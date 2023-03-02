«В ушах стоит непривычная тишина. Слышится только слабый плеск воды о борта лодки и невнятный треск, доносящийся со стороны возвышающегося перед нами величественного ледника. Мы смотрим на него, как завороженные, а потом происходит это: огромные куски льда откалываются от его передней кромки и с шумом падают в воду». Так поэтично начинают свой материал журналисты британского журнала The Car

Мы на краю Шпицбергена, архипелага в Северном Ледовитом океане, куда привезли электрический Kia EV6 GT. Разрушающийся на наших глазах ледник явно хотел дать знак, что уставшая от человеческой деятельности планета в беде. Спасут ли нас электромобили? Способны ли они уменьшить техногенный вред? Мнения на этот счет расходятся, и наше небольшое приключение не даст ответы на такие глобальные вопросы. Зато оно позволит понять другое. Путешествие за Полярный круг в самой электрифицированной стране мира должно развеять скепсис по поводу удобства пользования электромобилями. А заодно – выяснить, каковы ощущения от вождения самого быстрого серийного автомобиля Kia.

EV6 GT разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 с. «Заряженная» версия получила новый задний электромотор и форсированный передний, которые выдают суммарно 570 л.с. против 321 л.с. у обычного EV6. Также здесь изменена система охлаждения, доработаны рулевое управление, подвеска, тормоза (их можно отличить по ярко-зеленым суппортам) и много чего еще по мелочи.

Стоит такой электрокар почти в полтора раза дороже стандартного двухмоторного Kia EV6. На первый взгляд для такого кроссовера это крайне дорого, но соотношение л.с./фунт расставляет все по местам: не многие автомобили мощностью 570 л.с. стоят менее 70 тыс. фунтов стерлингов. При этом версия GT не утратила практичности EV6 – в него поместилось даже больше вещей, чем в арендованный ранее универсал Volvo V90. Три метра между передними и задними колесами делают свое дело.

Несмотря на новые передние и задние пружины, уменьшенный на 5 мм дорожный просвет и более жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости, кроссовер по-прежнему едет плавно и при этом прекрасно управляется. Единственный прокол – место водителя. Я не могу добиться гармонии треугольника рук-ног-бедер и постоянно регулирую сиденье и руль.

Когда дорога стала извилистой и достаточно пустой, чтобы можно было почувствовать хотя бы малую толику эпической производительности двух электромоторов, Kia EV6 GT также оказался хорош. В гору мы влетели с резвостью взлетающего самолета. Спус­каясь с горы, вы можете использовать подрулевые переключатели, которые регулируют рекуперацию энергии, и тем самым сберечь тормозные колодки.

Почти каждый второй автомобиль, встречавшийся в Норвегии, был электрическим. Хотя чем дальше мы забирались на север, тем больше нам попадалось машин с привычным ДВС. Найти зарядку для электромобиля здесь нетрудно: государственная политика заключается в том, чтобы станции быстрой зарядки располагались через каждые 50 км трассы. И приложение Kia Charge дает доступ ко многим из них.

На Шпицбергене вы можете передвигаться по хорошим европейским дорогам. Но недолго, их протяженность составляет всего 25 миль. И все они сосредоточены вокруг главного города Лонгйира с населением 2400 человек. Чтобы вы понимали, в какую глушь мы забрались, на Шпицбергене белых медведей больше, чем людей.

Асфальтовое покрытие заканчивается вскоре после выезда из города. Дорожный налог на Шпицбергене в два раза выше, чем в материковой Норвегии, чтобы содержать постоянно разрушаемое льдом покрытие. И хотя EV6 не внедорожник, а просто мощный кроссовер, он превосходно справляется с крутой каменистой дорогой, которая вьется мимо бездействующих шахтных стволов. И даже когда нам пришлось съехать с дороги к скале, он не спасовал. Не уверен, что я сумел бы проделать такой трюк на Tesla Model Y.

Забравшись на плато, мы решаем заварить кофе и включаем заранее купленный чайник в бортовую розетку EV6. Система V2L, или Vehicle to Load может использовать до 80% емкости аккумулятора для питания внешних электроприборов или для зарядки другого электромобиля. Вы сумеете даже запитать собственный дом, что решает проблему с вероятным блэкаутом, от которого при нынешней нестабильности энергетического рынка никто не застрахован.

Помимо самой северной в мире шоколадной фабрики, пивоварни, кладбища и дилерского центра Toyota, Лонгйир может похвастаться и самой северной общественной точкой зарядки электромобилей. И она есть в приложении Kia Charge, которое показывает два свободных места у зарядок по 6 кВт. Правда, оба места блокирует электрический фургон Nissan, не подключенный к сети. Владельца нет, но нам говорят, что мы можем просто сесть за руль и отогнать его в сторону. Ключ внутри: местные правила безопасности рекомендуют оставлять автомобили незапертыми на случай, если человеку внезапно понадобится укрытие от косолапого мародера. Подключаем наш кроссовер, сканируем карту Kia Charge – работает! На краю мира, где медведей больше, чем людей, это кажется фантастикой.

Мы платим за электроэнергию, поставляемую городской угольной электростанцией. В следующем году она станет дизельной. Основной отраслью промышленности Шпицбергена до недавнего времени была добыча антрацита. Сегодня же осталось только две шахты: одна за пределами Лонгйира и еще одна, контролируемая Россией, – в Баренцбурге. Первая пока функционирует, но вскоре закроется из-за своего негативного воздействия на окружающую среду.

Вообще, переход человечества на электромобили – мутная история. Все слышали про проблемы, связанные с производством и утилизацией аккумуляторных батарей. Не все хорошо в мире также с быстрыми зарядками и производством чистого электричества. И даже если все электромобили будут такими же классными, как Kia EV6 GT, когда вы окажетесь за переделами Норвегии, ваш идеальный новый мир может дать трещину. Как тот самый ледник, который мы встретили в самом начале нашего путешествия по Шпицбергену.