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Peugeot e-3008 (2024) салон
Peugeot e-3008 (2024) сенсорная панель iTogglees
Настраиваемая сенсорная панель iTogglees с кнопками быстрого доступа к часто используемым функциям
Peugeot e-3008 (2024) руль
Peugeot e-3008 (2024) задний диван
Задний ряд получился не особо просторным: высоким людям здесь будет тесновато
Peugeot e-3008 (2024) вид сзади

Любой новый автомобиль — событие, но Peugeot e-3008 – это нечто большее. Под оболочкой электрического кроссовера скрывается первая серийная модель на новой глобальной платформе STLA Medium

Мало того что платформа здесь новая, Peugeot e-3008 также получил новейшие аккумуляторы и электродвигатели, обеспечивающие большие запас хода и мощность, чем у e-2008. Гордостью Peugeot является то, что e-3008 Long Range может проехать до 700 км благодаря аккумуляторной батарее емкостью 98 кВт•ч. Это огромное расстояние для «электрички»! Но e-3008 Long Range появится только к концу года, а учитывая, что обычная версия стоит от 45 тыс. фунтов и выше, вы заплатите за него кругленькую сумму.

Стандартный кроссовер, оснащенный аккумулятором емкостью 73 кВт•ч, имеет запас хода 525 км. В нем используется электродвигатель мощностью 211 л.с. для привода передних колес. Не ожидайте быстрого ускорения, разгон до сотни занимает неторопливые 8,8 с. Полноприводный e-3008 появится вместе с дальнобойной версией. Оснащенный дополнительным двигателем, установленным на задней оси, он выдает в общей сложности 322 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с.

Несмотря на меры по снижению веса, включая алюминиевый корпус аккумуляторной батареи, легкосплавный капот и композитную заднюю дверь, кроссовер получился тяжелым. Снаряженная масса е-3008 с батареей на 73 кВт•ч переваливает за 2,1 т, что на два с лишним центнера превышает вес Renault Scenic с батареей емкостью 87 кВт•ч.

Руль у e-3008 чрезмерно легкий, и это является шагом назад по сравнению с отлично настроенным рулевым управлением последних моделей Peugeot. Ощущения: быстро ехать можно, но совершать резкие маневры не стоит. При этом на городских скоростях наблюдается раздражающая тряска. Педаль тормоза кажется мягкой, хотя сами тормоза работают отлично, плюс есть три степени рекуперативного торможения, которые дают возможность ехать в режиме «одной педали».

Peugeot заявляет о лучшей в классе аэродинамике, позволяющей проехать до 7,2 км, потратив всего один киловатт-час энергии батареи. В e-3008 отсутствует цикл предварительного прогрева аккумулятора (инженеры не считают его необходимым), а тепловой насос, снижающий нагрузку на систему кондиционирования и повышающий эффективность батареи, является опцией. При составлении маршрута штатная навигация TomTom рассчитывает путь с учетом наличия зарядок и при необходимости рекомендует на них заехать, а также позволяет вам самостоятельно задать, сколько заряда вы хотели бы оставить в конце поездки.

Peugeot уделяет много внимания интерьеру своих машин, и е-3008 в этом плане не исключение. Все версии оснащены 21 дюймовым экраном, который объединяет цифровую приборную панель с сенсорным дисплеем медиацентра и словно парит над торпедо. Версия GT имеет алюминиевые детали отделки с интегрированной подсветкой, а дверные карты, передняя панель и центральная консоль обтянуты таким количеством ткани, что кажется, будто они укрыты серыми текстильными простынями.

«Физических» переключателей на торпедо очень мало: это миниатюрный селектор трансмиссии да кнопка Start/Stop. Расположившаяся по соседству сенсорная панель iToggles позволяет получить быстрый доступ к важным функциям — таким, например, как навигация или система помощи при вождении. Сюда же можно запрограммировать собственные «ярлыки»: любимую радиостанцию или важный телефонный контакт.

Водитель сидит неожиданно высоко — дорожный просвет у е-3008 всего на сантиметр меньше, чем у Range Rover Evoque. Места на задних сиденьях достаточно, но не так много, как у моделей конкурентов. И если вы выбрали черный салон, обязательно закажите опциональную стеклянную крышу, иначе у задних пассажиров может развиться клаустрофобия. Пространства над головой здесь хватает, а вот места для ног, когда перед тобой сидит такой же высокий водитель, недостаточно.

Второе поколение Peugeot 3008 за семь лет разошлось тиражом 1,32 млн экземпляров, поэтому на новую модель в концерне Stellantis возлагаются большие надежды. Хотя стать бестселлером Peugeot е-3008 точно не грозит. Да, это очень стильный кроссовер с мускулистыми пропорциями, интересными «фишками» вроде мерцающей решетки радиатора и великолепным салоном. Однако он тяжелый, не такой просторный и интересный в управлении, как бензиновые сородичи. И даже если вам непременно нужен электромобиль, за эти деньги найдутся более интересные варианты.
 

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