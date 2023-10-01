Полностью электрическая версия флагманского лимузина BMW — это один из лучших электромобилей, которые продаются сегодня. Но, как всегда, есть нюансы

BMW i7 попал под раздачу критиков еще в момент своего дебюта: дескать, он слишком большой, слишком тяжелый и слишком дорогой. Действительно, при длине 5,4 м, массе более 2,7 т и цене электрического седана от 100?205 фунтов стерлингов баварцам нечем крыть такие нападки. А уж насчет внешности этого лимузина не съязвил лишь ленивый. И тем не менее i7 претендует на титул лучшего электрокара на планете.

Как и остальная часть линейки BMW 7-й серии, i7 вырос на 130 мм в длину, на 48 — в ширину и на 51 — в высоту. Учитывая, что и прежняя «семерка» не была маленькой, можете себе представить габариты этого «бегемота», напоминающего внутри салон первого класса авиакомпании Emirates.

Сядьте в кожаные кресла со вставками из кашемировой шерсти и поразитесь их комфорту, давая команду голосовому ассистенту закрыть за вас дверь. Посмотрите вверх — и вы увидите панорамную стеклянную крышу Sky Lounge, украшенную нитями светодиодной подсветки, образующими узор, перекликающийся с ромбовидной строчкой на сиденьях. Не можете разглядеть крышу как следует? Без проблем. Просто разложите кресло и поставьте ноги на встроенную для них подставку. Впечатлены? А ведь мы еще не говорили о технологиях.

Никого сейчас не удивишь роскошными автомобилями с экранами, встроенными в подголовники или даже в спинки сидений, но BMW сделала еще один шаг вперед, выпустив так называемый Театральный экран. Чтобы активировать его, вы просто выбираете опцию в сенсорном блоке BMW Touch Command (небольшой экран планшета, встроенный в задние двери) и наблюдаете, как начинается церемония «настройки». Сначала вы услышите уникальную композицию Ханса Циммера, затем шторки на боковых окнах, заднем стекле и панорамном люке плавно закроются, а следом из потолка выдвинется 31,3?дюймовый экран с разрешением 8K.

На этом экране вы можете играть в игры и смотреть видео с Netflix или YouTube. Саундтрек воспроизводится либо через наушники, либо через аудиосистему Bowers & Wilkins. Ее 36 динамиков суммарной мощностью 1965 Вт (включая встроенные в подголовники) играют божественно: даже при прослушивании радио или треков из iTunes с невысоким битрейтом глубина, четкость и детализация звука просто поражают.

Впрочем, со временем понимаешь, что «Театральный экран» — такая же бесполезная опция, как и закрывающиеся по голосовой команде двери. Монитор расположен слишком близко к задним седокам, поэтому, пока одна его сторона располагается прямо перед вашим лицом, другая находится на расстоянии добрых нескольких футов. Кроме того, опустив экран, вы полностью лишите водителя обзора через зеркало заднего вида. Но самое удивительное, что, зная об этой проблеме, в BMW решили не устанавливать виртуальное зеркало, хотя и намекнули о его возможном появлении в будущем.

На фоне «Театрального экрана» 14,9-дюймовый дисплей медиацентра кажется крошечным. Он работает под управлением операционной системы BMW 8.0 и отвечает за большинство функций автомобиля. Поначалу эта система пугает своими возможностями (даже если вы заранее проштудировали руководство пользователя), но интуитивно понятный интерфейс позволяет довольно быстро освоиться.

Стоит упомянуть и сенсорную «кристаллическую» панель, которая простирается по всей передней части салона и содержит элементы управления вентиляцией, аварийкой и открытием перчаточного ящика. Эта панель также может играть роль амбиентной подсветки и визуализировать важную информацию. Например, если водитель или передний пассажир собираются открыть дверь, а к машине приближается какой-то объект, полоса начнет мигать красным светом, предупреждая об опасности.

На водительском кресле почти так же комфортно, как и на откинутом заднем сиденье. Оно обеспечивает превосходную поддержку, а также подогрев, вентиляцию и массаж. Не перегруженный кнопками руль доступен в двухспицевом и классическом трехспицевом исполнении.

В режиме «Комфорт» преимущества электропривода и сложной подвески сразу становятся очевидными. На ходу этот BMW устрашающе… тихий. Чему способствуют адаптивная пневматика и амортизаторы с электронным управлением. Тихий, но не медлительный. Даже наименее мощный заднеприводный eDrive50 разгоняется до сотни за 5,5 с — неплохо, учитывая вес автомобиля. Этого вполне достаточно, чтобы при неосторожной игре с педалью газа задние пассажиры пролили шампанское.

Однако версия xDrive60 мощностью 536 л.с., проделывающая аналогичное упражнение за 4,7 с, выглядит интереснее, тем более что полный привод (реализованный за счет двух электромоторов на передней и задней осях) для такой тяжелой и мощной машины точно не будет лишним. Самый быстрый в линейке, 650-сильный BMW xDrive M70 сокращает время разгона до 3,7 с. И, честно говоря, это уже перебор, особенно для задних пассажиров. Мы подозреваем, что после нескольких ускорений «газ в пол» водитель бросит свою затею.

Но независимо от скорости обычная дорога в BMW i7 будет напоминать бильярдный стол. Такое впечатление, что все неровности разглаживаются под весом электромобиля. На скорости выше 100 км/ч со стороны наружных зеркал слышится небольшой шум ветра, хотя в остальном салон остается максимально тихим: не слышно ни двигателя, ни шороха шин. Версии eDrive50 и xDrive60 едут более плавно, чем M70, у которой подвеска жестче. Но это лучший вариант из трех, так как в нем сильнее чувствуется связь с дорогой без особой потери в комфорте.

Количество систем помощи водителю предсказуемо велико. В комплект входит и помощник по маневрированию, облегчающий парковку в труднодоступных местах: автомобиль способен запомнить путь до парковочного места и повторить его самостоятельно. Но особенно в i7 впечатляют даже не роскошь и комфорт, а то, что этот седан по-прежнему едет так, как и должен ехать BMW. Рулевое управление четкое, крены кузова минимальные, а мощность электропривода позволит оставить позади большинство спортивных автомобилей с ДВС.

Возможно, кому-то будет не хватать многоцилиндровых моторов, они придавали лимузинам BMW особый характер и стиль. А замена двигателя внутреннего сгорания на электропривод — это шаг в будущее. И было бы странно, если б баварский флагман его не сделал.