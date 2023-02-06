«Москвичи» на электротяге начинают поступать к дилерам по цене 3,5 млн рублей без учета специальной государственной субсидии в размере 925 000 рублей

Внешне «Москвич 3е» почти не отличается от версии с ДВС, и у него такие же внешние габариты — 4410 × 1800 × 1660 мм при колесной базе 2620 мм. Однако есть нюансы. К примеру, здесь используются штатные 18 дюймовые колеса вместо базовых 17 дюймовых для бензиновых машин, патрубки выхлопа, разумеется, отсутствуют, а на приборку выведены данные об уровне заряда батареи.

За ускорение отвечает 68 сильный синхронный электромотор с пиковой тягой 340 Нм, агрегатированный с 1 ступенчатым редуктором. Двигатель питается от батареи Sinoev Technologies на 55 кВт•ч. Таким образом, российской электроновинке выделили менее производительные мотор и аккумулятор, нежели имеющиеся у китайского «донора» JAC iEVs4. Там мотор развивает 150 л.с., а емкость батареи составляет 66 кВт•ч.

Привод, как и у бензиновых «собратьев», у «Москвича 3е» только передний. Дорожный просвет достигает 170 мм, а снаряженная масса – 1800 кг против 1440 кг у бензиновой версии. Заявленный запас хода – 410 км. Важно и то, что вы сможете заряжать электромобиль как от бытовой электросети, так и посредством быстрой зарядки. В последнем случае на заполнение блока на 80% уйдет всего лишь 45 минут.

В стандартное оснащение электрокара вошли: подушка безопасности водителя, ESP, климат-контроль, электрические стеклоподъемники, система контроля давления в шинах и легкосплавные колесные диски. За доплату предлагаются эйрбег пассажира и боковые шторки, мультимедиа с 10,25 дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида, парктроники и круиз контроль.

К концу 2022 года на заводе «Москвич» собрали порядка 600 кроссоверов, из них 200 машин с электроприводом. В 2023 году завод рассчитывает выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. – с электродвигателем. До 2024 года все модификации будут производить методом крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов, а затем – по полному циклу со сваркой и окраской кузовов параллельно с повышением уровня локализации комплектующих.

Цену на «Москвич 3е» не назвать демократичной – 3?500?000 рублей. Для сравнения, прайс на бензиновый «Москвич» начинается с 1?970?000 рублей в базовой комплектации с механической коробкой передач и от 2?035?000 за версию с вариатором. Правда, благодаря тому что эти электрокары выпускают в России, к ним будет применима специальная государственная субсидия в размере 925?000 рублей – ее планируется предоставлять при покупке машины через программу льготного автокредитования. Как бы то ни было, ожидается, что такие электромобили начнут приобретать прежде всего таксопарки, службы каршеринга и муниципальные органы.

Главным конкурентом электрического «Москвича» на нашем рынке станет липецкий кроссовер Evolute i-Joy (от 3?490?000 рублей), то есть лицензионная копия китайского электрокроссовера DFSK Series. Как считают эксперты, успех «Москвич 3е» будет зависеть как от масштаба субсидий со стороны государства, так и от уровня локализации и развития сети зарядных станций.

