"Скольжение для безопасности"

Интенсивный курс водительского мастерства в школе Audi Quattro Winter Experience помог нам улучшить свои водительские навыки и разобраться с тем, на что способны на льду полноприводные модели ингольштадтской марки

Заслуженный мастер спорта и обладатель кубка Европы по ралли Евгений Васин – серьезная фигура в отечественном автоспорте и не менее талантливый тренер. Проект Audi Quattro Winter Experience, который зародился под его началом еще в 2004 году, превратился сегодня в сверхпопулярный формат активного отдыха, повышения водительского мастерства и… продвижения новых моделей марки Audi. В этом году школа зимнего вождения работала с начала февраля до середины марта, а программа обучения была разработана специально под лифтбек A7 Sportback и кроссовер Q8. Занятия проходили на льду Ладожского озера у мыса Таруниеми. Так как столбик термометра бросался в дни тренировок от минуса к плюсу и обратно, ледовая поверхность оставалась толстой (порядка 40 см), но скользкой и коварной – с обледенелыми брустверами и припорошенными снегом водяными карманами.

Непохожие родственники

Смотрю на ингольштадтские лифтбеки и SUV, выстроившиеся в боевом порядке, и предчувствую, что на льду Ладоги они поведут себя по-разному. Хотя у обеих моделей под капотом расположилась 3-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 340 л.с., у приземистой A7 в роли трансмиссии выступает 7-ступенчатый преселективный «робот» и подключаемый полный привод Quattro ultra. Флагманский же кроссовер Q8 – это атлет-тяжеловес с «дорожным набором» на все случаи жизни. В его оснащение входят пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, подруливающая задняя ось, постоянный полный привод на основе дифференциала Torsen и 8-диапазонный «автомат».

Как бы то ни было, «низколетящую» A7 команда Евгения Васина сочла нужным защитить особым панцирем, подготовленным компанией F-Design из Самары. Мощные стальные листы, закрепленные в технологических отверстиях подрамника, как выяснилось, отлично оберегают лифтбек при вылетах с трассы в обледенелые сугробы. А вот Q8 ввиду высокого клиренса обошелся без стальной брони. Умение противостоять сложному рельефу – одно из его конкурентных преимуществ.

Разные машины, один характер

За два дня интенсивных занятий «студентов» учат проходить виражи в скольжении, правильно реагировать на развитие сноса передней и заноса задней оси, выстраивать траектории движения в связке поворотов. Для этого разработаны упражнения с забавными названиями: «змейка», «круг», «гантель», «ромашка», «пила», «диагонали». Однако, несмотря на езду по разным, подчас причудливым траекториям, задача во всех случаях ставится одна – удержаться в заданном коридоре, по возможности провоцируя неглубокий занос и поддерживая его рулем и «газом».

Не стану углубляться в технику выполнения каждого упражнения, но замечу, что все они программируют правильные схемы поведения в сложных дорожных ситуациях. Например, вы переборщили со скоростью в повороте, и автомобиль начинает смещаться в сторону обочины. Существует эффективная контрмера – бросаем «газ», «выпрямляем» колеса и… ждем. Как только передние колеса «зацепятся», поворачиваем руль в сторону виража, добавляем «газу» и, как выражается Васин, «заталкиваем» машину в поворот серией микроподруливаний. Сделать так психологически сложно, но именно этот алгоритм действий удержит полноприводный автомобиль на дороге.

А вот другая типичная ситуация, которую многократно отрабатываешь во время тренировок: вы спровоцировали занос на дуге, но «корма» начинает «обгонять» передок. Еще чуть-чуть, и машину развернет против хода движения. Здесь снова нужно побороть инстинкт самосохранения и… добавить «газу», тогда автомобиль начнет отворачивать нос от внешнего радиуса наружу поворота.

В этот раз на льду Ладоги моим фаворитом стал спортивный A7. Но удивительно, что при выполнении тех же упражнений на полноразмерном Q8 нужно было лишь делать поправку на более высокий центр масс, больший момент инерции и иную развесовку. Реакции же моделей на руление и подачу «газа» имели общий, предсказуемый характер. В этом, на мой взгляд, и проявляется мастерство инженеров Audi, сумевших привить автомобилям разных классов и с разными типами трансмиссий фамильные дорожные повадки.

Для пользы дела

В заключение хочется сказать спасибо команде Audi Quattro Winter Experience. Благодаря профессиональной работе ее тренеров получаешь навыки, которые помогут сберечь здоровье и машину при уводе последней с курса на скользкой дороге. За два дня интенсивных занятий участники тренинга проезжают по льду почти 200 км, а ключевым пунктом становятся соревнования, где достаточно сложный участок трассы нужно пройти на время. Притом что здесь уже не даются подсказки в виде правильной траектории и зон торможения, отмеченных красными и синими конусами. Наконец, как и в автоспорте, не обходится без торжественного награждения троих призеров и вручения сертификатов о прохождении курса всем участникам.

В то же время формат такого мероприятия выдержан в традициях немецкой премиальной марки, а это, как ни крути, великолепный отдых на фоне северных красот. Теоретические занятия проходят на территории знаменитой Дачи Винтера – финского врача, ботаника и мецената. Отсюда открывается потрясающий вид на Ладогу и хвойные леса. А еще курс включает в себя развлекательную программу: баню, русский хоккей, катание на снегоходах.