Компания Audi рассказала, где и когда прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов, однако оставила себе лазейки

Подробности новой стратегии были раскрыты в рамках пресс-дней Audi – многодневной онлайн-презентации, завершившейся в начале сентября. Как заявил генеральный директор компании Маркус Дюсманн, ингольштадтская марка прекратит выпуск новых моделей с бензиновыми и дизельными двигателями в 2026 году, а в 2033-м перестанет предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на территории Евросоюза.

В связи с этим бренд уже приступил к серьезному наращиванию сети станций быстрой зарядки на территории Германии и вдоль основных дорог Европы. Одновременно лоббируется план расширения возобновляемых источников энергии (гидроэнергия, энергия ветра, солнечная энергия и т.д.). Такие сферы, к слову, активно субсидируются немецкими федеральными властями.

Маркус Дюсманн подчеркнул, что, выбрав путь отказа от загрязняющих атмосферу силовых установок, Audi выступила в качестве пионера «зеленой» индустрии. При этом о планах полностью свернуть производство автомобилей с ДВС ранее объявили Volvo, Genesis и Mercedes-Benz (все – к 2030 году), а также концерн General Motors (к 2035 году).

Между тем, если читать программное выступление шефа Audi между строк, станет понятно, что вне ЕС выпуск машин с ДВС может продолжиться и после 2033 года. Такую возможность не исключили и руководители Volkswagen Group, ссылаясь на высокий спрос на премиальный транспорт с ДВС в Китае, США и России. Кроме того, понятно, что инженеры продолжат модернизировать моторы, запущенные в производство к 2026 году, адаптируя их к перспективным эконормам Euro 7, введение которых в Евросоюзе запланировано на 2025 год.

При этом Маркус Дюсманн обещает, что последний двигатель внутреннего сгорания, который разработает Audi, станет лучшим из всех, которые когда-либо создавала эта компания. Ожидается, что им станет 6-литровый бензиновый агрегат W12 для топовой версии флагманского седана A8.

Сейчас в линейке Audi имеется пять электромоделей – большие кроссоверы e-tron и e-tron Sportback, базирующийся на платформе MLB Evo, спортседан e-tron GT (на той же платформе, что и Porsche Taycan), а также компактные SUV Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, где используется «тележка» MEB. К середине десятилетия компания планирует выпустить 20 новых электрических моделей и 10 гибридов.

О том, как именно будет эволюционировать Audi в сегменте электрического транспорта, говорят совсем свежие концепты марки – роскошный родстер Skysphere и большой седан Grandsphere. Главные «фишки» Skysphere – это режим полного автопилотирования и трансформирующаяся в диапазоне 250 мм колесная база. Электромотор на 632 л.с. и тяговая батарея на 80 кВт⋅ч обеспечивают ускорение до сотни за 4 с и запас хода 500 км. В свою очередь, Grandsphere имеет дизайн, намекающий на будущую флагманскую модель марки, делит платформу PPE с Audi Q6 и грядущим A6 e-tron и оснащен автопилотом четвертого уровня. Пара электромоторов с совокупной отдачей 721 л.с. и тяговая батарея на 120 кВт⋅ч позволяют ускориться до сотни быстрее 5 с и преодолеть на одном заряде 750 км.