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В столицу на электрификацию

С началом осени питерский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» наладит в Москве производство автомобилей УАЗ, переоборудованных для движения на электротяге

Серийный выпуск первой модели бренда EVM планируется начать в сентябре в ОЭЗ «Технополис Москва», в шаговой доступности от столичного завода «Москвич». Речь об электрофургоне EVM Pro, сконструированном на длиннобазной заднеприводной модификации УАЗ «Профи». Основа – шасси без силового агрегата и трансмиссии – будет доставляться в столицу из Ульяновска. Ежегодно на московской площадке планируется собирать до 1 тыс. таких электромобилей, и уже сейчас питерская компания получила около 450 заявок на свою новинку.

По словам генерального директора «Электромобили Ману­фэкчуринг Рус» Ильи Рашкина, EVM Pro – практически на 100% российский продукт. Модель оснащена отечественными синхронным электродвигателем и одноступенчатым редуктором, но литий-железофосфатная тяговая батарея – китайского производства. В основном из-за нее, кстати, грузоподъемность в сравнении с донорским УАЗ «Профи» уменьшена с 1,5 до 1 т, а полная масса составляет 3,5 т.

Силовая электроника разработана при участии специалистов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Мотор отдачей 116 л.с. и массой всего лишь 50 кг смонтирован под капотом на месте штатного двигателя внутреннего сгорания УАЗ «Профи». Аккумуляторный блок размещен на раме, а гидро­усилитель рулевого управления уступил место электроусилителю.

В кабине на месте напольного рычага механики установлена шайба селектора передач с рабочими положения­ми R, N и D, то есть «зеленый» УАЗ обрел полноценный автомат. Опциональный автономный подогреватель является источником тепла не только для кабины, но и для тяговой батареи. Предусмотрен и кондиционер.

Важное конкурентное преимущест­во EVM Pro – запас хода 300 км при полной загрузке. Для сравнения, потенциальный конкурент «ГАзель e-NN», существующий пока в предсерийном варианте, имеет запас хода от 120 до 200 км.

К минусам EVM Pro можно отнес­ти «максималку», составляющую лишь 80 км/ч, но, как отметил Илья Рашкин, такие характеристики подходят для перемещения в черте города. Зарядка осуществляется через стандартный разъем CCS Combo как от бытовой сети, так и с помощью быстрых станций. Если заряжать EVM Pro от обычной розетки на 220 В три часа, запас хода увеличится на 100 км. 

Гарантийные обязательства разделены между УАЗом и компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус». А обслуживать такие электрокары можно будет у официальных дилеров Ульяновского автозавода, которые уже проходят обучение. Цена EVM Pro, по уточненным данным, составит 4,8 млн рублей, притом что 30% от этой суммы покупатель сможет вернуть благодаря госсубсидиям. Есть и еще один важный стимул к покупке – электрофургон обойдется в эксплуатации как минимум на 35% дешевле, чем аналог с ДВС.

Кроме того, стало известно, что питерский стартап намерен расширить портфолио за счет выпуска электрической версии УАЗ «Патриот», где используется единая с УАЗ «Профи» платформа. Сообщается, что этим проектом уже заинтересовался неназванный корпоративный клиент на Сахалине.

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ИЛИ
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