Ровно 120 лет тому назад, в ноябре 1898-го, Луи Рено построил свой первый автомобиль. Это стало точкой отсчета в истории одного из старейших автопроизводителей Европы – компании Renault

Машина была создана в небольшом каменном сарае, где молодой Луи Рено оборудовал мастерскую. Сарай примыкал к роскошному особняку в Булони, куда семейство Рено обычно перебиралось на лето.

Будущий «большой патрон», «великий конструктор», «человек с тысячей патентов» родился 12 февраля 1877 года в Париже. Дом отца – торговца галантереей Альфреда Рено – стоял на площади Лаборда, ныне это сквер Анри Бергсона. Луи оказался поздним ребенком: к моменту его рождения матери Луизе-Берте Рено (в девичестве Маньен) исполнилось 35 лет, отцу было под 50. Семья по меркам того времени не являлась многодетной – Луи, три брата и сестра. Старшему из братьев Жозефу-Жоржу в год появления на свет Луи было 14, Фернану – 12, Марселю – около пяти. Сестра Берта была старше Луи на девять лет.

Семейство Рено считалось богатым, кроме галантерейного бизнеса оно владело доходным домом, парой зданий в Сен-Клу и летним домом с дюжиной комнат. Детство и юность будущего конструктора прошли в атмосфере достатка и комфорта. Хотя и несчастья не обошли его стороной: в 9-летнем возрасте Луи потерял старшего брата Жозефа, в 12 лет – сестру, а 7 июня 1895 года внезапно скончался глава семейства Альфред Рено.

К тому времени старшие братья уже выбрали свой жизненный путь. Фернан, пойдя по стопам отца, занялся бизнесом, Марсель был студентом, а Луи учился в лицее. Правда, уже тогда стало понятно, что торговца из него не получится: у юноши было другое увлечение – механика. Луи тянуло к паровозам, инструментам и чертежным доскам. Вскоре его определили на подготовительное отделение Центральной школы – питомника промышленной элиты страны. Но на вступительных экзаменах абитуриента ждал провал.

В принципе, Луи мог вести жизнь, типичную для молодых буржуа, не утруждавших себя работой. Но это считалось неприличным, и, чтобы не расстраивать мать, молодой человек устроился в одну из небольших автостроительных компаний, откуда перешел чертежником на Delaunay Belleville. Занятие требовало острого глаза, большой наблюдательности и развитого пространственного мышления. Все эти качества у молодого человека присутствовали с избытком. Вскоре Луи Рено всерьез увлекся механическими экипажами и в 1897-м купил трицикл с двигателем Де Диона.

Но ни как следует покататься, ни даже «поковыряться» в аппарате ему не удалось, пришла пора воинской повинности. Чертежники тогда считались «художественными рабочими», а потому срок службы для них составлял всего один год. Новобранца направили в 106-й пехотный полк, где самым привлекательным местом для рядового Рено стала оружейная мастерская. Во время службы Луи удавалось довольно часто наведываться в Париж, где он продолжал работать над усовершенствованием своего трицикла. Год пролетел незаметно.

Жребий брошен

Демобилизовавшись, молодой человек решил связать будущее с автомобилями. Луи обладал рядом ценных для промышленника качеств. Многие отмечали, что он был прирожденным инженером, хорошо знал машины и испытывал страсть к кузнечным работам и станкам. Более того, едва глянув на чертеж, он «видел» механизм сразу в трех измерениях. Будучи по привычкам и образу жизни типичным буржуа, Рено легко ладил и с сотоварищами, и с рабочими.

Приступая в 1898 году к постройке своего первого автомобиля, он вряд ли думал о том, чтобы сделать на нем деньги, и действовал из интереса. Вскоре появились и первые заказчики. Ими были такие же представители золотой молодежи, сраженные «автомобильной лихорадкой», охватившей элиту французского общества на рубеже столетий. А поскольку за «модные игрушки» хорошо платили, то оказалось, что любимое дело может и доход приносить.

Разумеется, новоиспеченный бизнесмен, не имевший опыта ни в организации производства, ни в управлении предприятием, опирался на помощь старших братьев – Фернана и Марселя. Они, кстати, частично финансировали бизнес, вложив в него 40 тыс. франков. Фирма как таковая появилась в 1899 году. Располагалась она в пристройке семейного особняка в Булони и именовалась «Братья Рено». Поначалу в ней трудилось всего шесть сотрудников, включая самого Луи Рено, его бывшего однополчанина Луи Эдварда Рише и чертежника Шарля Серра.

Дело быстро шло в гору: в 1899-м выпустили 71 автомобиль, в 1900-м – 179. В первый год нового столетия объем производства был доведен до 347 машин, а количество сотрудников увеличилось до 110. Предприятие постоянно расширялась: в 1901 году появились новые цеха и компания стала называться «Заводы Рено».

Успех фирме во многом обеспечивали изобретения самого Луи. Первой он запатентовал прямую передачу. В отличие от многих коллег по бизнесу, которые зачастую патентовали под своим именем вещи, изобретенные их рабочими и механиками, Рено всегда лично работал над новшествами.

Успехи и трагедии

Настоящей страстью Марселя и Луи Рено были автогонки. Первую победу братья одержали в конце августа 1898 года, выиграв гонку «Париж – Трувилль». За ней последовали новые триумфы: «Париж – Рамбуйе», «Париж – Берлин», «Париж – Вена». В каждой из этих гонок победа оставалась за Луи или Марселем.

Спортивные успехи не только способствовали процветанию бизнеса, но и позволяли удовлетворять личное честолюбие братьев. Именно этим, пожалуй, и можно объяснить тот факт, что они сами выходили на старт, а не сажали в машины профессиональных гонщиков. Кроме того, обоим нравилось мчаться с огромной скоростью, получая изрядную долю адреналина.

Однако именно гонки стали причиной семейной трагедии: в 1903 году Марсель во время состязаний «Париж – Мадрид» попал в аварию и погиб. Страдавшая от горя мать решила, что не может себе позволить рисковать еще одним сыном, и выставила условие: Луи в гонках больше не участвует. Он согласился и летом того же года занял место Марселя в правлении «Братьев Рено». Галантерейный бизнес продали и все усилия сосредоточили на автомобилестроении.

В начале ХХ века положение компании было довольно прочным, она занимала достойное место среди нескольких десятков национальных автопроизводителей. Объем выпуска машин в 1905 году составлял около 1200 единиц, количество рабочих на предприятии достигло 800, а его площадь увеличилась до 24 га.

Луи Рено постепенно становился одним из самых квалифицированных бизнесменов Франции. Представительства фирмы появлялись в различных странах: в 1903 году в Бельгии, в 1905-м – в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Тогда же на предприятиях Renault начали производить модели, предназначенные для работы в такси, что явно увеличило количество заказов. В 1906 году Луи Рено был награжден Орденом Почетного легиона. В том же году появился первый автобус марки, в следующем – грузовик. Фирма вышла на новые для себя перспективные рынки.

К началу Первой мировой войны марка Renault не просто крепко стояла на ногах, она превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей Европы. Каковым и остается ныне, несмотря на взлеты и падения, сопровождавшие компанию на более чем вековом жизненном пути.

В России ее продукция появилась еще в начале ХХ века. Первым продавцом автомобилей Renault в нашей стране стало Техническое бюро «Автомобиль-Клуб», располагавшееся в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, в доме № 108.

Фирма участвовала во всех дореволюционных автомобильных выставках, проходивших на территории Российской империи, а в 1913 году на своем стенде демонстрировала автомобиль, предназначавшийся для Императорского гаража. Она не только поставляла машины для русской армии, но и построила свое предприятие, получившее название «Русский Рено». После Октябрьской революции сотрудничество компании с нашей страной возобновилось и активно развивается в наши дни.