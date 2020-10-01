Автомобили в кузове универсал сегодня на российском рынке можно пересчитать по пальцам. Большой же премиальный универсал повышенной проходимости – практически эксклюзив. Именно таковым стал новый Audi A6 allroad quattro

Четвертое поколение своей легендарной модели немецкий бренд представил аккурат через 20 лет после ее рождения. С одной стороны, новинка демонстрирует преемственность: как и предшественницы, она сочетает высочайший уровень комфорта и практичности с отличными внедорожными характеристиками. С другой – предоставляет ранее недоступные владельцам возможности самых современных технологий.

Стильный и умный

О том, что перед нами тот автомобиль, которому по душе съезжать с асфальта, свидетельствует целый ряд элементов экстерьера. Прежде всего, это широкая, низко расположенная решетка радиатора Singleframe с вертикальными алюминиевыми планками – важнейший атрибут всех актуальных внедорожников из Ингольштадта. Брутальной стилистике способствуют также защита бамперов и днища, пластиковый обвес по всему кузову, рейлинги на крыше, контрастное покрытие scandium gray накладок-расширителей колесных арок. Вместе с тем универсал ничуть не растерял и утонченной элегантности, свойственной родственным моделям Audi A6 и A7, – стремительные линии, изящная оптика, значительная площадь остекления делают этот автомобиль «своим» и в большом городе.

Отличия от базовой версии модели, конечно же, находим и в салоне (он, кстати, доступен в пяти базовых и нескольких эксклюзивных сочетаниях цветов). В частности, предлагается комбинированная обивка тканью и экокожей mono.pur, трехсекционная спинка дивана на втором ряду складывается в пропорции 40:20:40, а электропривод пятой двери предусмотрен уже в начальной комплектации. К тому же для заказа доступны либо спортивные сиденья, либо кресла с индивидуальными настройками контура и электрорегулировками, которые можно дополнить функциями вентиляции и массажа.

Как и любой современный Audi, универсал A6 allroad quattro – это средоточие новейших электронных ассистентов и других систем. Полностью цифровая концепция управления подразумевает удобный и интуи­тивно понятный для водителя большой дисплей (в топовой версии диагональ его экрана составляет 10,1 дюйма), под которым мы видим еще один 8,6-дюймовый монитор. С помощью верхнего экрана задействуются информационно-развлекательные сервисы, нижний же дисплей предназначен для настроек климат-контроля и других функций комфорта, при этом позволяя вводить текстовые команды. Впрочем, автомобиль способен распознавать и речь водителя.

Что же касается «умных» ассистентов, то в новом Audi A6 allroad quattro они сгруппированы в два пакета. Первый, названный «Путешествие», включает адаптивную систему помощи водителю, ассис­тента аварийной остановки, адаптивный круиз-контроль, ассистентов прохождения поворота и аварийного маневрирования. В свою очередь, пакет «Город» предлагает систему предупреждения при открывании двери, ассистента проезда перекрестков и ряд других функций, повышающих комфорт и безопасность.

Выбирайте направления!

В полном соответствии со статусом Audi A6 allroad quattro – автомобиль большой, солидный и просторный. Его габаритная длина составляет 4,95 м, ширина – 1,9 м, высота – 1,5 м. В сочетании с 2,93-метровой колесной базой это обеспечивает потрясающий простор в салоне, в том числе на уровне локтей (сзади и спереди) и в зоне коленей на втором ряду. По традиции, универсал имеет и просторный багажник – 565 л в стандартной компоновке и 1680 л при сложенном диване. Кроме того, этот «немец» может без проблем буксировать прицеп массой до 2,5 т.

Разумеется, такой автомобиль прос­то обязан предложить владельцу мощь, спрятанную под капотом. Это гарантирует любой из двух предложенных российским покупателям моторов. Так, бензиновый 55 TFSI развивает 340 л.с. и оснащается системой полного привода quattro с технологией ultra. Важно, что двигатель уже в «базе» имеет систему умеренного гибрида MHEV, что означает и повышенный комфорт, и экономию топлива. Поклонники же дизелей оценят эффективность 3-литрового 249-сильного турбоагрегата V6 TDI, который сочетается с постоянным полным приводом quattro.

Кстати, и фирменный полный привод quattro, и адаптивная пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета входят в стандартное оснащение вседорожного универсала Audi. Так, если стандартный клиренс нового A6 allroad quattro составляет 139 мм, то за пределами дорог кузов автомобиля может быть поднят еще на 45 мм, благодаря чему дорожный просвет вырастет до максимальных 184 мм. При этом система Audi Drive Select имеет в своем арсенале семь режимов, предназначенных как для езды по асфальту, так и по плохим дорогам и пересеченной местности.

Наконец, следует отметить, что уже в перечень стандартного оснащения нового Audi A6 allroad quattro входит целый ряд функций, делающих поездки в этом универсале комфортабельными и безопасными. В их числе – парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, подогрев внешних зеркал и передних кресел, климат-контроль с индивидуальными настройками водителя и пассажира, светодиодная оптика. В более высоких линиях Advance и Business клиенты получают дополнительные опции, среди которых можно выделить электрорегулировку рулевой колонки и сидений (в том числе и задних), камеру заднего вида, четырехзонный «климат», автодоводчики дверей и другое оборудование. У российских дилеров автомобиль уже доступен для заказа.