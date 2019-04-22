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Весной в России открывается прием заказов на обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class, который должен прибыть в дилерские центры нашей страны летом

Презентация рестайлингового Mercedes-Benz V-Class состоялась в немецком Зиндельфингене в торжественной, но неформальной обстановке. После емких выступлений руководителей подразделения Mercedes-Benz Vans об особенностях модернизированного LCV можно было поговорить с глазу на глаз с дизайнерами, инженерами и маркетологами, а сами новации практически «пощупать». Я, к примеру, провел первый тест массажной системы новых шикарных кресел первого ряда пассажирского салона с выдвижной подушкой для ног (оттоманкой), управляемой электроприводом. Такие сиденья предлагаются для текущей модели только на китайском рынке, для рестайлингового же минивэна эта опция станет глобальной.

Подноготная дизайна

Изменения в экстерьере не сразу бросаются в глаза, тем не менее они значимы. Глава дизайнерской команды Mercеdes-Benz Vans Кай Зибер выделил следующие нововведения – более широкие и презентабельные решетка радиатора и фронтальный воздухозаборник, а также укрупнившаяся трехлучевая эмблема. Под черным «блюдцем» массивного логотипа, к слову, скрываются элементы усовершенствованного радарного оборудования, задействованного в том числе в системе экстренного торможения Active Brake Assist, которая для V-Class раньше не предлагалась. Этот «телохранитель» умеет распознавать статические препятствия, движущийся транспорт и пешеходов, а в случае возможного ДТП «оттормаживает» автомобиль до полной остановки.

Стильная решетка радиатора и крупный воздухозаборник подчеркивают потенциал усовершенствованной моторной линейки. Речь о нескольких вариациях 2-литрового дизеля с индексом ОМ 654, известного по легковым моделям С-Class, E-Class и GLE-Сlass и, разумеется, адаптированного под сегмент LCV.

В салоне, кроме перепрофилированных кресел и новых вариантов их обивки (в частности, кожей Nappa богатого бежевого оттенка), появились дефлекторы обдува с более спортивным дизайном и ставшая информативнее «приборка». В списке опций значатся самая большая в сегменте панорамная крыша, планшеты и климатическая система для задних пассажиров, камера заднего вида, защищенная от грязи, электроприводы боковых и задней дверей. В топовых исполнениях предлагается центральная консоль со встроенным холодильником и подстаканниками с функцией поддержания температуры.

А еще инженеры рассказали о вещах, которые заметны не сразу. Скажем, новые направляющие для передвижения кресел получили более компактную фурнитуру, что сделало процесс трансформации салона удобнее. Кроме того, у минивэна улучшена шумоизоляция.

Мощнее и умнее

Помимо упомянутой системы Active Brake Assist из усовершенствованного электронного оснащения выделим еще ряд новаций. Прежде всего, адаптивную оптику Highbeam Assist Plus с матричными светодиодными фарами, систему стабилизации при боковом ветре, активный круиз-контроль, функцию контроля полосы движения Active Lane Keeping, а также технологию Attention Assist, которая не позволяет водителю заснуть за рулем.

Модернизированный 2-литровый дизельный мотор стал на 17% легче 2,1-литрового предшественника, обладая улучшенными характеристиками по производительности и экономичности. На европейском рынке новый дизель представят в двух вариантах форсировки – 190 л.с. и 440 Нм (V 250d) и 239 л.с. и 500 Нм (V 300d), причем более мощный имеет функцию Over-torque, добавляющую еще 30 Нм при интенсивном разгоне. Существенное преимущество нового дизельного семейства состоит также в меньшей вибронагруженности, более тихой работе и сниженном расходе топлива. Так, у варианта V 250d относительно предшественника потребление солярки уменьшено сразу на 13%.

Еще одна важнейшая новация, способствующая повышению динамики и экономичности, – 9-диапазонный «автомат» 9G-Tronic, который пришел на смену 7-диапазонной автоматической трансмиссии. Привод, как и прежде, по умолчанию будет задним, а полноприводную трансмиссию 4Matic предложат в качестве опции.

Однако, по словам главного инженера Mercedes-Benz Midsize Vans Андреаса Хассельвандера, новую агрегатную связку в России придется подождать. Дело в том, что методы сертификации таких установок, которые уже действуют в Европе, в РФ пока не приняты, поэтому для поставок машин с европейским сертификатом нет легальной базы.

Отсюда следует, что летом в Россию приедут рестайлинговые V-Class (а это топовые исполнения Avantgarde и Exclusive, версия со спортивным пакетом AMG-Line и кемперы Marco Polo и Marco Polo Horizon), и все эти машины будут оснащены прежними 2,1-литровыми турбодизелями OМ 651, работающими в связке с 6-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным «автоматом» 7G-Tronic Plus. Что же касается V-Class с более современными моторами семейства ОМ 654, они появятся в нашей стране, как только решится вопрос с сертификацией. Представители марки, с которыми нам удалось пообщаться, надеются, что это произойдет довольно скоро.

Как бы то ни было, в Mercеdes-Benz Vans рассчитывают, что усовершенствованный минивэн продолжит развивать успех предшественника, ставшего одним из самых востребованных в своем сегменте. С 2014 года в мире было продано около 209 тыс. таких автомобилей, из них 64 тыс. – в 2018-м.

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