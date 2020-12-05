Обновленный Audi A5 Sportback – модель, сумевшая воплотить в себе все главные ценности современного автомобиля: стиль, драйв, комфорт, качество, инновационность и практичность. Машина уже доступна у российских дилеров

Линейка обновленных Audi A4 и A5 невероят­но широка – клиентам предлагаются модификации различных философий, в разных кузовах, с передним или полным приводом, с огромным выбором моторов и ультрасовременных опций. Что называет­ся, на любой вкус. И все же среди них выделяется версия A5 Sportback – харизматичная, изящная, буквально подначивающая сесть за руль...

Как денди лондонский одет

Это пятидверное купе и до модернизации отличалось редкой элегантностью, однако нынешний рестайлинг сделал автомобиль еще более привлекательным. Казалось бы, лишь несколько штрихов, а экстерьер сразу же заиграл иными красками и гранями. В первую очередь обращает на себя внимание визитная карточка модели – ее фронтальная часть. Новая фирменная архитектура решетки радиатора Singleframe с сотовой структурой и встроенными воздухозаборниками явно добавила автомобилю спортивности и вместе с тем служит отсылкой к классике немецкой марки – легендарному Audi Sport quattro.

Утонченный вид сбоку кузову придали новые пороги, весьма гармонично дополнившие такие элементы стиля, как выразительный капот, короткие свесы, длинная колесная база, мощная плечевая линия. Свой вклад в восприятие модели вносит оптика – светодиодные головные фары входят уже в стандартную комплектацию обновленного A5 Sportback, а в качестве опции доступны еще более продвинутые светодиодные фары Matrix LED с лазерной технологией освещения. Узнать актуальную версию машины сзади помогают изменившиеся кормовые фонари с «пунктирной линией», тоже использую­щие светодиоды уже в «базе».

Интерьер модернизированного A5 Sportback, пожалуй, заслуживает отдельного повествования. Достаточно распахнуть дверь, чтобы на ум пришли нескромные на первый взгляд эпитеты «эталонный», «безупречный», «идеальный». Но в этом нет преувеличения! Прежде всего, салон очень просторный – места в нем хватит всей семье, причем комфорт высок как спереди, так и на втором ряду. Подобному восприятию способствуют и тщательно просчитанная компоновка, и усилия дизайнеров. Так, ощущение пространства подчеркивают горизонтально ориентированные элементы интерьера, удачно сочетающиеся с центральной консолью новой формы и глянцевыми черными накладками на картах дверей.

Уют же обеспечивают кожа отменной выделки, удобнейшие кресла с подогревом (и, разумеется, c множеством регулировок), со вкусом подобранные отделочные материалы, а также безоговорочно премиальный уровень исполнения. Еще один важный элемент – большой 465-литровый багажник, доступ к которому облегчает пятая дверь с электроприводом. А значит, будучи спортивным внешне, автомобиль остается чрезвычайно комфортабельным и весьма практичным, будь то езда по мегаполису или семейные путешествия за тридевять земель.

Счастье от ума

Взяв в свое время курс на инновационность, бренд Audi сегодня уверенно задает тон в этом компоненте в премиум-сегменте мировой автоиндустрии. Выведенный на российский рынок модернизированный A5 Sportback в очередной раз подтверждает данный постулат. Не будет преувеличением сказать, что автомобиль шагнул в мир цифровой реальности, а управлять этим самым миром можно как с помощью голосовых команд, так и посредством 10,1-дюймового сенсорного дисплея (слегка наклоненного к водителю) фирменной системы MMI touch. Ее «фамильные черты» – исключительно четкое изображение, интуитивно понятное и очень удобное в использовании меню: вам не понадобится забираться в дебри интерфейса, чтобы найти ту или иную функцию. Кстати, благодаря этому уменьшилось количество кнопок на передней консоли, и теперь она стала еще более эргономичной и функциональной.

Само собой, этот «ингольштадтец» имеет в своем арсенале целый сонм новейших электронных ассистентов, существенно повышающих комфорт и безопасность. Так, уже в стандартной комплектации автомобиль предлагает функцию «Старт/стоп» с рекуперацией, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камеру заднего вида, интеллектуаль­ную систему Audi drive select, климат-контроль... Тем же, кто желает большего, доступен богатейший выбор опций – от виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit plus и спортивных кресел с вентиляцией до автопарковщика, проекционного дисплея и пакетов многоцветного контурного освещения салона. Степень индивидуализации машины может быть ограничена только фантазией владельца, ведь даже помимо 12 «стандартных» цветов кузова производитель предлагает множество совершенно необычных вариантов по программе Audi exclusive.

И вишенка на торте...

Наконец, разговор о любом Audi невозможен без рассказа о его ездовых качествах, и обновленный A5 Sportback не исключение. Так, система Audi drive select дает возможность при любых условиях настроить автомобиль под стиль вождения владельца – тут ему придут на помощь разные режимы настройки – «динамичный», «комфортный», «автоматический», «индивидуальный», «энергоэффективный». Если же вам и того мало, можно заказать опциональную систему динамического рулевого управления, которая невероятно точно регулирует передаточное отношение рулевого управления и усилие на руле в зависимости от скорости. Удовольствие от драйва будет обеспечено!

Свою лепту в эти ощущения вносят и двигатели. Каждый из трех бензиновых моторов, будь то 150-сильный 35 TFSI, развивающий 190 л.с., 40 TFSI или же топовый 45 TFSI quattro, несущий в себе уже 249 «лошадей», отличается не только эффективностью, но и экономичностью, чему способствуют трансмиссия S tronic и инновационная гибридная технология MHEV. Например, 190-сильный автомобиль разгоняется до «сотни» за 7,5 с, расходуя в смешанном цикле всего 6,3 л топлива на 100 км пробега. Ну чем не вишенка на торте?