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Хобби дядюшки Армана

Арман Пежо – основатель автомобильного производства Peugeot
Арман Пежо – основатель автомобильного производства Peugeot
Паровой трицикл, созданный вместе с Леоном Серполле, по мнению Армана Пежо, оказался слишком тяжелым
Паровой трицикл, созданный вместе с Леоном Серполле, по мнению Армана Пежо, оказался слишком тяжелым
Офис компании Lion Peugeot до сих пор сохранился в неизменном виде
Офис компании Lion Peugeot до сих пор сохранился в неизменном виде

В марте 2019 года исполняется 170 лет со дня рождения Армана Пежо – пионера мирового автомобилестроения и основателя автомобильного производства компании Peugeot

Родился будущий предприниматель 26 марта 1849 года в семье, несколько поколений которой владели металлоперерабатывающими заводами во французском департаменте Дубс. Фамильная фирма Пежо занималась выпуском пружин, инструментов, кофейных мельниц, швейных машинок и другой продукции. Армана с детства готовили к тому, что он войдет в семейный бизнес, для чего требовалось понимание основ производства и ведения дел. Считалось, что эту науку трудно постичь в теории, и потому упор в образовании делался на практику.

Когда мальчик вырос, выяснилось, что он обладает не просто аналитическим складом ума, но и обостренным деловым чутьем, что не раз помогало ему безошибочно определять, какой именно бизнес окажется особенно успешным. Помимо того, Пежо был педантом и имел сильный характер. Он всегда следовал разработанному плану и отказывался от него только тогда, когда личный опыт подсказывал ему такую необходимость.

Бизнес семьи Пежо находился в провинции, где между работодателями и рабочими традиционно складывались весьма специ­фические отношения. Патрон относился к своим работникам как покровитель и считал себя ответственным за них «перед Богом и Общест­вом». Такой подход позволял сводить к нулю социальные конфликты, что было чрезвычайно важно для успешного развития предприятия.

Известно также, что Арман Пежо ездил в Анг­лию для постижения зарубежного опыта. Вернувшись на родину, предприниматель привез с собой и новомодное английское хобби – велосипед. Играя не последнюю роль в семейном бизнесе, он в 1885 году убедил родственников в перспективности выпуска педальных машин. Начинание оказалось успешным, и через несколько лет велопроизводство стало одним из основных источников дохода компании.

Экипаж без лошадей

Отдав дань увлечения велосипеду, Арман живо заинтересовался перспективами создания более совершенных механических экипажей. В письме к изобретателям паровых экипажей отцу и сыну Болле от 4 февраля 1886 года он писал, что заинтригован их новым двухместным экипажем с вертикальным паровым котлом, и спрашивал: «Может ли им пользоваться путешественник, который в машинах ничего не понимает, и может ли таким путешественником быть дама?»

В августе 1888 года в «Обществе гражданских инженеров» Арман Пежо познакомился с еще одним изобретателем – Леоном Серполле, демонстрировавшим новый трехколесный паровой экипаж. Машина понравилась предпринимателю, и он решил построить нечто подобное. В итоге год спустя появился паровой трицикл Серполле – Пежо. Однако это было не совсем то, на что рассчитывал Арман, так как он планировал оснащать моторами свои велосипеды.

И тут один из приятелей Пежо – Эмиль Левассор – предложил ему обратить внимание на двигатель внутреннего сгорания. Он красочно расписал широкие перспективы таких моторов и познакомил коллегу с изобретателем двигателя и автомобиля Готлибом Даймлером.

Разумеется, у Левассора в этом деле имелся не только спортивный интерес: он видел в Пежо будущего потребителя даймлеровских двигателей, на выпуск которых во Франции имел лицензию. Исходя из этого, Эмиль организовал встречу предпринимателей в Валентиньи – вотчине семейства Пежо. Для наглядности Даймлер привез из Германии автомобиль. Как ни странно, эта встреча, фактически положившая начало автомобильной промышленности Франции, не оставила после себя документов. Неизвестна даже точная дата: то ли октябрь, то ли декабрь 1888-го.

Арман Пежо между тем по достоинству оценил возможности применения моторов Даймлера в «безлошадных экипажах» и согласился покупать их у Левассора. Через некоторое время на свет появился первый четырехколесный автомобиль Peugeot с 2-цилиндровым бензиновым мотором объемом 563 см3 мощностью в одну лошадиную силу.

Так как Пежо был человеком весьма скромным, он никогда не трубил об успехах своего начинания: проследить за ними можно только по конторским книгам и публикациям в прессе. Из них мы узнаем, что по случаю официального открытия нового завода Peugeot в Больо один из сотрудников фирмы инженер Регулу показал журналистам бензиновую машину и даже позволил на ней покататься. Газеты написали об автомобиле «на велосипедных шинах, очень легком, потребляющем мало горючего, по невысокой цене, ездящем со скоростью 18–20 км/час».

Новинку испытали по-тихому, во время велогонки Париж – Брест – Париж 1891 года. Идея состояла в том, чтобы авто следовало за гонщиками все 1200 км, не привлекая к себе особого внимания. В экипаже было двое – инженер Регулло и старший мастер Дорио. Предполагалось, что они вернутся в Париж через десять дней. За первый же день машины прошли более 200 км – рекорд для бензинового автомобиля того времени. В целом испытания прошли удачно, и фирма приступила к выпуску машин. Спрос на них рос довольно быстро: в 1892 году было построено 29 штук, в 1894-м – 34, а в 1895 м – 92. Экипажи были надежными и пользовались спросом.

Примерно тогда же Пежо понял, что ему необходимо пополнить теоретические познания в области техники. Он поступил и в 1895 году окончил знаменитую École Centrale в Париже.

В 1894 году одна из машин Peugeot победила в испытании Париж – Руан. Участвовал в нем и Арман, правда, на предварительном этапе его автомобиль вышел из строя и стартовать ему так и не пришлось. В 1895 году автомобилю Peugeot было присуждено первенство в гонке Париж – Бордо – Париж. Это принесло новые заказы и вдохновило Армана на дальнейшее расширение производства. Но тут произошло то, чего он менее всего ожидал.

Семейные разногласия

Бизнес Пежо был семейным, и родственники в целом снисходительно относились к увлечениям «дядюшки Армана». Хотя некоторым казалось, что тот попусту тратит средства. И отчасти они оказались правы: автомобилестроение требовало значительных вложений, а прибыль приносило сравнительно небольшую. Деньги логичнее было вкладывать в выпуск традиционной продукции.

Арман все это, конечно, знал, но остановиться уже не мог. Но не мог он и единолично распоряжаться семейными деньгами. В апреле 1896 года, забрав свою долю капитала, Арман переехал в Одинкур и зарегистрировал новую фирму под названием «Акционерное общество по производству автомобилей Пежо». Поначалу дела шли неважно, однако упорство и деловая хватка принесли свои плоды. В 1897 году начался выпуск новой модели с мотором собственного производства. Это позволило фирме не зависеть от сторонних поставщиков.

В ХХ век предприятие Армана Пежо вошло уверенно: оно выпускало легковые автомобили, грузовики и автобусы. Значительным достижением стало появление миниатюрной модели «Бебе», дебютировавшей на автосалоне в Париже в 1904 году. Арман Пежо одним из первых в мире осознал неисчерпаемый потенциал этой категории автомобилей. «Бебе» оказалась настолько удачной, что продержалась в производстве целое десятилетие, пока ее не сменила более совершенная модель.

Спрос на автомобили продолжал расти, и в 1903 году Робер Пежо убедил-таки семейство начать выпуск моторных экипажей под маркой Lion Peugeot. Некоторое время предприятия работали параллельно, но в 1910 году объединились, образовав «Общество автомобилей и велосипедов Пежо» под управлением «дядюшки Армана».

В 1914 году штат компании составлял более 2,5 тыс. человек, выпускавших 10 тыс. авто и 80 тыс. велосипедов в год. Заботами Армана Пежо началось внедрение современных технологий производства, однако вводить конвейер он не спешил, поскольку это привело бы к разрушению заведенного уклада – лишних людей пришлось бы увольнять.

Первая мировая война заставила компанию сменить профиль производства, это далось с большим трудом. Здоровье стало подводить предпринимателя, и 5 февраля 1915 года он скончался, но марка Peugeot до сих пор радует клиентов своей продукцией.

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