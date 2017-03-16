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Машина времени. 1996 год

В Москве на Ленинградском шоссе открылся первый McDonald’s
В Москве на Ленинградском шоссе открылся первый McDonald’s
Завод АМО-ЗИЛ продолжало лихорадить
Завод АМО-ЗИЛ продолжало лихорадить
АвтоВАЗ представил модель ВАЗ-21106
АвтоВАЗ представил модель ВАЗ-21106
Премьер-министр Виктор Черномырдин прокатился возле автозавода в Елабуге на первом российском Chevrolet Blazer
Премьер-министр Виктор Черномырдин прокатился возле автозавода в Елабуге на первом российском Chevrolet Blazer
В Тольятти представлен ВИС-2345
В Тольятти представлен ВИС-2345
Японская компания Bridgestone официально объявила на Московском автосалоне о создании в России сети своих дилеров
Японская компания Bridgestone официально объявила на Московском автосалоне о создании в России сети своих дилеров
В Ульяновске подготовили к производству УАЗ-3153
В Ульяновске подготовили к производству УАЗ-3153
Московские органы социальной защиты запланировали купить от 1000 до 2000 мотоколясок «Кинешма» завода «Автоагрегат»
Московские органы социальной защиты запланировали купить от 1000 до 2000 мотоколясок «Кинешма» завода «Автоагрегат»
В российской столице открыли первую бензоколонку знаменитого бренда BP
В российской столице открыли первую бензоколонку знаменитого бренда BP

Этот год в России запомнился скандальными выборами президента, после которых Борис Ельцин остался на второй срок, серией терактов в Москве и Дагестане, захватом заложников в Кизляре и неплохими для российской сборной Олимпийскими играми в Атланте. Но вместе с тем развивался и автомобильный рынок…

В Москве на Ленинградском шоссе открылся первый McDonald’s
для автомобилистов. Это, конечно, была не такая сенсация, как открытие первого заведения всемирно известного американского бренда в 1990-м, но тоже невиданное для российских граждан дело. Купить фастфуд и напитки теперь можно было не выходя из автомобиля: в час обещали обслуживать до 184 машин! Начинание имело успех, и вскоре аналогичные заведения  стали появляться и в других местах, причем не только в столице.

Завод АМО-ЗИЛ продолжало лихорадить
спрос на его продукцию катастрофически падал. Однако предприятие постоянно создавало опытные образцы разных назначений, в том числе магистральный тягач ЗИЛ 5423. Огромная капотная машина в стиле американских тягачей имела просторный отсек с двумя спальными местами и была оснащена 210-сильным двигателем, позволяющим тянуть автопоезд со скоростью 95 км/ч. Как и многие иные прототипы того времени марки ЗИЛ, этот интереса у потенциальных заказчиков, увы, не вызвал.

АвтоВАЗ представил модель ВАЗ-21106
«десятку» в спортивном обвесе и с 2-литровым мотором Opel мощностью 150 л.с. Заявляли максимальную скорость 215 км/ч и разгон до 100 км/ч за 8,5 с. Новинка стала одним из первых отечественных автомобилей с импортным мотором. Вслед за ней подобные версии начали делать на базе «Москвичей», «Волг» и даже УАЗов. Характеристики выглядели впечатляюще, но цена приближалась к «иномарочной», а ведь автомобиль оставался отечественным. Поэтому ВАЗ-21106 выпускался в мизерных количествах.

Премьер-министр Виктор Черномырдин прокатился возле автозавода в Елабуге на первом российском Chevrolet Blazer
К этому моменту в Татарстан завезли уже 120 машинокомплектов для сборки универсалов бразильской комплектации с задним или полным приводом и моторами в 106 и 180 л.с. Автомобиль представили с огромной помпой, однако успеха на рынке он не имел. Для массового покупателя был дорог, а желающие купить импортный вседорожник выбирали более породистые модели. До 1999-го собрали меньше 4000 машин.

В Тольятти представлен ВИС-2345
бортовой грузовичок с передней частью, двигателем и иными агрегатами серийной вазовской «пятерки», рассчитанный на 600 кг груза. Компания «ВАЗИнтерсервис» выпускала для автозавода, в частности, технологические пикапы  на базе ВАЗ-2104 и, набравшись опыта, решила попробовать себя в товарном производстве машин. Простой, недорогой грузовик с полурамой за кабиной при дефиците подобных моделей в стране быстро стал популярным.

Японская компания Bridgestone,
один из крупнейших производителей шин, имеющих по всему миру более полусотни заводов, официально объявила на Московском автосалоне о создании в России сети своих дилеров. Причем россиянам предложили шины не только к легковым автомобилям, но и к грузовикам и автобусам. Вместе с распространением в нашей стране иномарок, парк которых увеличивался все быстрее, закономерно рос и интерес к хорошим шинам.

В Ульяновске подготовили к производству УАЗ-3153
удлиненный вариант до боли знакомого «козлика» УАЗ-3151. Задняя часть машины, оснащенной двигателем УМЗ объемом 2,9 л, мощностью 103 л.с. и «растянутой» на 380 мм, стала заметно вместительней, чем прежде. Автомобиль получился в известной мере случайно – как прототип удлиненной версии нового УАЗ-3160. На базе модификации 3153 сделали и армейский вариант, вмещающий целое отделение бойцов. Гражданские машины покупали, но довольно вяло.

Московские органы социальной защиты запланировали купить от 1000 до 2000 мотоколясок «Кинешма» завода «Автоагрегат»,
многие годы поставлявшего комплектующие для «Москвичей». Машинки с верхом из дешевого кожзаменителя предлагали с мотоциклетным отечественным или американским (от газонокосилки!) мотором. Однако история примитивных мотоколясок скоро завершилась. Самый яркий эпизод их биографии – продажа нескольких машин в Испанию для сбора апельсинов и их транспортировки до обычного автомобиля.

В российской столице открыли первую бензоколонку знаменитого бренда BP.
АЗС с десятью колонками на 40 «пистолетов» принимала и легковые, и грузовые автомобили. Рядом – мойка и магазин. Но самое удивительное – это первая в России АЗС, где платили после заправки! Правда, начинание вскоре приобрело своеобразные формы – заправщик сам держал пистолет и смотрел на чек, когда водитель возвращался из кассы к машине. Станции, где платят уже после заливки топлива, и ныне встречаются в нашей стране редко, в основном у ее западных границ.

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