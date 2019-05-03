"Сходил в кино, купил… машину"

Запустив новый для себя формат продаж, Nissan намерен подтянуть клиентов, которые не желают ехать к дилеру и даже ленятся зайти на сайт бренда. Идея в том, что процесс выбора модели и ее покупки становится понятным и простым для тех, кто привык жить в век цифровых технологий

Знаете, сколько туристов ежегодно посещает Лувр? Около 20 млн человек. Цифра колоссальная! Но даже ей безумно далеко до проходимости торгово-развлекательного центра Velizy 2, что тоже под Парижем. Его магазины, кинотеатр, фудкорт, гипермаркет за год принимают до 50 млн человек. Когда узнаешь статистику, сразу становится понятным, почему именно в этом месте японская компания открыла первый Nissan City Hub – нечто среднее между бутиком высоких технологий и автомобильным шоу-румом, где даже консультанты – не профессиональные продавцы машин, а так называемые амбассадоры, призванные рассказывать о моделях марки с точки зрения обычных потребителей.

«Цифра» рулит

Пожалуй, важно знать, зачем вообще ниссановцы задумались о таком формате. Ответ мне дал Леон Дорссерс, вице-президент по корпоративным вопросам, региональным операциям и глобальным продажам Nissan Motor Company: «За 80 лет в авторетейле в принципе ничего не поменялось, однако в самой автоиндустрии изменения огромные – автомобиль как продукт сейчас совсем другой. Прежде всего речь о технологиях, которые пришли в машины, это и электрификация, и автономное вождение, и коммуникация с внешними системами. И, разумеется, цифровизация, причем тут надо говорить о цифровизации всего общества – новейшие технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Это и навело на мысль, что пришло время реализовать проект, где будет предложен симбиоз онлайна и офлайна. Люди, пришедшие в подобный хаб, с одной стороны, получат всевозможные онлайн-сервисы, а наши амбассадоры реализуют офлайновую составляющую. Они помогут выбрать модель и ее комплектацию, расскажут о машине и организуют небольшой тест-драйв – для этого на парковке центра есть несколько автомобилей».

К созданию нового проекта подтолкнули и различные исследования. Так, по мнению аналитиков Bain & Company, еще в 2017 году половина решений о приобретении автомобиля созревала в тот момент, когда человек находился в интернет-пространстве, а 60% покупателей определялись с брендом, моделью и ценой машины еще до того, как переступали порог дилерского центра.

Теперь же, открыв Nissan City Hub, маркетологи японской марки рассчитывают привлечь аудиторию, которая, вероятно, и не помышляет о покупке своего транспортного средства. А может, удастся заинтересовать и тех, кто до сих пор к моделям Nissan даже не присматривался. Ставка во многом сделана на случайных посетителей, просто поехавших в местный «Ашан» за колбасой да сыром, отправившихся на воскресный шопинг или зашедших посмотреть кино. Бутик марки, имеющий всего 88 м², очень удачно расположен – куда бы вы ни пошли в Velizy 2, почти неизбежно пройдете рядом с ним. И наверняка заглянете, привлеченные как новенькими автомобилями, так и необычным антуражем – экранами разных размеров, музыкой, яркой подсветкой всех поверхностей, возможностью тут же сконфигурировать себе машину.

Еще никогда приобрести новенький Nissan не было так просто – для этого достаточно всего нескольких щелчков мыши

Дилеры шаговой доступности

Рассказывая о Nissan City Hub, Леон Дорссерс продолжает: «Эту концепцию мы готовили год, и результаты первого месяца работы впечатляют. Людям нравится не только то, как выглядит это место, но и опыт, который они здесь приобретают. По-моему, теперь мы полностью отвечаем требованиям клиентов. Кстати, этот хаб – пилотный, впоследствии мы будем открывать подобные точки и в других городах мира, планируется также расширять их, возможно, как-то модернизировать работу».

Важный нюанс в том, что этот необычный шоу-рум принадлежит дилерскому холдингу Group Altair – одному из крупнейших партнеров Nissan во Франции. «Онлайн- и офлайн-продажи нельзя разделять, они могут работать эффективно только вместе, – убежден вице-президент Nissan Motor Company Леон Дорссерс. – Более того, между ними не должно быть четкой грани. Дилер чрезвычайно ценен, ведь абсолютному большинству клиентов необходим физический контакт с будущим автомобилем, – его нужно потрогать, в нем надо посидеть, проехаться. Как можно купить машину без тест-драйва? А как провести тест-драйв без дилера?»

Вместе с автопроизводителем французский дилер инвестировал средства в инновационный проект, набрал штат консультантов, предоставил машины как для демонстрационного зала, так и для тест-драйвов. А если происходит сделка, то новенький автомобиль может быть выдан либо в одном из центров этого предприятия, либо тут же – в ТРЦ Velizy 2, либо доставлен домой новому владельцу.

Однако до этого клиенту предстоит пройти путь от первого шага в хаб до оформления заявки на машину. И тут амбассадоры должны сделать все, чтобы потенциальный покупатель не ошибся – выбрал именно тот продукт, который ему нужен, будь то электромобиль Leaf, стильный Qashqai или уверенный в себе X-Trail. Для этого в «цифровом шоу-руме» имеется буквально все – от конфигураторов, аналогичных тем, что есть на сайте бренда, до образцов окраски кузова и материалов отделки интерьера. Сотрудники компании подчеркивают: еще никогда приобрести новенький Nissan не было так просто – для этого достаточно нескольких щелчков мыши!

«Здесь же, – рассказывает мне консультант Пьер, – вы можете выбрать какой-либо финансовый продукт – кредит или лизинг, с нашей помощью рассчитав условия и выгоду. Кроме того, в режиме онлайн мы оценим ваш старый автомобиль, который вы решите сдать в трейд ин, для этого система взаимодействует непосредственно с базой дилера». Добавим, если после всех этих манипуляций у кого-то возникнет дефицит времени или понадобится поразмыслить дополнительно, в спокойной обстановке взвесить все за и против, то можно отослать частично или полностью сформированную заявку на свой адрес электронной почты и уже дома завершить процесс.

А дальше что?

Что касается перспектив проекта, то у парижского Nissan City Hub на предстоящую осень уже запланировано расширение. Благодаря этому его посетители смогут знакомиться с новыми перспективными технологиями от японской марки. Например, с xStorage – системой хранения электроэнергии, использующей в быту (скажем, в «умном» доме) новые или подержанные батареи от электрокаров. Или же с первой во Франции системой «быстрых заправочных станций» для электромобилей.

После обкатки нового проекта под Парижем японский автопроизводитель готовится предпринять новые шаги в рамках реализации стратегии Future Retail Distribution, призванной внедрить в практику современные принципы электронной коммерции. Скорее всего, два следующих хаба распахнут двери в Токио и Шанхае, в числе других претендентов на инновационный шоу-рум сотрудники компании называют также Сан-Франциско и Берлин.

Появится ли такой бутик в Москве? «Почему бы нет, – улыбается господин Дорссерс. – Только дайте время». Что ж, подождем – новшество того стоит.