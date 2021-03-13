В рубрике «Классовый отбор» мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня на очереди автомобили С-класса средней руки

Скоро будет не из чего выбирать, звучат опасения скептиков, рынок поглотят бюджетные малолитражки и впопыхах возведенные на их платформах кроссоверы, которые наступают по всем фронтам. Но это не значит, что седаны, хэтчбеки и универсалы С-класса окончательно сдали позиции. Посмотрим, способен ли еще кто-то побороться за покупателя.

Действительно, С-класс, или, если угодно, по отцу-основателю гольф класс нынче в России переживает трудные времена. Его самое слабое место – цена. Зачем нужен хэтчбек или седан, когда практически за те же деньги предлагают кроссовер?

Экономические и политические неурядицы в последние годы били по сегменту болезненно. Уходили с рынка кучно: доступный Lacetti, популярный Cruze, почти премиальная Astra, оригинальный Civic… Затонул даже, казалось бы, непотопляемый Focus. Последней от сегмента недавно отвалилась легендарная Mazda 3.

А что осталось, если не брать в расчет премиальный сектор? Даже благодаря локализации так и не смогли найти своего массового покупателя добротные Citroen C4 и Peugeot 408. Дружно держатся «корейцы»: Kia Ceed, Cerato и «гражданка» Elantra. Как чертик из табакерки возник нишевый и «горячий» Hyundai i30 N. Особняком стоят благородные «родственники» – Volkswagen Jetta и Golf, а задают тон в сегменте неувядаемая Toyota Corolla и вожделенная для многих Skoda Octavia, которая только что обновила поколение. Премиальные бренды не берем, они играют на своем поле. И заметьте, в этом сложном сегменте, где остались лишь самые сильные игроки, не прижилось ни одного «китайца». Чувствуе­те конъюнктуру?

Самый мощный

В гольф-классе мощность добродетелью не является. Скорее приветствуется разум­ная умеренность. Доналоговые 150 л.с. считаются в сегменте правилом хорошего тона. Подумалось, что мощнее 245-сильного Volkswagen Golf GTI, которому место, пожалуй, в премиальном секторе, в классе не сыскать. Машине восьмого поколения уже присвоены российские спецификации, хотя цену пока не объявили. Но нет, нынче нашлось и «погорячее» – Hyundai i30 N Ultimate 2.0 6МT (275 л.с.) по цене от 2 350 000 рублей. Крутящий момент бензинового турбомотора составил 353 Нм уже при 1450 об/мин.

Самый быстрый

Парадокс: пословица «Какой русский не любит быстрой езды» в России фактически не работает. Иначе как объяснить всегда крайне вялые продажи любых «горячих» хэтчбеков? А коль скоро в сегменте осталось всего две «зажигалки» – Volkswagen Golf GTI и Hyundai i30 N, вполне логично отдать лавры самого быстрого одной из них. И это вновь 275-сильная версия i30 N с паспортным разгоном до сотни за 6,1 с и максимальной скоростью 250 км/ч. Формально 245-сильный Golf GTI с разгоном за 6,3 и такой же «максималкой» уступит не сильно. Но наверняка окажется дороже боевитого «корейца».

Самый дорогой

Не будем трясти прайс-листом «спецназовского» i30 N или ждать, когда наклеят внушительный ценник на Golf GTI. В итоге, вероятно, именно он возглавит список самых дорогих моделей С-сегмента средней руки. Пока же предлагаем взглянуть на вопрос шире. Например, Toyota Corolla, эффектно наплевавшая на кутерьму, которую мы заискивающе называем локализацией, при цене в базовой версии от 1 411 000 рублей достигает стоимости 1 946 000. Причем мотор один и тот же – 122-сильный 1.6. В том же диапазоне стоит и Volkswagen Jetta: от 1 586 000 за 110-сильную версию с МКП до 1 961 000 за топовую модификацию со 150-сильным турбомотором TSI и АКП-6. Но дальше всех продвинулась новая Skoda Octavia. Прайс-лист лифтбека наиболее вариативен. Имея базовую стоимость 1 409 000 рублей за версию с мотором TSI 1.4 (150 л.с.) и МКП-6, модель способна собрать опций, электроники и дополнительного оборудования на сумму более 3 млн. Мотор при этом будет тот же, а в качестве трансмиссии появится 8-диапазонный автомат. Благодаря этому антирекорду ее и предлагаем считать самой дорогой.

Самый доступный

Вот здесь все просто. Чтобы зафиксировать наименьшую сумму, достаточно вскользь пробежаться по всем прайс-листам. Сравнительно взвешенные цены сегодня демонстрирует тандем Hyundai-Kia, у них, кстати, и моделей больше всего. Однако, как это ни удивительно, наименьшие ценники встретились у «европейцев» Peugeot-Citroen. Мы поздравляем их с присоединением к альянсу FCA и объявляем, что самый доступный на сегодня автомобиль С-класса – Peugeot 408 с 1,6-лит­ровым мотором мощностью 115 л.с. и МКП 5 стоимостью 1 114 000 руб­лей. Удивляться тут особенно нечему, модель возрастная и давно не обновлялась. Впрочем, Kia Cerato (от 1 151 900 рублей) и Citroen C4 седан (от 1 199 000) очень близки к лидеру.

Самый популярный

Если говорить о тиражах, то тут все не так гладко. Сегмент «С» год за годом стабильно уступает долю рынка кроссоверам и подросшим автомобилям B-класса. Так, если в 2010-м в ТОП 25 российских бестселлеров входило целых семь представителей гольф-класса: Ford Focus (5-е мес­то – лучший результат среди всех иномарок), Chevrolet Lacetti, Opel Astra, Kia Ceed, Chevrolet Cruze, Skoda Octavia и Toyota Corolla, то в 2020-м в рейтинге бестселлеров из представителей С-класса осталась только Skoda, фигурирующая на 17-й позиции. В прошлом году она разошлась тиражом 22 733 экземпляра. На втором месте внутри класса со значительным отрывом оказался седан Kia Cerato, представленный в прошлом году в России сразу двумя поколениями модели, его суммарные продажи составили 13 678 единиц.