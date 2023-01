Mercedes-Benz — повелитель метавселенной

Тот, кто сегодня хочет править миром, должен подчинить себе метавселенную. Кольцо Всевластия уже в кармане у Mercedes Benz. Собственно, сами «трехлучевые» его и изготовили при помощи американской компании Aether Diamonds, синтезировавшей огромный искусственный бриллиант из содержащегося в воздухе СО2. Официально объявлено, что Кольцо — награда чемпиону мира по киберспорту по версии Riot Games, разработчика компьютерных игр из США. Швабы с 2020 года являются эксклюзивными спонсорами этих международных состязаний, в которых принимает участие дюжина национальных федераций, объединенных в LoL, League of Legends Esports. Лига Легенд Киберспорта – звучит? Еще как!

И то сказать: There is a whole generation with a new explanation. People in motion people in motion («К целому поколению пришло новое понимание. Люди в движении, люди в движении»). Эти слова из неофициального гимна хиппи, песни San Francisco, написанной в 1966 году Джоном Филлипсом, лидером легендарной группы The Mamas & the Papas, вновь звучат актуально. Только если более полувека назад люди ехали во Фриско, чтобы вплести в свои прически цветы и похипповать от души, то теперь столица Северной Калифорнии стала местом проведения финала 12 го LoL Worlds. По такому случаю обустроили целый городок для фанатов, центром которого стал Mercedes EQ House, где выставлен EQS SUV, флагман линейки электрических кроссоверов марки.

Тот факт, что мир компьютерных игр вовлек в свою орбиту огромное число людей, а в этой индустрии и шире, в IT-секторе в целом крутятся астрономические суммы, в Штутгарте восприняли как руководство к действию, решив не оставаться в новом глобальном процессе на второстепенных ролях. Но для этого Mercedes-Benz, давно ставшего одним из символов власти в мире материальном, уже недостаточно кольца на эмблеме марки. Покорение метавселенной требует новых средств.

И эта новизна безгранична! В дивном виртуальном мире пока не действуют требования безопасности и удушающие экологические нормативы, пренебрежение которыми стало для инженеров равноценно подписанию себе смертного приговора. Здесь всезнайки-маркетологи еще не хватают дизайнеров за руки. Да что мелочиться?! В метавселенной не действуют даже законы физики, хоть классической, хоть сколь угодно квантовой! Так что побег из офлайна – это не только расчетливый ход с прицелом на завоевание молодых покупателей, но и возможность глотнуть воздуха свободы, пусть и виртуальной.

И надо признать, Mercedes-Benz воспользовался этой возможностью на все сто. К финалу мирового первенства LoL 2022 года швабы приурочили дебют компьютерного шоукара с соответствующим характеру события обозначением SMNR. В аббревиатуре зашифровано официальное название чемпионата – Кубок Summoner, или Кубок Призывающего. Что это за персонаж? Разумеется, виртуальный, а если точнее, то Summoner – общее название аватаров игроков LoL. Впрочем, теперь все куда интереснее.

Забудьте о сверхвысокопрочных сталях, алюминии и даже карбоне! Все это антиквариат, место которого на свалке истории. В соответствии с концепцией Zoning Molecules полупрозрачный кузов SMNR состоит из биолюминисцентных частиц Summoner, генерируемых каждым из более чем 800 игроков Лиги и их аватарами. Неоспоримое достоинство такого метаматериала в способности адаптироваться к окружающим условиям. Сейчас SMNR – двухместное купе, но стоит свернуть с асфальта, и оно уже трансформируется во внедорожник, благо увеличенный клиренс позволяет. Вот он, универсальный автомобиль!

И к тому же 200 % но экологичный. Частицы Summoner – еще и источник энергии, питающей виртуальный шоукар и подсвечивающей его изнутри искорками разрядов. Понятно, что такое транспортное средство не может передвигаться на обычных колесах с какой-то там подвеской. Вместо них – высокоэффективные энергетические поля тороидальной формы. Концепция Energetic Core («Энергетического ядра») в действии! После этого первый в виртуальном пространстве голографический интерфейс водитель-автомобиль, используемый на SMNR, выглядит излишне реалистично.

Да, в метавселенной скучать не придется. Претендент на роль Саурона, похоже, там уже определился. Ждем Фродо и Голлума, который вместе с Кольцом Всевластья и криком «Прееелесть!» рухнет в жерло вулкана.