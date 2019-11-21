Отправившись с компанией KIA на Байкал, мы познакомились с кроссовером Sportage 2020 модельного года и заодно устроили ему серьезное испытание на выносливость
Модель KIA Sportage мне не в новинку, однако до сих пор я ездил на ней в основном в столице и ее окрестностях. А если и покидал асфальт, то недалеко и ненадолго – в качестве эксперимента. Ведь Sportage выглядит и едет как типичный «горожанин» и никаких внедорожных подвигов от него не ждешь. Да и машины из пресс-парка, оснащенные большими колесами с низкопрофильной резиной, явно намекали, что съезжать с хорошей дороги им противопоказано. Но сейчас я мчу на этом «корейце» по разбитой грунтовке острова Ольхон, и SUV чувствует себя прекрасно.
В оснащении KIA Sportage 2020 модельного года, продажи которых уже начались, произошли изменения. Первым делом стоит сказать о прекращении поставок к нам модификации с турбодизелем, поскольку на ее долю приходился всего 1% от общих продаж модели. Впрочем, представители бренда сообщили, что при изменении рыночной ситуации поставки дизельной версии могут быть возобновлены.
Больше всего покупают у нас 2-литровый 150-сильный вариант (84%) с полным приводом (54%) и «автоматом». Соответственно, на версию с 2,4-литровым силовым агрегатом, развивающим 184 л.с., приходится 15% от общего числа продаж. При этом механическую трансмиссию продолжают предлагать благодаря устойчивому – 15-процентному спросу.
Среди же комплектаций самой востребованной среди россиян остается «средняя» Luxe, имеющая удачный набор оборудования. Но в новом модельном году появилась и еще более продвинутая Luxe+, в которую «плюсом» вошли диодные фары и функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Кроме того, комплектации Comfort, Luxe, Prestige и GT Line обзавелись дополнительно круиз-контролем с ограничителем скорости, а в Premium появилась опция распознавания дорожных знаков. Также предложен новый цвет Fusion Orange.
Я протестировал обе модификации: с 2 и 2,4-литровым силовыми агрегатами. Все оснащены полным приводом и автоматическими коробками передач. Главное отличие от Sportage, которые я испытывал раньше, – нормальные 17-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых «катков», которыми оснащались кроссоверы из фирменного пресс-парка. И это правильное решение, так как дороги в Иркутской области и на острове Ольхон, где проходил тест, очень далеки от идеала.
Для начала устраиваюсь за рулем 2-литровой модификации. В очередной раз отмечаю великолепную геометрию посадки за рулем, удобное сиденье, интуитивную эргономику и высокое качество отделочных материалов. Поехали! Первая часть пути, от Иркутска до переправы на Ольхон, сначала проходит по шоссе неплохого качества. Но до острова оно не идет, и вскоре мы сворачиваем направо. Дальнейшая дорога через сопки отличается ужасным профилем с горбами и провалами, что может стать серьезным испытанием для любой машины, так как обычно вызывает жуткую раскачку и траекторные рыскания. Да и других неровностей хватает.
Однако Sportage, оснащенный 17-дюймовыми колесами с высокопрофильной резиной размерностью 225/60, легко справляется с кочками и ямами. А упругая подвеска, хоть и повторяет профиль покрытия, делает это не подробно, при этом SUV совершенно не раскачивается. Рулевое управление остается точным даже при попадании на неровности в вираже. Рысканий нет в принципе. Что ж, кроссовер отлично управляется, а плавность хода не вызывает дискомфорта даже на таких дорогах.
На Ольхоне асфальтовых покрытий отродясь не бывало – только грунт. Дорога ровняется грейдером, но качество непредсказуемое. Едешь вроде по ровной поверхности, как вдруг автомобиль попадает в провал грунта или начинается мерзкая гребенка, вытрясающая внутренности. Но и здесь «кореец» не пасует. Пробил я подвеску всего один раз, не заметив в пыли впередиидущего УАЗа (основной транспорт этих мест) тот самый провал. Впрочем, любой другой кроссовер тут тоже бы пробило. С гребенкой шасси тоже справляется неплохо – трясет несильно.
Обратный путь в Иркутск проделываю на 2,4-литровой модификации. И сразу замечаю, что она едет мягче. На той же грунтовке неровности меньше проходят в салон. Энергоемкость, по ощущениям, от этого не пострадала. А на асфальте автомобиль меньше повторяет профиль дорожного покрытия. Платой за это стали небольшая раскачка на волнах, более заметные крены и немного снизившаяся точность управления в поворотах. Но заметить это можно, только если сразу пересесть в 2,4-литровую версию из 2-литровой. То есть и эта модификация едет отменно, лишь акцент настроек шасси смещен с управляемости на комфорт.
Двигатели, к удивлению, отличаются несильно. Я, честно говоря, ожидал большей разницы в тяге. В целом оба мотора без труда исполняют свои обязанности на горной дороге, а на равнине – и подавно. Более объемный мотор, понятно, чуть лучше при разгоне на высоких скоростях, но и 2-литровый агрегат тянет вполне приемлемо.
Словом, во время этого тест-драйва KIA Sportage предстал передо мной в новом амплуа. Оказывается, его вполне можно использовать и вдали от цивилизации. Подвеска уверенно справляется даже с самыми скверными покрытиями и позволяет съезжать с асфальта, чему способствуют достаточно высокий клиренс и небольшие свесы кузова. Главное, как показала практика, подходящую «обувку» подобрать.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В России продан 100-тысячный кроссовер KIA Sportage
Важно заметить, что речь идет о продажах автомобилей четвертого поколения. Всего же в России продано более 260 000 кроссоверов Sportage
Kia Sportage лишится дизеля
Со следующего года на нашем рынке прекращаются продажи дизельных версий Kia Sportage. Сообщается, что такая модификация практически не пользуется спросом
Kia Sportage стартует в ноябре, а цены уже известны
Продажи обновлённого кроссовера Kia Sportage начнутся 1 ноября текущего года. Стали известны цены на различные комплектации обновлённой модели
Обновленный Kia Sportage для России: первая техническая информация
Стали известны двигатели и трансмиссии, с которыми обновленный Kia Sportage будет продаваться на российском рынке
Kia представила обновленный Sportage
Компания Kia рассекретила обновленный кроссовер Sportage. Внешних изменений не много, да и технически кроссовер практически не изменился
Обновленный Kia Sportage: первое фото
В сети появилась первая фотография обновленного Kia Sportage без камуфляжа, так что все видимые изменения видны невооруженным глазом
Kia Sportage получит «мягкий» дизельный гибрид
Кроссовер Kia Sportage стал первой моделью корейской компании, которая получит «мягкую» гибридную силовую установку
2004 - сегодня