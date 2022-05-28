Renault Duster второго поколения выдержал дебютную экспедицию – 1100 км вокруг озера Иссык-Куль

Киргизия – страна не для ленивых путешественников. Да простят нас жители Бишкека – столицы респуб­лики, но вряд ли имеет смысл тратить больше пары дней на осмотр относительно молодого города, основанного в 1878 году. Их хватит, чтобы пройтись по грандиозной площади Ала-Тоо с монументом национальному герою Манасу Великодушному, восхититься помпезной архитектурой Театра оперы и балета, прогуляться по старинному Дубовому парку. Любителям истории рекомендуем также заглянуть в Музей Михаила Фрунзе, имя которого Бишкек носил до 1991 года. Здание советских времен построено буквально вокруг сохранившегося флигеля дома, где на рубеже XIX–XX веков проживала семья будущего военачальника. А вот настоящий колорит надо искать за сотню другую километров от столицы. Там, где на вершинах Тянь-Шаня искрятся белоснежные шапки, а у подножия гор переливается оттенками голубого и изумрудного незамерзающий Иссык-Куль.

С учетом специфики

В отличие от многих других народов Азии киргизы не утратили своей, скажем так, кочевой культуры. Загрузить машину юртой и отправиться на альпийские пастбища, где до сих пор нет и следа цифровой цивилизации, здесь в порядке вещей. То, что офисные модники привыкли называть интернет-детоксом, местные практикуют день за днем.

Автопарк страны сильно потрепанный. Порой удивляешься, как тот или иной «японец» либо «европеец», который явно старше седовласого владельца, вообще ездит. Водителей, впрочем, эти нюансы не смущают. Как и законодательные ограничения. Штрафы в Киргизии солидные, полицейские строгие, засад и камер контроля скорости хватает. И все равно ситуации вроде лихого двойного обгона через сплошную с использованием встречной обочины происходят регулярно.

Повезло, что привыкать к суетливой обстановке пришлось за рулем Renault Duster с новым силовым агрегатом. Союз тяговитого 1,3-лит­рового бензинового турбомотора на 150 л.с. и японского вариатора Jatco отличается одновременно похвальной плавностью работы и задорной отзывчивостью – еще никогда утилитарный кроссовер Renault не был таким резвым. Больше не приходится просчитывать маневры на пять шагов вперед: задумал – исполнил, все просто.

Какое-то время трасса петляет по равнине согласно изгибам реки Чу. Мелькают сторожевые вышки и колючая проволока – на том берегу Казахстан. В древности эту долину топтали караваны Великого шелкового пути, о чем сегодня напоминают лишь археологические редкости вроде Башни Бурана. Так называют минарет X–XI веков, который, даже будучи разрушенным наполовину, сохранил статус высотной доминанты местности. С его крыши открывается панорамный вид на очертания города Баласагун – одной из столиц могущественной тюркской империи Караханидов, пришедшей в упадок после татаро-монгольского нашествия.

Равнина кончается, к населенному пункту Балыкчи на Иссык-Куле попадаем через перевал. Вообще, три четверти территории Киргизии занимают горы, так что подъемы-спуски, резкие перепады высоты и давления, извилистые серпантины и стоит считать характерными приметами местных дорог. И снова открытие – трудяга Duster, оказывается, теперь не прочь прохватить «с огоньком» по захватывающим виражам. Хотя в экспедиции куда важнее другое: та послушность, с которой новое шасси откликается на команды, – залог безопасности и меньшей утомляемости человека за рулем на дальнем маршруте.

На все четыре стороны...

Северный берег Иссык-Куля считается курортным. Но зимой пансио­наты пустуют, на пляжах никого. Так для искателя приключений даже лучше – полное единение с природой. Сворачиваем в живописное Григорьевское ущелье, знаменитое реликтовыми хвойными лесами и тремя горными озерами. Здесь пригодились внедорожные качест­ва «француза»: внушительный клиренс, короткие свесы, упругие подвески, выносливый полный привод с принудительной блокировкой межосевой муфты. А версия с механической коробкой, на которую я пересел к тому моменту, сохранила любопытную особенность – сверхкороткую первую ступень, отчасти заменяющую на пересеченном рельефе понижающую передачу. В общем, покрытые льдом подъемы, колею и замерзшие броды караван прошел без потерь.

Огибая Иссык-Куль с востока, делаем остановку в городке Каракол, где в 1888 году от брюшного тифа скончался великий русский путешественник Николай Пржевальский. Рядом с его могилой разбит парк, установлен монумент и организован небольшой музей.

Южный берег Иссык-Куля встречает загадочными пейзажами и яркими красками. Как квинтэссенция впечатлений – каньон Сказка близ поселка Тосор. Сложно описать словами такую красоту. Веками ветра и дожди точили песчаник и красную глину, чтобы современный человек мог увидеть причудливые фигуры, лабиринты и хребты, образующие некое подобие инопланетного города, по которому хочется бродить часами.

Очередной день – очередной сюрприз. Вчера под солнцем мы ходили в легких куртках, а ночью уже ежились от холода. К утру температура упала почти до 20 градусов мороза! Бензиновый Duster ожидаемо завелся без проблем, а вот многочисленным «зимним» опциям предстояло доказать свою эффективность. Подогревы ветрового стекла, сидений, руля, климат-контроль справились на пять баллов – салон быстро прогрелся до комфортной температуры.

Жаль, мороз помешал изучить технологию изготовления войлока. Зато традиционным спортивным забавам Киргизии холод не помеха. Слышали, что существуют международные игры кочевников? Своего рода Олимпиада из самобытных древних дисцип­лин. К примеру, козлодрание – это когда две команды всадников пытаются вырвать друг у друга тушу животного и забросить в ворота соперников. Борьба верхом, своеобразные догонялки и, конечно, стрельба из лука тоже есть в программе.

Увидеть подобную экзотику своими глазами – дорогого стоит. Главное, подобрать подходящий транспорт. Нам с новым Renault Duster повезло: сохранив привычную универсальность, во втором поколении он стал куда удобнее и для водителя, и для пассажиров.