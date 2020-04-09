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Тонкости ледообразования

Евгений Васин
Евгений Васин

Когда бренд Audi пригласил в Карелию в школу водительского мастерства, у меня сразу возникли сомнения в реальности предстоящего мероприятия. Ведь ездить надо будет по льду Ладоги, а этого самого льда на озере и нет – не замерзло. К счастью, выход из ситуации все-таки нашелся

Уже год назад такое же мероприятие было на грани срыва: из-за потепления климата лед в Карелии оказался слишком тонким, пришлось наращивать его искусственно. Для этого сверлили лунки, через которые вода выходит на поверхность и намерзает, увеличивая толщину слоя. Так вот, инструкторы Vasin Driving School пробуравили 1700 (!) лунок на площади в несколько гектаров, и ушло на это полторы недели. Словом, лед удалось нарастить, и занятия состоялись. Увы, в нынешнем году наращивать оказалось нечего…

Глобальный переезд

Выход был один – срочно менять место дислокации. Требовалось быстро найти в России озеро с достаточной толщиной льда и перебросить туда все автомобили, а также спецтехнику. И, конечно, надо еще успеть подготовить множество тренировочных трасс, которые наобум не делаются: каждая сначала проектируется на бумаге и только потом строится с соблюдением всех указанных расстояний и радиусов. А время поджимало.

Уж не знаю как, но ребята из Vasin Driving School все успели. Новой локацией школы стало Андреевское озеро близ Тюмени. Наш штатный фотограф рассказывает, что здесь лед даже трещит по-другому – более глухо, чем в Карелии. А трещит всегда. И когда по нему проносится двухтонный автомобиль, становится не по себе, кажется, что сейчас ледяной панцирь расколется. Так и происходит – трещины разбегаются повсюду.

Но в реальности ничего страшного не случает­ся. Из-за трещин образуются своеобразные ледяные блоки, которые спрессованы друг с другом настолько плотно, что массив льда фактически остается монолитным. Единственное, что может произойти, это выдавливание небольшого количества воды. Толщина льда на Андреевском озере составила 50–55 мм, что выдерживает не только легковой автомобиль, но и пятитонную машину для уборки снега!

Так что вместо билета на «Сапсан» представители Audi вручили мне «проездной» на авиарейс до Тюмени. И в назначенный срок я стоял на берегу ледяного озера, где уже ждала шеренга седанов Audi А6 с системой полного привода quattro ultra.

Да-да, вместо прославленного «самоблока» Torsen на большинство седанов Audi A6 теперь ставится новый тип трансмиссии – с подключаемой задней осью. Это значит, что по умолчанию автомобиль переднеприводный, а полноприводным становится только при пробуксовке передних колес. Такая система позволяет экономить топливо, но насколько быстро будет подключаться задняя ось? Честно говоря, я отнесся к quattro ultra с некоторой настороженностью…

Новый опыт

Перед тем как приступить к первому упражнению, руководитель школы, прославленный российский раллист Евгений Васин проводит ликбез по правильной посадке за рулем. Требования, в общем-то, простые и известные, но лишний раз вспомнить их не помешает. Итак, ноги при выжатых педалях не должны выпрямляться до конца (чтобы использовать их полный ход), спину при вращении руля нельзя отрывать от спинки сиденья (чтобы в качестве опоры использовать кресло, а не руль), причем спинку надо держать ближе к вертикали (дабы лучше чувствовать автомобиль и не напрягать мышцы шеи). Вот теперь можно начинать. Что ж, проверим в деле новомодный quattro ultra!

Сначала – разминка с помощью слалома между расположенными через одинаковые расстояния конусами. Система стабилизации отключена. Поскольку еду по льду, управляющие действия нужно совершать заранее. Еще на прямой между конусами требуется сбросить «газ» и одновременно качнуть руль в сторону поворота – седан забрасывает «корму». Как только началось скольжение, снова нажимаю на педаль акселератора и возвращаю баранку в нулевое положение, таким образом подхватывая скольжение. Пройдя конус, добавляю «газу» и выравниваю автомобиль. Инструкторы в случае ошибок дают советы по рации. А quattro ultra работает практически как Torsen, но делает все, как бы это сказать, правильнее… мягче, что ли.

После этого инструкторы располагают конусы так, чтобы между ними были разные расстояния. Тут уже важно точно рассчитывать скорость, а на длинных отрезках пользоваться тормозами. Начинаю ошибаться, сбиваю «вешки». Кстати, конус иногда застревает под днищем так, что достать его оттуда становится проблематично. При этом скрежет под днищем стоит душераздирающий. Так что лучше конусы не сбивать.

Следующим упражнением учимся тормозить в повороте. Делать это надо короткими покачиваниями руля (с постоянным возвратом его в нулевое положение), чтобы колеса не пошли «плугом». Затем начинаются тренировки на кругах и дугах с различными радиусами, где требуется удерживать автомобиль в скольжении всеми четырьмя колесами. И опять полный привод quattro ultra показывает себя во всей красе – седан отлично едет боком, ничуть не хуже все того же легендарного Torsen.

Упражнениям нет числа: «гантели», «груши», «лепестки». По этим названиям можно понять, как выглядит тренировочный участок. После обеда на второй день занятий – выезд уже на настоящие гоночные трассы. Сначала на короткую, а потом на длинную, 3-километровую, где приходится применять все полученные до этого навыки. Здесь я становлюсь с машиной одним целым. Правда, лед ошибок не прощает – чуть потерял концентрацию, сразу же засел в снегу на брюхе. Гоночная сессия остановлена в ожидании тягача. Без работы ему сидеть не приходится!

Выводы из всего этого простые. Даже при наличии навыков контраварийного вождения надо всегда иметь голову на плечах. А навыки эти нужны каждому. Я никогда не поеду так, как меня научили, по дорогам общего пользования, но понимание того, как автомобиль ведет себя в скольжении, может выручить в экстренной ситуации. А это дорогого стоит. И да, экономичный полный привод quattro ultra в деле показал себя достойным преемником дифференциа­ла Torsen.

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