В 2022 году компания Peugeot представила модель 408 в популярном для того времени формате кросс-купе. Но она не стала хитом. Сможет ли рестайлинг что-то изменить?

В линейке французского бренда Peugeot 408 находится где-то между хэтчбеком 308 и семиместным кроссовером 5008. Оригинальный дизайн этого кросс-купе обращает на себя внимание, однако то, что его называли «маленьким Urus», кажется недоразумением. Особенно учитывая трехцилиндровый мотор, который ставили под капот этого немаленького автомобиля.

И вот в середине жизненного цикла модель пережила обновление. Характерные «клыки» светодиодных ходовых огней отправились в прошлое, а на смену им пришли новые ДХО из трех «слешей», объединенных LED-сегментами новой решетки радиатора. И, конечно же, не обошлось без подсвечиваемых эмблем и огромной надписи Peugeot на связавшей фонари вставке в крышке багажника — главных модных трендов этого года. Также появился цвет кузова Flare Green Metallic (вживую на солнце он выглядит намного ярче, чем на фотографиях) и новые 19 дюймовые колеса.

Изменилась и силовая часть, но не у всех версий. Так, начальный Peugeot 408 Hybrid 145, как и прежде, сочетает в себе 1,2 литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с 21 киловаттным электромотором, встроенным в 6 ступенчатую роботизированную коробку передач. Он развивает 143 л.с., позволяя купе-кроссоверу набрать сотню за 9,4 с. Такой автомобиль может проехать один километр в чисто электрическом режиме, обеспечивая средний расход 4,2 л/100 км.

А вот подзаряжаемый Peugeot 408 Plug-in Hybrid 240 с 1,6 литровым турбомотором получил новый электродвигатель мощностью 92 кВт, работающий в паре с 7 ступенчатым роботом вместо прежнего 8 ступенчатого. Суммарная мощность системы выросла до 237 л.с., а время разгона 0–100 км/ч сократилось до 7,5 с. При этом благодаря новой литий-ионной батарее емкостью 14,6 кВт⋅ч запас хода на электротяге увеличился с 64 до 89 км.

Рулевое управление на низких скоростях кажется слишком легким, из-за чего иногда приходится гадать, что происходит с передними колесами. Но по мере разгона маленький руль наливается приятным усилием. Тормоза чуть резковаты, но предсказуемы, хотя у PHEV-версии наблюдается некоторая «ватность». Тем не менее реакции адекватно синхронизированы с вашими действиями, и потому, несмотря на недостаток обратной связи, к этому легко привыкнуть.

Но даже правильные настройки шасси не могут скрыть внушительные габариты Peugeot 408. При прохождении поворотов кузов кренится (особенно ярко это выражено у более тяжелого PHEV, хотя его подвеска жестче), однако сцепление с дорогой автомобиль не теряет. Двухмоторный привод настроен на комфорт. На низких оборотах ДВС работает тихо, но при необходимости ускориться уровень шума резко возрастает. У подзаряжаемой версии мощность гибридного привода не чувствуется, пока коробка не переключится на пару передач вниз и двигатель внутреннего сгорания не оживет. Автомобиль не любит резких ускорений: лучше плавно набрать скорость и спокойно двигаться на «круизе».

Салон по-прежнему выглядит стильно и премиально: сложносочиненный дизайн с множеством различных форм и углов впечатляет. Маленький пухлый руль с усеченным ободом удобен, а крупные «физические» кнопки по центру торпедо интуитивно понятны. Графика медиацентра обновлена, но система по-прежнему реагирует медленнее, чем нужно. Компоновка кокпита ориентирована на водителя: тонкий 10 дюймовый центральный экран и сенсорная панель i-Toggle расположены под углом. Ярлыки этой панели настраиваются как иконки на смартфоне: на них можно завести различные функции — от Apple CarPlay или Android Auto до включения подогрева руля. Забавно (и нелепо), что все пять ярлыков можно настроить на одно и то же действие.

Мягкие на ощупь материалы, включая алькантару и экокожу, удачно разбавляют пластик отделки. Передние сиденья комфортны (в тестовой версии GT Premium они были оснащены массажем), при этом высоким пассажирам на заднем ряду не стоит беспокоиться — даже с панорамной крышей места над головой достаточно. Глубокие карманы в дверях вмещают большие бутылки, а в центральном подлокотнике есть вместительный отсек для хранения вещей. Подняв пятую дверь, вы обнаружите большое багажное отделение на 536 л (471 л — в подзаряжаемом гибриде). В спинке дивана имеется лючок для лыж, а при сложенных сиденьях объем багажника увеличивается до 1611 л. Однако, учитывая покатую крышу, перевозка крупногабаритных грузов потребует смекалки.

Цены на обновленный Peugeot 408 начинаются с 31?995 фунтов стерлингов (от 3,08 млн рублей по текущему курсу) за версию Hybrid 145 и 38?495 фунтов стерлингов (3,7 млн рублей) за Plug-in Hybrid 240. Схожий Renault Rafale стоит почти столько же и, как утверждается, более динамичен, но мы так не считаем. К тому же у него довольно шумный двигатель, хотя рулевое управление настроено хорошо и медиасистема работает гораздо лучше.

Если вы устали от традиционных кроссоверов, Peugeot 408 может стать неплохой альтернативой. Но он определенно не такой спортивный, как может показаться по внешнему виду, и его подводит силовой агрегат, который предпочитает плавное вождение. Так что тем, кто любит острые ощущения за рулем, стоит поискать что-нибудь другое. Например, подержанный BMW X4.