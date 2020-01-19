Мы устроили французскому кроссоверу жесткую проверку на дорогах самого разного качества, включая бездорожье

Сейчас уже с трудом верится, но вплоть до 2008 года в модельной линейке Renault не было ни одного кроссовера. И первым из семейства SUV стал Koleos, созданный по мотивам концепта Egeus, представленного в 2006 году. Модель первого поколения выпускалась восемь лет и пережила даже два рестайлинга. Кроссовер же второй генерации застолбил за собой место флагмана в российском модельном ряду марки.

Положение обязывает

Чтобы понять, насколько престижен автомобиль, зачастую достаточно посмотреть… на его ключ. Например, если у Renault Duster и Kaptur ключ-карта выглядит вполне обыденно, то у Koleos она облицована дорогим глянцевым пластиком под слоновую кость. Смотрится очень стильно, и даже жаль, что для отпирания машины ее не нужно доставать из кармана, так как она обеспечивает бесключевой доступ и запуск двигателя.

Впрочем, достать карту можно, только заранее, чтобы дистанционно запустить силовой агрегат с помощью системы Renault Start. В моем случае это бензиновый «атмосферник» объемом 2,5 л и мощностью 171 л.с. Кроме этого мотора, Koleos в России оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и турбодизелем объемом 2 л, развивающим 177 л.с. Все модификации полноприводные, все сочетаются с бесступенчатым вариатором.

Помимо бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя Renault Koleos предлагает и другие привлекательные функции. Отмечу, например, такие, как распознавание голоса и режим «свободные руки», интеллектуальная система автоматической парковки (параллельной, перпендикулярной и даже угловой!), подстаканники с обогревом и охлаждением, обогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла, вентиляция передних кресел, двухзонная климатическая система и функция открывания багажной двери с помощью движения ноги под бампером.

Прекрасно оснащен кроссовер и по части безопасности. Он следит за рядностью движения, контролирует слепые зоны, а также умеет автоматически переключаться с дальнего света на ближний, если в его поле зрения окажется встречный или попутный автомобиль. Система курсовой устойчивости ESP нового поколения позволит сохранить контроль над кроссовером даже в самой сложной ситуации. И, конечно, нельзя не упомянуть о 5-звездочном рейтинге краш-теста Euro NCAP.

В разных амплуа

Прежде чем отправиться в дорогу, в очередной раз отмечаю правильную геометрию посадки за рулем. Диапазона регулировок сиденья и рулевого колеса хватит и Гулливеру, и лилипуту. Кресло с наполнителем переменной плотности великолепно распределяет нагрузки. Вертикальный 8,7-дюймовый сенсорный дисплей с качественной графикой имеет интуитивно понятное меню и может быть поделен на две части, чтобы, к примеру, одновременно видеть навигацию и перечень радиостанций. Про Apple CarPlay, Android Auto, а также USB-разъемы и розетки, думаю, и говорить не нужно – все это имеется с запасом. Понравится здесь и пассажирам. Так, второй ряд отличается от конкурентов удобным диваном и рекордным в классе пространством для ног.

В городе кроссовер чувствует себя как рыба в воде. Благодаря большой площади остекления, тонким стойкам кузова и крупным зеркалам обзорность отличная. Вместе с прекрасным чувством габаритов это позволяет уверенно протискиваться через заставленные машинами узкие переулки. Атмосферный бензиновый двигатель мощно тянет во всем диапазоне оборотов, а бесступенчатый вариатор обеспечивает моментальные реакции на подачу топлива.

На автомагистрали Koleos утюжит дорожное полотно, практически не обращая внимания на неровности и колейность. Четкое нулевое положение у баранки вызывает ощущение езды по рельсам, при этом силовой агрегат не испытывает недостатка мощности даже на скорости за «сотню». Но извилистое шоссе нравится кроссоверу еще больше. Плотная подвеска обеспечивает минимальные крены, а очень точный руль с великолепной обратной связью позволяет чертить траекторию с точностью чуть ли не до миллиметра. Безопасная недостаточная поворачиваемость проявляется лишь на пределе сцепных свойств шин. Показательно, что даже крупные неровности, случись им попасть под колеса в вираже, не сбивают Koleos с траектории.

Съезжаю с асфальта. После затяжных дождей грунтовка превратилась в грязевую жижу, а шины у меня совсем не внедорожные. Смогут ли они выгрести? Не перегреется ли муфта? А как поведет себя вариатор, который, как известно, не любит подобные приключения? Нет, нет и нет! Боялся я напрасно. Кроссовер уверенно движется вперед, и даже легко трогается после того, как я специально останавливаюсь в самых неподходящих для этого местах. Конечно, лезть в самые дебри на нем не стоит, но, в случае чего, «француз» не подведет.

Итак, оправдывает ли Renault Koleos звание флагмана модельного ряда? Однозначно да. Более того, для этого ему хватило бы и половины вышеописанных способностей. А тут еще и цена на редкость привлекательная. Так, 2-литровую бензиновую версию можно приобрести за 1 699 000 рублей, самый дорогой турбодизельный вариант оценен в 2 337 900 рублей, а протестированный нами вариант – в 2 177 900.