Мало кому известно, что Nissan Qashqai, в свое время буквально взорвавший рынок, мог оказаться не таковым, каким его все знают. Сегодня, в год 10-летия модели, мы вспоминаем историю ее рождения и дальнейший путь от концепт-кара, неоднозначно оцененного экспертами, до мирового бестселлера

Чтобы узнать, как и почему было решено создать такой автомобиль, как Nissan Qashqai, следует вернуться почти на два десятилетия назад – в 1999 год. Именно тогда был создан глобальный Альянс Renault-Nissan и его руководство поняло: европейская линейка японской марки не отвечает требованиям рынка в Старом Свете, а потому нуждается в серьезной трансформации. И вскоре Карлос Гон, назначенный операционным директором Альянса, сформулировал задачу – начать работы с чистого листа. Это касалось всех ключевых подразделений бренда – ответственных за планирование, дизайн, конструирование и производство автомобилей. Активная фаза их работы стартовала в начале 2002 года.

Рожденный в спорах

Устроив мозговой штурм в техническом центре Nissan в Японии, команда из 25 специалистов первоначально предложила сконструировать хэтчбек C-класса. При этом за основу было решено взять модель Nissan Almera, слегка переработав которую можно было бы конкурировать с довольно популярными на тот момент Volkswagen Golf Plus и SEAT Altea. Увы, спустя несколько месяцев стало ясно: такой автомобиль не станет широко востребованным у клиентов. В тот момент даже показалось, что проект, которому было отдано столько сил и времени, потерпел фиаско. Однако Карлос Гон снова нашел решение. «Может ли Nissan придумать что-то совершенно свежее и неожиданное, так, чтобы бросить настоящий вызов традиционным сегментам автоиндустрии?», – поставил он вопрос ребром. Эту мысль взяли за основу.

То, что надумала группа разработчиков новинки, комментирует один из них – Питер Браун: «Мы пришли к идее создать автомобиль вроде мини-Murano, который, как мы верили, сумеет сломать барьеры, мешающие людям приобретать модели класса SUV. Но его необходимо было разработать и позиционировать таким образом, чтобы бросить вызов привычным массовым хэтчбекам и седанам на рынке Европы».

Такой шаг был сделан не случайно. В начале «нулевых» стала расти популярность SUV, хотя в сознании людей все еще существовали стереотипы, мешавшие консервативным обладателям хэтчбеков и седанов переключить на них свое внимание. Исследования потребительского опыта, проведенные Nissan, показали, что они считаются слишком большими для каждодневной эксплуатации, отличаются слабой маневренностью в городах и повышенным топливным аппетитом. Кроме того, людям не нравились безликие интерьеры внедорожников.

«Нам удалось убедить руководство компании в том, что мы можем разрушить некоторые из этих барьеров, взяв лучшие качества семейного хэтчбека и добавив к ним элементы SUV, привлекательные для клиентов. Так родилась идея первого кроссовера», – поясняет Питер Браун. По замыслу разработчиков, автомобиль должен был обладать привлекательностью, практичностью и универсальностью внедорожников в сочетании с размерами, динамичностью и экономичностью семейного хэтчбека. И чтобы сфокусировать внимание участников проекта на этих качествах, для нового продукта было придумано условное название «городской кочевник».

Ломающий стереотипы

Новый проект оказался столь важен для Nissan, что в него с головой погрузились сотрудники компании со всего мира. В частности, собственные варианты будущего автомобиля выдвинули дизайнерские центры Nissan, действующие в разных частях света. Как результат, один из вариантов кузова от европейского подразделения весной 2004-го предстал в роли концепт-кара Qashqai, хотя впоследствии серийная модель получила экстерьер, предложенный глобальным центром дизайна бренда в Японии, в то время как авторство салона принадлежит американскому отделению.

Что же касается технической составляющей модели, то конструированием занялся европейский технический центр марки, что логично: автомобиль нацеливали в первую очередь на рынки этого континента. «Мы были в восторге от перспективы создать нечто такое, чего еще никто и никогда не видел. Наша идея сама по себе представлялась очень простой – взять традиционный SUV и сделать его более доступным по цене, маневренным и компактным», – делится один из участников этого процесса.

Впрочем, следует отдать должное целеустремленности ниссановской команды и ее уверенности в правоте. Дело в том, что после премьеры концепта Qashqai в рамках Женевского автосалона создателям машины было впору опустить руки – реакция многих СМИ и экспертов рынка оказалась вялой. Хуже того, некоторые журналисты просто изощрялись в красноречии, стремясь раскритиковать новинку. По их мнению, на рынке не могло быть места «странному гибриду SUV и хэтчбека». Мало кто из них впоследствии смог признать ошибку. Но есть и обратные примеры. Так, датский автожурналист Хенрик Дреболдт писал: «Nissan, очевидно, заглянул в «хрустальный шар» глубже нас всех – и сегодня он царит в сегменте кроссоверов. Немногие в то время могли предсказать это».

Действительно, ниссановцы продолжили работу над автомобилем, названным по имени одного из иранских племен. И в январе 2006 года в морозной и заснеженной Финляндии были проведены первые, еще закрытые, испытания для прессы. Журналисты, оценив ходовые и потребительские качества новинки, начали менять свое мнение о ней – они отмечали управляемость, динамику, практичность модели. Хотя и с оговорками – дескать, это не тот автомобиль, что может сломать устои.

Чтобы опровергнуть этих «предсказателей», серийному Nissan Qashqai хватило нескольких месяцев. Впервые поступив в продажу в феврале 2007-го, он просто взорвал рынок – уже к концу того же года спрос на кроссовер перешагнул 100-тысячный рубеж! Боссы Nissan в тот момент не знали, радоваться им такому ажиотажу или горевать, ведь следовало принимать решение о новых инвестициях в завод в английском Сандерленде. В итоге так и поступили, благодаря чему уже в первый год вместо первоначально запланированных 120 тыс. экземпляров было произведено 160 тыс. таких машин. И это стало лишь началом триумфального шествия модели по планете!

Ставящий рекорды

Сейчас, когда компактные SUV буквально заполонили улицы городов по всему миру, даже представить невозможно, что еще десять лет назад сегмента городских кроссоверов как такового не было вообще. Его родоначальником стал именно Nissan Qashqai, перевернувший представления о том, каким может (и должен) быть по-настоящему универсальный автомобиль. О прозорливости создателей модели свидетельствует тот факт, что в следующие годы разные производители вывели на рынок 21 конкурирующую модель.

Неудивительно, что за каких-то две пятилетки своего присутствия на рынке «японец» смог побить такое количество рекордов, которого за глаза хватило бы иным брендам за всю историю их существования. Например, с 2007 года Qashqai 19 раз завоевывал титул «Автомобиль года» в разных странах, а в общей сложности в его активе уже более 80 престижных наград.

Модель остается самым популярным кроссовером в Европе, реализованным общим тиражом свыше 2,4 млн экземпляров. Показательно, что компания Nissan произвела в Англии больше кроссоверов Qashqai, нежели любой другой модели за 30 лет своей производственной деятельности в Европе. Кроме того, за всю историю британского автомобилестроения еще ни одна модель какой-либо иной марки не превышала уровня 2 млн единиц за столь короткий срок. Если же говорить о глобальных показателях, то на 137 рынках мира продано уже более 3,3 млн единиц модели. По сути, Qashqai сам по себе стал отдельным брендом, и неспроста сегодня каждые 62 секунды с конвейера завода в Сандерленде сходит очередной такой автомобиль.

Легко предположить, что бестселлер японской марки продолжит покорять новые вершины. В том числе технологические и инновационные. Так, в год своего 10-летия он стал первым европейским автомобилем бренда, оснащенным первой версией системы автономного вождения Piloted Drive 1.0, которая позволяет машине самостоятельно безопасно двигаться даже по оживленной трассе. В активе этого автомобиля и целый комп-лекс других современнейших систем в области комфорта и безопасности. Таких, например, как 7-дюймовый сенсорный цветной дисплей, система кругового обзора, омываемая камера заднего вида и, конечно, фирменная «мультимедийка» Nissan Connect 2.0 с навигацией.

Завоевавший Россию

В 10-летней истории побед Qashqai отдельная глава, вне всяких сомнений, должна быть посвящена России. Автомобиль стабильно входит в топ-25 самых покупаемых машин на нашем рынке, являясь лидером продаж Nissan в стране. Так было практически с момента появления этого кроссовера, но самый важный этап его «российской жизни» начался в 2015 году, когда в Санкт-Петербурге стартовал локальный выпуск новейшего, второго поколения модели.

Этому предшествовал огромный комплекс работ, причем не только на заводе бренда, но и в рамках адаптации самого кроссовера. В частности, при его локализации инженеры фирмы внесли в конструкцию более 200 изменений. В первую очередь они коснулись шасси, ставшего комфортабельнее при езде по плохим дорогам. В итоге удалось улучшить управляемость, плавность хода, шумоизоляцию и целый ряд других параметров.

Сейчас на российском рынке Nissan Qashqai предлагается с тремя моторами (дизельным и двумя бензиновыми), с двумя типами коробки передач, с полным или передним приводом и сразу в шести комплектациях, которые позволяют каждому клиенту подобрать именно то, что ему нужно. Все это в сочетании с большим пакетом инновационных технологий делает японский кроссовер по-прежнему одним из самых заманчивых предложений в том сегменте, первооткрывателем которого он стал.