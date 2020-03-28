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Получив дизайн, выполненный по премиальным лекалам, новейшие технологии лидеров мировой автоиндустрии, а также обстоятельную адаптацию к российским дорогам, купеобразный кроссовер Renault Arkana стал практичной альтернативой тоже имиджевым, но куда менее доступным SUV от премиальных брендов

Явив миру свой первый купе-кроссовер в мае минувшего года, французская марка подняла планку в конкурентной борьбе. «Француз» расположился в российской линейке Renault на полюсе высокотехнологичных и престижных моделей, заняв место между стильным городским автомобилем Kaptur и комфортабельным премиальным Koleos.

Респектабельность новинки предопределил уже сам форм-фактор, причем де-факто Arkana пришла в сегмент массовых кросс-купе на монопольных правах. Есть и еще одна данность – за неимением прямых конкурентов в масс-маркете эта модель навязывает борьбу… немецким премиальным автомобилям с тем же типом кузова. Речь идет прежде всего о BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe, представленным в более высоком ценовом сегменте. А это значит, что покупатели из среднего класса в лице Renault Arkana получили доступную альтернативу имиджевому премиуму, притом что этот автомобиль сохранил все традиционные качества SUV французской марки – комфортабельный и просторный салон, энергоемкую «неубиваемую» подвеску, надежность и выносливость.

Новое слово

У маркетологов в ходу такая фраза: «Этот автомобиль продает его дизайн». Как раз случай Arkana! Конечно же, в первую очередь вы обращаете внимание на современный модный силуэт – тут кросс-купе просто в чистом виде. Кузов элегантный, динамичный, обтекаемый (удачное сочетание элементов экстерьера SUV и купе), светодиодные фары Pure Vision со «скобами» ходовых огней и фонари Edge Light с 3D-эффектом доступны во всех комплектациях. Словом, хоть на подиум. Но вместе с тем в дизайне есть и целый ряд практичных решений. К примеру, короткие свесы работают на геометрическую проходимость, мускулистые колесные арки снабжены защитными накладками, а пятая дверь поднимает­ся вверх вместе со стеклом, благодаря чему доступ к багажнику оказывается на редкость удобным. Впрочем, в перечне удобных опций есть и другие функции. Так, ручки передних дверей могут оснащаться кнопками бесключевого доступа, а с фирменной дизайнерской чип-карты осуществляется в том числе и автозапуск двигателя.

В салоне нового автомобиля нет недостатка и в уникальных элементах вроде 8-дюймового сенсорного экрана продвинутой мультимедиа Easy Link (поддерживает сервисы Apple CarPlay, Android Auto и «Яндекс.Авто»), а также стильной передней панели с четырьмя горизонтальными дефлекторами вентиляции. Блок климат-контроля удобен и выглядит породисто. Мультифункциональный руль с приливами под хват регулируется по высоте и вылету и, как все сиденья, лобовое и заднее стекла, внешние зеркала и форсунки стеклоомывателей, имеет подогрев. В «старших» комплектациях предложены атмосферная подсветка Ambient light с возможностью выбора из восьми цветов и премиальная акустика Bose, а в список систем помощи водителю входят навигация, парктроники, датчики дождя, света и камеры кругового обзора. Так что по части оснащения Arkana тоже проникает на территорию премиальных брендов.

Кроме того, эта модель первой из российской линейки Renault примерила модульную SUV-платформу нового поколения, подразумевающую обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в составе кузова составляет 35%. Крепкий кузов внес вклад в улучшение комфорта и управляемости, а также снизил уровень шумов и вибраций. Для этого кросс-купе предлагается до шести эйрбегов, активная безопасность обеспечивается ассистентом перестроения, круиз контролем с функцией ограничителя скорости, системой контроля давления в шинах и ESP Bosch 9.3 с функцией имитации блокировки межколесных дифференциалов.

Выгоды партнерства

Еще одним козырем модели следует признать новейший бензиновый турбоагрегат TCe 150. Этот двигатель, разработанный Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в России предлагается в сочетании с вариаторной трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и может быть дополнен интеллектуальной системой полного привода. Характеристики мотора (150 л.с. и 250 Нм крутящего момента) делают Arkana в равной мере динамичным и экономичным автомобилем. К сведению: моноприводная версия может ускориться до «сотни» за 10,2 с, а расход топлива составляет всего 7,1 л/100 км в смешанном цикле.

Кстати, мотор TCe 150 уже проверен на Mercedes-Benz А-Class, широко представленном в России, и на других моделях Альянса в  Европе. В его конструкции целый ряд новаций: блок двигателя изготовлен из алюминиевого сплава, применен непосредственный впрыск топлива под давлением 250 бар и технология плазменного напыления на стенки цилиндров. Эти ноу-хау нацелены в равной мере на высокий ресурс, эффективность и экономичность.

Трансмиссия CVT X-Tronic нового поколения, в свою очередь, отличается увеличенным диапазоном передаточных чисел с прицелом на уверенный разгон. Доработаны гидротрансформатор и гидравлика, новый прочный ремень уменьшил трение на 40%, а программа управления уникальна для российского рынка. Помимо высокой эффективности такой вариатор отличается более оперативной и плавной работой.

Опциональная полноприводная трансмиссия имеет три режима работы (2WD, 4WD и 4WD LOCK). Последний алгоритм предназначен для езды по бездорожью и может быть активирован на скорости до 80 км/ч – в этом случае муфта принудительно блокируется и тяга делится между передними и задними колесами в пропорции 50:50. Новый рулевой механизм с электроусилителем между тем позволил уменьшить на 40% усилие на парковочных скоростях, обеспечил чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Наконец, в перечень конкурентных преимуществ Renault Arkana следует внести солидную ценовую вилку. За начальное исполнение с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой «механикой» дилеры просят 1 045 000 рублей, а укомплектованная под завязку версия 4х4 с вариатором и 150-сильным турбомотором стоит 1 555 000 рублей. При этом во всех случаях можно рассчитывать на тщательнейшую адаптацию к российским условиям. Купе-кроссовер выпускается на московском заводе Renault, и перед его постановкой на конвейер прототипы прошли сотни тысяч километров по дорогам общего пользования и на бездорожье, тестировались в специальных лабораториях, а также в экстремально жарком и холодном климате.

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