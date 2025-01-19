Линейка электромобилей Peugeot продолжает расширяться. На данный момент у французской марки уже девять «электричек», а на вершине модельного ряда находится новый e-5008

Электрический новичок построен на той же платформе STLA Medium, что и его «младший брат» Peugeot e-3008. Но при этом колесная база «e-5008 го» растянута, чтобы вместить семерых пассажиров. Добавьте немного галльского колорита и запас хода до 680 км и будьте уверены — этот красавчик покорит и ваше сердце, и разум.

Новый «5008 й» крупнее предшественника: он на 150 мм длиннее, на 50 мм шире и на 40 мм выше. Причем у него нет ни одной версии с обычным ДВС: теперь это либо электромобиль, либо гибрид — обычный или подзаряжаемый. Мы проехали на самой простой электрической версии Peugeot e-5008 с мотором мощностью 207 л.с. и аккумулятором на 73 кВт·ч, обеспечивающим (в теории) запас хода до 500 км. Но есть исполнения и посерьезнее: с 227 сильным мотором и батареей на 98 кВт·ч (запас хода до 680 км), а также с двумя электродвигателями суммарной мощностью 316 л.с. и аккумулятором на 73 кВт·ч (запас хода до 500 км). Правда, на рынок они выйдут позднее.

Первое, на что обращаешь внимание в салоне Peugeot e-5008, это расположенная над крошечным рулем огромная 21 дюймовая панель i-Cockpit. Левую ее часть занимает панель приборов, а правую — медиацентр и раздельный климат-контроль. Еще один экран находится по центру торпедо — на него можно вывести ярлыки наиболее часто используемых функций. Здесь же расположен тумблер трансмиссии. Помимо него «физических» кнопок и переключателей практически нет, но это, как ни странно, не раздражает.

Дизайнеры Peugeot стремились создать салон премиум-класса, и у них это получилось. Кокпит опоясывает тканевая обивка, которая была бы уместна и на дорогом диване. В сочетании с амбиентной подсветкой она создает по-домашнему уютную атмосферу. Высокий центральный тоннель отделяет зону водителя от пассажира, что скорее характерно для спорткаров, чем для семейных авто. При этом эргономика и качество материалов отделки безупречны.

На втором ряду хорошо видно, на что пошли дополнительные сантиметры растянутой колесной базы. Здесь много места, а глубокие выемки на тыльной части передних сидений дают дополнительное пространство для коленей. Но, если переместиться на один ряд назад, о комфорте придется забыть. Да и забираться сюда неудобно — сиденья второго ряда довольно неуклюжи в перемещении. Третий ряд больше подойдет для детей, но вы ведь не думали, что Peugeot e-5008 можно будет использовать в качестве маршрутного автобуса? Этот автомобиль не подходит и для дальних путешествий всемером. Когда все сиденья заняты, объем багажного отделения составляет смехотворные 348 л. Однако если третий ряд сложить, то багажник увеличится до впечатляющих 916 л.

Peugeot e-5008 — большой семейный автомобиль, и особой прыти от него не ждешь. Тем не менее от 0 до 100 км/ч он ускоряется за 9,7 с. Маленький руль создает ощущение, будто вы управляете не машиной почти 5 метровой длины, а чем-то гораздо более компактным. Подвеска неплохо справляется с неровностями, хотя версия с гибридным приводом в этом плане будет комфортнее — все-таки электромобиль на 600 кг тяжелее.

Тормоза легкие и удобные. Вы также можете ехать «в одну педаль», используя возможности рекуперативного торможения, – интенсивность замедления регулируется подрулевыми «лепестками». Благодаря отзывчивому рулю, мгновенному отклику мотора и относительно небольшим кренам езда на этой «электричке» доставляет удовольствие.

На бумаге Peugeot e-5008 — медленный электрический кроссовер, предназначенный для того, чтобы доставлять людей из пункта А в пункт Б. Но по факту это машина со своим стилем и характером, выгодно отличающимися от того, что предлагают конкуренты. Если вы не хотите переплачивать за электрическую начинку, присмотритесь к гибридным версиям «5008 го». Они дешевле и комфортнее, хотя в плане динамики электромобиль интереснее.