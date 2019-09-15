Комплектации GT и GT Line для современного модельного ряда KIA – это как серебряные и золотые значки ГТО для сторонников активного образа жизни. Покупая автомобиль в таком исполнении, делаешь выбор в пользу драйва и хорошего настроения

Глядя на корейские автомобили линеек GT и GT Line, невольно вспоминаешь неординарный шоукар KIA GT, показанный восемь лет назад на Франкфуртском автосалоне. C этого прототипа начался переход к более эмоциональному дизайну кузова, в исполнении интерьера появились премиальные черточки, а удовольствие от езды стало одним из инженерных приоритетов. Первой ласточкой такого обновления стала серийная модель pro_cee’d образца 2012 года. Ее успех предопределил появление целой линейки ярких драйверских машин.

Сегодня модели Picanto, Soul, ProCeed, Optima, Stinger, Sportage и Sorento можно приобрести в комплектации GT Line – с щед­рым оснащением, пакетом стильных «фишек» и спортивным акцентом в настройках двигателя и ходовой части. Квинтэссенция же нового подхода заключена в автомобилях серии GT: Stinger GT, Optima GT и ProCeed GT. Здесь мы имеем дело как с яркой атрибутикой, так и с повышенным драйверским потенциалом.

Спортивная семья

Российский офис KIA Motors отрядил на тест в Санкт-Петербург почти всю гамму моделей GT и GT Line (за исключением Picanto и Sorento), и главный интерес вызвало, конечно же, трио, в котором харизма автомобилей класса Gran Turismo заметнее всего. Фастбек Stinger GT – это полноценный грантурер, продолжатель дизайнерских и инженерных идей, заложенных в концепте KIA GT образца 2011 года. «Пяти­дверка» с дизайном от Питера Шрайера обладает пропорциями, типичными для больших купеобразных автомобилей. Большая колесная база (2905 мм) работает как на простор в салоне, так и на курсовую устойчивость. В «корме» организован багажник на немалые 406 л.

Интерьер оформлен по премиальным канонам и, что не менее важно, имеет неповторимый стиль. Но настоящий кайф получаешь от того, как этот король линейки GT едет. Быстрые реакции на «газ», эффективная полноприводная трансмиссия, прозрачный и острый руль, собранная подвеска, настройки которой, как и отклик баранки, можно варьировать на свой вкус, и мощное торможение, обеспеченное техникой Brembo. Все это – вклад руководителя испытаний и разработок «заряженных» моделей KIA Motors Альберта Бирманна.

Наконец, Stinger GT – это еще и витрина современных решений в сфере безопасности. Адаптивный «круиз», системы предупреждения столкновений, распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон – лишь малая толика электронных ассистентов из передового комплекса Drive Wise.

Выбор фитнес-клуба

Похожий почерк с поправкой на меньшие габариты обнаруживаю в ProCeed GT. В жилах этого «спортвагона» течет кровь автомобилей с кузовом купе. Он ниже и длиннее, чем соплатформенные хэтчбек и универсал, подвеска настроена жестче, а рулевое управление острее. При этом мы имеем дело с комфортной и практичной «пятидверкой» с багажником на внушительные 594 л, акустикой JBL и полезными электронными помощниками (бесключевое открывание пятой двери, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков).

Отзывчивый 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель выдает 200 л.с., передавая тягу на передние колеса через 7-ступенчатый преселективный «робот» DCT. Если же вы активный водитель, но не хотите мириться с жестковатой подвеской, есть отличная альтернатива в виде исполнения ProCeed GT Line. Оно обеспечивает чуть меньший, но все же ощутимый драйверский накал. Такая машина оснащается 1,4-литровым 140-сильным бензиновым мотором и 7-ступенчатым «преселективом» DCT. Подвеска в сравнении с более мощной версией откалибрована мягче, но все же более плотно, чем у других представителей линейки Ceed, а в броских атрибутах экстерьера и салона нет недостатков.

В статусе «физкультурников» выступают также Stinger GT Line и Optima GT Line, подвеска и силовая линейка которых настрое­ны на азартную езду, но, как говорится, без фанатизма. Конечно же, элегантный «костюм» и щедрое оснащение прилагаются.

Драйва много не бывает

Во время теста обсуждаем с коллегой GT-статус модели Optima. Обоим поначалу кажется, что бизнес-седану спортивные настройки мотора, трансмиссии и подвески не очень-то и нужны. Однако на дорогах под Санкт-Петербургом «четырехдверка» демонстрирует выверенный баланс плавности хода и отточенную управляемость, и мы меняем мнение. В сравнении с модификацией Optima GT Line этот автомобиль ведет себя собраннее, а его бензиновый 2-литровый турбодвигатель, выдающий 245 л.с., подкупает живым откликом на «газ». С таким агрегатом машина ускоряется до 100 км/ч всего за 7,4 с, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 8,5 л/100 км.

Второе важнейшее отличие этой версии – система рулевого управления с размещением электродвигателя на рулевой рейке (R-MDPS). Такая схема обеспечивает точнейшие реакции на управляющие действия и прозрачную обратную связь. Впрочем, и Optima GT Line с ее 2,4-литровым 188-сильным бензиновым «атмосферником» едет весьма бодро, хотя шасси и руль с более «гражданскими» калибровками настраивают на неспешную езду.

Само собой, и «физкультурник» и «спорт­смен» могут похвастать ярким дизайном и богатым оснащением, которые устроят самых требовательных клиентов. В этом смысле линейки GT и GT Line, пожалуй, превосходят ожидания покупателей массовых автомобилей.