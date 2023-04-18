Автомобильный портал Motorpage
Lada Vesta NG: свершилось!
Логотип Lada

Lada Vesta (2023) вид спередиLada Vesta (2023) водительское местоLada Vesta (2023) приборная панельLada Vesta (2023) управление климатомLada Vesta (2023) передние креслаLada Vesta (2023) моторный отсекLada Vesta (2023) задний фонарьLada Vesta (2023) вид сзади

После прошлогодних геополитических событий, а также выхода французского концерна Renault из капиталов АвтоВАЗа злые языки заговорили о тяжелых испытаниях для российского завода. Дескать, он ничего не сможет произвести, кроме «Грант» и «Нив», да и то упрощенных… Lada Vesta нового поколения, серийный выпуск которой состоялся 3 марта текущего года в Тольятти, демонстрирует нам, что злопыхатели оказались, мягко говоря, не правы

Судьба сыграла с новой «Вестой» злую шутку – первые машины показали еще в феврале. Тогда же в Ижевске стартовало производство. Затем АвтоВАЗ собрал ограниченную партию из 800 машин, которые пустил в продажу, и взял тайм-аут, чтобы перенести «Весту» на основной конвейер в Тольятти. Да, теперь все машины будут собирать именно там.

Фактический перезапуск производства – событие символическое. Начать хотя бы с того, что 3 марта родился Виктор Николаевич Поляков – министр автомобильного транспорта СССР и первый генеральный директор, проще говоря, основатель Волжского автозавода. Но сейчас важен не этот факт, а то, что новая Vesta демонстрирует своим появлением возможности российского автогиганта.

Судите сами, Lada Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. Опционально на автомобиль устанавливают светодиодную оптику (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийную систему с управлением на руле и 7 дюймовым сенсорным экраном, 17 дюймовые легкосплавные диски и еще кое что. Пожалуй, особое внимание обращают на себя подушки безопасности и ABS. Если их устанавливают на «Весту», значит, решен вопрос с поставщиками, а значит, совсем скоро эти детали появятся и на других моделях, например Granta или Niva Travel.

Вернемся к нашей машине и поговорим об агрегатах. Первые «Весты» будут оснащать 8 клапанным 90 сильным двигателем объемом 1,6 л, который работает в паре с 5 ступенчатой МКП. Любопытно, но заводчане называют такое решение временным, хотя и допускают, что данную пару могут оставить в строю на постоянной основе при наличии хорошего спроса. Модификации 16 клапанные (106 сильные) нам представят через несколько месяцев. Знающие люди спросят о 122 сильном 1,8 литровом моторе. Ему уготована флагманская роль. Более того, именно под него сейчас подбирают автоматическую трансмиссию. С большой долей вероятности это будет вариатор от некой китайской компании.

Следующая важнейшая задача – вернуть все опции, заявленные ранее (четыре подушки безопасности, цифровая приборная панель, планшет мультимедийной системы, «как у Теслы»). Разумеет­ся, предстоит повысить уровень локализации, хотя уже сегодня ее показатель очень высок – 4500 баллов по системе Минпромторга. Для сравнения: Renault Logan в свое время смог набрать лишь 2439 баллов.

Проведена огромная работа. Взять, к примеру, блоки управляю­щей электроники. Теперь здесь применяют российские компоненты. Суммарно более 200 деталей и узлов производят в России. Кроме того, активно подключились к производственной цепочке новые партнеры из дружественных стран.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Lada Vesta (2023) вид спереди
18 апреля 2023

"Lada Vesta NG: свершилось!"
Больше чем ожидали
21 апреля 2021

"Больше чем ожидали"
В зоне особого внимания
08 сентября 2018

"В зоне особого внимания"
Кольцо удачи
30 октября 2017

"Кольцо удачи"
Выйти из сумрака
25 августа 2016

"Выйти из сумрака"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом
Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"

Интересные новости по теме

Новость про Lada Vesta - Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

АвтоВАЗ перешёл на выпуск некомплектных Lada Vesta NG, правда, партия подобных машин буден небольшой. В продажу данные автомобили не поступят – останутся на складах автопроизводителя, пока не придут недостающие детали 04 апреля 2023 0
Новость про Lada Vesta - Lada Vesta совсем скоро получит 16-клапанный мотор

Lada Vesta совсем скоро получит 16-клапанный мотор

Инсайдеры заявляют, что Vesta получит 16-клапанный мотор уже в апреле этого года. Уйдет ли в отставку 8-клапанный двигатель? 29 марта 2023 0
Новость про Lada Vesta - АВТОВАЗ начал промышленное производство LADA Vesta нового поколения

АВТОВАЗ начал промышленное производство LADA Vesta нового поколения

3 марта 2023 года на производственной площадке АВТОВАЗа в Тольятти начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения. 06 марта 2023 0
Новость про Lada Vesta - АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель для Lada Vesta

АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель для Lada Vesta

Отечественный концерн разработал для семейства Lada Vesta новый интерфейс приборной панели. Патентные документы оказались в базе Федерального института промышленной собственности 14 февраля 2023 0
Новость про Lada - Прототип Lada SW Sport в очередной раз заметили на испытаниях

Прототип Lada SW Sport в очередной раз заметили на испытаниях

Заряженный седан Lada Vesta Sport появился в модельной линейке отечественного концерна в тот момент, когда уже была представлена обычная Vesta, но в кузове «универсал». Поклонники марки сразу стали спрашивать руководство АвтоВАЗа на предмет разработки заряженного «универсала». Всех успокаивали, мол, процесс идет и машину совсем скоро покажут. К сожалению, этого пока так и не произошло 09 февраля 2023 0
Новость про Lada Vesta - У официальных дилеров закончились "Весты"

У официальных дилеров закончились "Весты"

У официальных дилеров почти не осталось Lada Vesta. Можно найти только единичные экземпляры 02 февраля 2023 0
Новость про Lada Vesta - Lada Vesta

Lada Vesta получит упрощенную комплектацию

Познакомиться с обновленным семейством Vesta клиенты смогут уже совсем скоро. Правда, есть один нюанс – первые автомобили будут представлены в упрощенных комплектациях 08 декабря 2022 0
Новость про Lada Vesta - Lada Vesta NG

Lada Vesta получит 8-клапанный мотор

Lada Vesta NG, производство которой в Тольятти планируется перезапустить весной 2023 года, впервые оснастят необычной силовой установкой – восьмиклапанным мотором 1.6 05 декабря 2022 0

Модели в этом тест-драйве

Lada Vesta

2015 - 2022

514 000 руб.

Поколений
1 смотреть
Класс
Городской
Кузов
седан
Тест-драйвов
8 смотреть
Отзывов
1 смотреть
Технические характеристики
Lada Vesta NG: свершилось! Vesta Подробности
Lada Vesta NG: свершилось! Vesta - Lada Vesta 2015 вид спереди Lada Vesta NG: свершилось! Vesta - Lada Vesta 2015 вид сбоку Lada Vesta NG: свершилось! Vesta - Lada Vesta 2015 вид сзади Lada Vesta NG: свершилось! VestaВсе фото

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 4 0