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Электричество – в массы!

В ходе онлайн-конференции Группа Renault представила стратегию по развитию электрической линейки, рассказав о планирующихся проектах в сфере «зеленых» технологий

Как заявил в своем программном выступлении генеральный директор группы Renault Лука де Мео, к 2025 году французский концерн намерен создать самую экологичную линейку на европейском рынке, где 65% моделей будут электрическими или гибридными, а к 2030 году долю электрифицированного транспорта планируется довести уже до 90%. Одновременно французы начинают продвижение своих электромобилей в массы, обещая ценовую доступность, что отражено в названии новой стратегии – eWays ElectroPop.

Одной из ключевых задач станет запуск двух аккумуляторных заводов. Первый к 2024 году планируется построить совместно с шанхайской компанией Envision AESC во французском Дуэ. Предприятие будет ориентировано на выпуск доступных аккумуляторов для наиболее массовых компактных моделей, включая будущий хэтчбек Renault 5. Второе производство введут в строй к 2026 году также во Франции совместно со стартапом Verkor из Греноб­ля. Здесь концерн собирается разрабатывать и выпускать высокопроизводительные батареи для среднеразмерных моделей и автомобилей бренда Alpine. Важно, что новые соглашения не отменяют партнерства Группы Renault с корейским производителем тяговых батарей LG Chem.

Для будущих электрокаров анонсированы две модульные платформы. Первая, CMF-EV, заточенная на модели сегментов C и D, предполагает запас хода до 580 км. К 2025 году на базе этой «тележки» построят 700 000 автомобилей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Одной из первых серийных моделей на этой архитектуре станет хэтчбек Renault MeganE, который выйдет на рынок уже в 2022 году. Сейчас 30 таких машин проходят испытания на дорогах Франции. На презентации показали один из закамуфлированных прототипов с зауженной оптикой и утоп­ленными дверными ручками. Ожидается, что расположенный под капотом электромотор будет развивать 217 л.с., а батарея на 60 кВт⋅ч обеспечит запас хода 450 км.

В свою очередь, порядка 50% компонентов более компактной платформы CMF BEV унифицировано с популярной архитектурой CMF-B. Заявлено, что она выйдет на 33% дешевле платформы текущего электрохэтчбека Renault Zoe. Дальность хода «зеленых» машин на такой архитектуре не превысит 400 км. Первой серийной моделью на платформе CMF BEV станет Renault 5, который дебютирует в первой половине 2024 года. Затем последует электрокроссовер Renault 4Ever, вдохновленный культовым Renault 4, выпускавшимся с 1961 по 1994 год.

Под брендом Alpine намечено выпустить как минимум три электроновинки – «заряженный» вариант хэтчбека Renault 5, купеобразный кроссовер и спорткар, разработка которого ведется совместно с британской компанией Lotus. В общей сложности к 2025 году предполагается выпустить десять новых электромобилей, семь из которых увидят свет под брендом Renault.

Что касается гибридов, то совместно со стартапом Whylot будет создан электродвигатель с аксиальным магнитным потоком. К 2025 году такие компактные агрегаты начнут устанавливать на модели Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с гибридными установками, позже – на электромобили.

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