбрить любого, но где предел? Он рядом. Боевой круг на 4-километровой трассе потребует списания около 25 км пробега. Пожалуй, именно так можно описать расход «топлива». Иначе говоря, Taycan способен сделать по трассе порядка 15 быстрых кругов, если повезет с погодой.

Звука мотора, конечно, не хватает, зато тишина при езде повышает градус драйва. Когда рев двигателя не заглушает прочие звуки, в вершине поворота или на быстрой кривой хорошо слышен момент потери контакта с дорогой. А значит, вы лучше контролируете порог соскальзывания машины в занос, получая удовольствие от безопасного повизгивания шин. И этот факт точно сыграл на руку электрокарам.

Конечно, Formula E по телевизору я смотреть все же не начну – должны, знаете ли, оставаться какие-то вещи. Но при случае еще раз с удовольствием прокачусь на спорткаре по треку. Именно на спорткаре. Что же касается адекватности такого автомобиля в повседневной жизни, пока не знаю. А вы узнать хотите? Тогда приходите в следующем году на Porsche World Roadshow. Будет круто…