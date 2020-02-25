Точно как тачанка из советской песни, локализованные полноприводные французские фургоны двинулись в атаку на конкурентов

Левое крыло и заднюю подъемную дверь полноприводных LCV Peugeot украшают логотипы компании Dangel. Издалека эти значки похожи на красный бант, но, если приглядеться, в перекрестье алых полосок можно рассмотреть две черные «четверки» и название фирмы из Эльзаса, дорабатывающей серийные модели концерна PSA уже почти четыре десятилетия. А еще эти «стиляги» смотрят на всех свысока: в сравнении с моноприводными микроавтобусами Peugeot Traveller и фургонами Peugeot Expert их дорожный просвет увеличен на 40 мм – до 20 см, если считать до защиты картера. С «высокопоставленными» «французами», уже добравшимися до российских дилеров, мы встретились в полях под Дмитровом.

Из ателье – на завод

Шесть лет назад на похожем мероприятии в Тульской области меня впечатлила внедорожная мощь тюнингованных «каблучков» Citroen Berlingo Trek – они легко проехали там, куда на стандартных Citroen Berlingo и родственных им Peugeot Partner лучше не соваться. Но тогда речь шла о переднеприводных машинах, которым выделили могучий самоблокирующийся дифференциал Dangel. В случае же с Peugeot Traveller и Expert (равно как с Citroen SpaceTourer и Jumpy) мы имеем дело с полноценным полным приводом, который еще и монтируется прямо на заводе PSA в Калуге.

Суть доработок трансмиссии состоит в следующем. На калужском предприятии к картеру коробки передач пристыковывается узел отбора мощности, от которого через многодисковую муфту к редуктору заднего моста ведет карданный вал. Все это – элементы фирменного набора Dangel и ее субподрядчика, компании GKN. Проворачивая тумблер слева от руля от метки Eco к «4х4», водитель подключает полный привод, муфта начинает жонглировать тягой, а перенастроенная система стабилизации всегда готова имитировать межколесные блокировки. Фирменной системы выбора режимов движения Grip Control для версий 4х4 не предусмотрено, но она особо и не требуется: электроника сама отлично знает, какое колесо в нужный момент надо «прикусить», – я убедился в этом на площадке с так называемыми роликами, имитирующими пробуксовку.

Есть и еще ряд важных моментов. Полный привод на сегодня предлагается только для исполнений L2 и L3, оба обладают колесной базой 3275 мм, у последнего варианта на 35 см увеличен задний свес. Помимо полноприводной компоновки покупатель получает штатную металлическую защиту картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты и заднего редуктора. И, что тоже важно, увеличение клиренса реализовано исключительно за счет установки проставок между элементами шасси и кузовом. Из-за такой трансформации места для запаски под днищем не нашлось, она закреплена в кузове фургонов за перегородкой кабины, а у микроавтобусов – за задними сиденьями.

Грязи не боятся

Признаюсь, решение организаторов выпустить Peugeot Traveller в русское поле, основательно раскисшее при аномально теплой зиме, показалось смелым. Ведь наш испытуемый – вовсе не рамный внедорожник с блокировками и «понижайкой»! Выбранная локация впечатлила своей сложностью даже коммерческого директора Dangel Игора Вербрюжа, специально приехавшего под Дмитров из Франции. Тем не менее микроавтобус, «обутый» в зубастые покрышки BF Goodrich (опция, штатно устанавливаемая Michelin), начал дерзко продираться вперед по чавкающей колее. На ухабистых участках было слышно, как трудится не покладая колодок система стабилизации, которую, к слову, можно и отключить (скажем, на скользких подъемах). Чувствовалось и то, что подвескам для серьезного офф-роуда недостает хода, ведь характеристики пружин и амортизаторов остались ровно такими же, как у переднеприводных модификаций.

В итоге почти предсказуемо застряли, однако попятились назад и выбрались в несколько приемов – враскачку. При этом, стараясь филигранно дозировать тягу 2-литрового 150-сильного турбодизеля и орудуя 6-ступенчатой «механикой» (это безальтернативная связка для полноприводных LCV калужской сборки), я пожалел, что здесь нет еще и блокировки заднего дифференциала от Dangel. С таким помощником, доступным на европейском рынке, я бы вырвался из грязевого плена еще быстрее! Словом, мой вердикт: полноприводные LCV от PSA – это «горожане», пусть и с ощутимо усиленным внедорожным потенциалом.

Что же касается поведения на трассе, то оно мало отличается от повадок моноприводных версий. Курсовая устойчивость замечательная, пресловутой парусности при разъезде с фурами не наблюдается, 150-сильный дизель отлично тянет, особенно если использовать пониженные передачи. Расход солярки, кстати, напрямую зависит от ваших действий с коробкой передач: поедете на пятой или шестой, сможете ограничить аппетит «француза» восемью литрами на «сотню» пути, решите «зажечь», рассчитывайте примерно на «десятку».

При этом цены в сравнении с полноприводными конкурентами заманчивы. За микроавтобус Peugeot Traveller 4х4 L2 просят 2 699 900 руб­лей, за фургон – 2 149 900. Гарантийные обязательства такие же, как и для версий с моноприводом: 3 года или 100 тыс. км для микроавтобусов и 2 года без ограничения пробега для фургонов. В компании считают, что спрос на версии 4х4 в России будет выше, чем в Европе. Так что неспроста машины с узлами от Dangel прописались в Калуге.