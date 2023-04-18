После прошлогодних геополитических событий, а также выхода французского концерна Renault из капиталов АвтоВАЗа злые языки заговорили о тяжелых испытаниях для российского завода. Дескать, он ничего не сможет произвести, кроме «Грант» и «Нив», да и то упрощенных… Lada Vesta нового поколения, серийный выпуск которой состоялся 3 марта текущего года в Тольятти, демонстрирует нам, что злопыхатели оказались, мягко говоря, не правы

Судьба сыграла с новой «Вестой» злую шутку – первые машины показали еще в феврале. Тогда же в Ижевске стартовало производство. Затем АвтоВАЗ собрал ограниченную партию из 800 машин, которые пустил в продажу, и взял тайм-аут, чтобы перенести «Весту» на основной конвейер в Тольятти. Да, теперь все машины будут собирать именно там.

Фактический перезапуск производства – событие символическое. Начать хотя бы с того, что 3 марта родился Виктор Николаевич Поляков – министр автомобильного транспорта СССР и первый генеральный директор, проще говоря, основатель Волжского автозавода. Но сейчас важен не этот факт, а то, что новая Vesta демонстрирует своим появлением возможности российского автогиганта.

Судите сами, Lada Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. Опционально на автомобиль устанавливают светодиодную оптику (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийную систему с управлением на руле и 7 дюймовым сенсорным экраном, 17 дюймовые легкосплавные диски и еще кое что. Пожалуй, особое внимание обращают на себя подушки безопасности и ABS. Если их устанавливают на «Весту», значит, решен вопрос с поставщиками, а значит, совсем скоро эти детали появятся и на других моделях, например Granta или Niva Travel.

Вернемся к нашей машине и поговорим об агрегатах. Первые «Весты» будут оснащать 8 клапанным 90 сильным двигателем объемом 1,6 л, который работает в паре с 5 ступенчатой МКП. Любопытно, но заводчане называют такое решение временным, хотя и допускают, что данную пару могут оставить в строю на постоянной основе при наличии хорошего спроса. Модификации 16 клапанные (106 сильные) нам представят через несколько месяцев. Знающие люди спросят о 122 сильном 1,8 литровом моторе. Ему уготована флагманская роль. Более того, именно под него сейчас подбирают автоматическую трансмиссию. С большой долей вероятности это будет вариатор от некой китайской компании.

Следующая важнейшая задача – вернуть все опции, заявленные ранее (четыре подушки безопасности, цифровая приборная панель, планшет мультимедийной системы, «как у Теслы»). Разумеет­ся, предстоит повысить уровень локализации, хотя уже сегодня ее показатель очень высок – 4500 баллов по системе Минпромторга. Для сравнения: Renault Logan в свое время смог набрать лишь 2439 баллов.

Проведена огромная работа. Взять, к примеру, блоки управляю­щей электроники. Теперь здесь применяют российские компоненты. Суммарно более 200 деталей и узлов производят в России. Кроме того, активно подключились к производственной цепочке новые партнеры из дружественных стран.