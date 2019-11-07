О том, что обновленный Nissan X-Trail получил существенно переработанное шасси, подготовленное специально для российского рынка, мы уже рассказывали. Теперь же нам удалось сравнить «наш» автомобиль с европейской версией и выявить действительно серьезные различия в их поведении на дороге

Горный перевал Стельвио находится в Италии возле самой границы со Швейцарией. К нему тянется вереница как настоящих спортивных автомобилей, так и считающих себя таковыми: вот проскользнул Audi R8, за ним – Porsche 911 Turbo, которому в хвост пристроился Chevrolet Camaro... Последний, правда, тут кажется лишним. Впрочем, в узких «затычных» поворотах Стельвио главное не скорость, а чувство габаритов и умение вертеть головой по сторонам, потому как очень тесно. Но я на российской версии Nissan X-Trail совсем не чувствую себя слоном в посудной лавке.

Учим матчасть

Ведущий инженер проекта Сергей Лосев – настоящий энтузиаст своего дела. Глядя, как увлеченно он рассказывает о доработках рестайлингового Nissan X-Trail, понимаешь, что человек действительно болеет тем, что делает. Такие люди просто не могут выпустить некачественный продукт.

Сергей объясняет, что перед инженерами и испытателями российского отделения Nissan стояла нетривиальная задача – улучшить обычно несочетаемые качества, такие как плавность хода и управляемость. Ведь при улучшении управляемости обычно ухудшается плавность хода, и наоборот. Так что команде инженеров пришлось очень постараться, чтобы угодить запросам российских покупателей, ведь именно они (потенциальные владельцы) поставили такие жесткие условия.

И вот теперь за улучшение комфорта отвечают более мягкие пружины, а также новые амортизаторы с измененными характеристиками. Амортизаторы в целом тоже стали мягче, но при определенной амплитуде ужесточаются, чтобы улучшить упор автомобиля в повороте. Кроме того, передние амортизаторы обзавелись дополнительными демпферами для ликвидации стука при ходе отбоя. Специальная работа была проведена и с целью уменьшения звуков при работе подвески. С другими же шумами разобрались с помощью более толстых стекол и дополнительных изолирующих материалов. В результате обновленный X-Trail стал комфортнее на всех типах неровностей.

После таких доработок осталось «всего ничего» – улучшить управляемость, ведь все перечисленное выше ей явно на пользу не пошло. Компенсировать мягкость пружин и амортизаторов призваны более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, благодаря которым крены даже уменьшились. Дополнительно был перекалиброван электроусилитель, а также увеличена жесткость рулевого вала.

Словом, работа с шасси проведена более чем серьезная. О ее тщательности говорят, например, такие «мелочи», как подбор шин. Испытатели, перебрав все возможные марки и модели покрышек, выбрали оптимальные, причем и на этом дело не закончилось: производители шин доработали выбранные варианты с учетом конкретных пожеланий российских специалистов. И только после этого работа над шасси была завершена.

Небо и земля

Мне уже знаком обновленный российский Nissan X-Trail, но на итальянских дорогах автомобиль раскрывается по-новому. Потому что нет в Москве горных серпантинов, а асфальт на Апеннинском полуострове местами не лучше нашего. В маленьких городках много «заплаток» и зудящей «шагрени», которая вызывает сильные вибрации. Точнее, могла бы вызывать, но доработанное шасси кроссовера успешно гасит зуд в зародыше, и он практически не доходит до седоков.

Подвеска покоряет упругой сбитостью и позволяет не церемониться с неровностями, причем независимо от их величины. С курсовой устойчивостью тоже полный порядок. На итальянских автомагистралях большей частью установлены знаки «120», однако местные водители не особенно обращают внимание на ограничения и валят на все 150, а то и больше. Я тоже пристраиваюсь одному такому лихачу в хвост и отмечаю, что X-Trail чувствует себя прекрасно. Благодаря четкому нулевому положению руля не ощущаю никакого напряжения, при этом машина точно пишет скоростные дуги. Так, на одном дыхании, мы долетели до границы со Швейцарией, где находится тот самый перевал Стельвио. Самое время устроить кроссоверу испытание на управляемость.

Ох, и тесные же тут 180-градусные повороты! Местами, чтобы развернуться в один прием, приходится заходить по максимально широкой дуге, и все равно боишься зацепить камни на встречной обочине. О скорости в этот момент не думаешь, зато из-за отличной информативности рулевого управления отчетливо понимаешь, что происходит с колесами. Благодаря такой «прозрачности» руля я уверенно жму на педаль «газа» сразу после апекса и точно выстраиваю траекторию.

Пересаживаюсь на европейский Nissan X-Trail. И сразу же слышу гул от шин, который у российской версии отсутствовал. А на «заплатках», которые «наш» SUV почти не заметил, возникла неприятная тряска с характерными погромыхиваниями. Но еще интереснее дела обстоят в поворотах, где вдруг обнаружились крены. При этом руль совсем «пустой», и при выходе из виражей я не чувствую, куда направлены колеса. Вот уж не ожидал, что два внешне одинаковых автомобиля будут так кардинально различаться по ходовым качествам!

Там же мне удалось еще раз протестировать и Nissan Qashqai, получивший едва ли не больше доработок шасси. Европейской версии для сравнения, правда, не было, зато получилось выявить различия с X-Trail. Как и подобает меньшей модели, рассчитанной на более молодую категорию владельцев, Qashqai точнее и азартнее управляется, при этом он немного жестче по подвеске практически без ущерба для комфорта. Что ж, обе модели покоряют отличным балансом шасси, и благодарить за это нужно команду российских инженеров и испытателей.