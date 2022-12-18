Этот кроссовер пришел на смену провальному Renault Kadjar и, по словам французов, должен помочь марке «повторно завоевать С-сегмент». Renault Austral построен на новейшей платформе CMF-CD и может похвастать полноуправляемым шасси. Но хватит ли этого для успеха? – задаются вопросом эксперты журнала The Car

Renault Austral предлагается на британском рынке исключительно в гибридной версии. Привод новинки основан на трехцилиндровом турбомоторе объемом 1,2 л. Имея всего пару киловатт-часов в аккумуляторной батарее, вам не удастся ездить на электричестве на большие расстояния: главная задача электромотора – помогать бензиновому собрату. Здесь есть рекуперация – при помощи подрулевых «лепестков» можно тормозить двигателем на спуске, тем самым уменьшая износ тормозных колодок. Гибридный кроссовер также показывает низкий расход топлива «на бумаге» – в среднем 3,8 л/100 км. Но насколько он хорош на ходу?

За рулем ощущается, что Austral – тяжелая машина. Несмотря на заявленную мощность 196 л.с., ускорение происходит с заметной задержкой. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,4 с, а это означает, что Renault Austral обгонит Ford Kuga Hybrid, но уступит более мощному гибриду Kia Sportage. Однако больше всего впечатляет движение по автостраде – машина очень тихая! И даже когда вам нужно ускориться, шумовой фон от мотора не становится излишне навязчивым. Работа подвески показалась неоднозначной. Машина мягко идет по шоссе, хотя на низкой скорости дорожные дефекты отчетливо предаются в салон через неподрессоренные массы тяжелых 20 дюймовых колес.

Что касается управляемости, то здесь ваши ощущения напрямую зависят от скорости. Благодаря системе 4Control, представляющей собой эволюцию полноуправляемого шасси Renault Laguna, на низких скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов, в результате радиус поворота здесь всего 10,1 м – как у компактного Clio. А вот на более высоких скоростях эффект подруливания выражен не так явственно. По сути, он почти никак не влияет на управляемость машины. И учитывая, что Austral не лимузин, а просто не очень крупный кроссовер, стоит задуматься, нужно ли доплачивать за эту систему.

Внутри Renault Austral похож на яркий электрохэтч Megane E-Tech, и это, безусловно, плюс. Его информационная система состоит из двух 12,0 дюймовых экранов: один в альбомной ориентации отображает показания виртуальных приборов, другой – вертикальный, отвечает за комфорт и развлечения. Система работает на базе операционной системы Android Automotive от Google, которая содержит множество приложений. Здесь имеются встроенные карты Google Maps и голосовой помощник, причем они настолько хороши, что невольно удивляешься – зачем автопроизводители все еще пытаются сделать что-то свое, работающее явно хуже.

На центральной консоли есть два глубоких подстаканника и странная выдвижная подставка для руки – в Renault говорят, что на нее можно положить запястье при использовании сенсорного экрана, но нам это показалось неудобным. Качество материалов отделки отличное. Сборка тоже на уровне – на ходу нет никакого скрипа или дребезжания. Также впечатлил запас пространства на заднем ряду: даже при наличии огромной панорамной крыши над головой пассажиров места остается достаточно. Однако про водителя такого не скажешь – нашему тест-пилоту ростом 188 см за рулем показалось тесно, несмотря на то, что его сиденье было максимально отодвинуто назад. Багажник тут средних размеров – с 430 литрами он уступает по объему багажному отделению в Toyota RAV4 и Kia Sportage, хотя и более вместителен, чем у Ford Kuga.

Renault Austral имеет более трех десятков систем помощи водителю. Среди них приятный четкий проекционный дисплей, уже привычная система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик, функция контроля слепых зон, адаптивные светодиодные фары… Все и не упомнишь. Но одна из них, которую вы захотите отключить сразу, – это Active Driver Assist. Система использует данные GPS и карт навигации для проезда кольцевых развязок и крутых поворотов в режиме «полуавтопилота», соответствующим образом настраивая адаптивный круиз-контроль. Но, когда небольшой поворот на автомагистрали заставляет машину снижать скорость до 30 км/ч, это раздражает и вас, и следующих за вами водителей.

Главным конкурентом Austral на британском рынке в Renault видят Kia Sportage Hybrid, и стоят они примерно одинаково. Корейский кроссовер стартует от 35?000 фунтов стерлингов (около 2 470?000 руб­лей). А если вам нужны все навороты, входящие в стандартную комплектацию «француза», это будет уже более дорогая версия GT-Line S стоимостью порядка 40?000 фунтов (около 2 820?000 рублей). Если брать Renault Austral, стоит присмотреться к комплектации Techno, которая имеет хороший уровень отделки и оснащения. Желающие потратить больше, могут выбрать версии Esprit Alpine или Esprit Alpine+. Увы, Renault Austral не вызывает восторга. Несмотря на полноуправляемое шасси и отделку от Alpine, по своей сути этот кроссовер является просто еще одной альтернативой Nissan Qashqai. Тем не менее по сравнению с Renault Kadjar это заметный шаг вперед. Гибридная система здесь наконец-то достигла того уровня, когда она не портит автомобиль. Да и салон у французов получился достойным по всем показателям. Для водителей, кому важен комфорт и низкие эксплуатационные расходы, это будет отличный выбор, но не стоит ожидать, что Austral окажется лучше, чем конкурирующий с ним Sportage.

