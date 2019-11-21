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Отправившись с компанией KIA на Байкал, мы познакомились с кроссовером Sportage 2020 модельного года и заодно устроили ему серьезное испытание на выносливость

Модель KIA Sportage мне не в новинку, однако до сих пор я ездил на ней в основном в столице и ее окрестностях. А если и покидал асфальт, то недалеко и ненадолго – в качестве эксперимента. Ведь Sportage выглядит и едет как типичный «горожанин» и никаких внедорожных подвигов от него не ждешь. Да и машины из пресс-парка, оснащенные большими колесами с низкопрофильной резиной, явно намекали, что съезжать с хорошей дороги им противопоказано. Но сейчас я мчу на этом «корейце» по разбитой грунтовке острова Ольхон, и SUV чувствует себя прекрасно.

Что год грядущий нам готовит

В оснащении KIA Sportage 2020 модельного года, продажи которых уже начались, произошли изменения. Первым делом стоит сказать о прекращении поставок к нам модификации с турбодизелем, поскольку на ее долю приходился всего 1% от общих продаж модели. Впрочем, представители бренда сообщили, что при изменении рыночной ситуации поставки дизельной версии могут быть возобновлены.

Больше всего покупают у нас 2-литровый 150-сильный вариант (84%) с полным приводом (54%) и «автоматом». Соответственно, на версию с 2,4-литровым силовым агрегатом, развивающим 184 л.с., приходится 15% от общего числа продаж. При этом механическую трансмиссию продолжают предлагать благодаря устойчивому – 15-процентному спросу.

Среди же комплектаций самой востребованной среди россиян остается «средняя» Luxe, имеющая удачный набор оборудования. Но в новом модельном году появилась и еще более продвинутая Luxe+, в которую «плюсом» вошли диодные фары и функции бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. Кроме того, комплектации Comfort, Luxe, Prestige и GT Line обзавелись дополнительно круиз-контролем с ограничителем скорости, а в Premium появилась опция распознавания дорожных знаков. Также предложен новый цвет Fusion Orange.

Я протестировал обе модификации: с 2 и 2,4-литровым силовыми агрегатами. Все оснащены полным приводом и автоматическими коробками передач. Главное отличие от Sportage, которые я испытывал раньше, – нормальные 17-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых «катков», которыми оснащались кроссоверы из фирменного пресс-парка. И это правильное решение, так как дороги в Иркутской области и на острове Ольхон, где проходил тест, очень далеки от идеала.

Подходящий размерчик

Для начала устраиваюсь за рулем 2-литровой модификации. В очередной раз отмечаю великолепную геометрию посадки за рулем, удобное сиденье, интуитивную эргономику и высокое качество отделочных материалов. Поехали! Первая часть пути, от Иркутска до переправы на Ольхон, сначала проходит по шоссе неплохого качества. Но до острова оно не идет, и вскоре мы сворачиваем направо. Дальнейшая дорога через сопки отличается ужасным профилем с горбами и провалами, что может стать серьезным испытанием для любой машины, так как обычно вызывает жуткую раскачку и траекторные рыскания. Да и других неровностей хватает.

Однако Sportage, оснащенный 17-дюймовыми колесами с высокопрофильной резиной размерностью 225/60, легко справляется с кочками и ямами. А упругая подвеска, хоть и повторяет профиль покрытия, делает это не подробно, при этом SUV совершенно не раскачивается. Рулевое управление остается точным даже при попадании на неровности в вираже. Рысканий нет в принципе. Что ж, кроссовер отлично управляется, а плавность хода не вызывает дискомфорта даже на таких дорогах.

На Ольхоне асфальтовых покрытий отродясь не бывало – только грунт. Дорога ровняется грейдером, но качество непредсказуемое. Едешь вроде по ровной поверхности, как вдруг автомобиль попадает в провал грунта или начинается мерзкая гребенка, вытрясающая внутренности. Но и здесь «кореец» не пасует. Пробил я подвеску всего один раз, не заметив в пыли впередиидущего УАЗа (основной транспорт этих мест) тот самый провал. Впрочем, любой другой кроссовер тут тоже бы пробило. С гребенкой шасси тоже справляется неплохо – трясет несильно.

Обратный путь в Иркутск проделываю на 2,4-литровой модификации. И сразу замечаю, что она едет мягче. На той же грунтовке неровности меньше проходят в салон. Энергоемкость, по ощущениям, от этого не пострадала. А на асфальте автомобиль меньше повторяет профиль дорожного покрытия. Платой за это стали небольшая раскачка на волнах, более заметные крены и немного снизившаяся точность управления в поворотах. Но заметить это можно, только если сразу пересесть в 2,4-литровую версию из 2-литровой. То есть и эта модификация едет отменно, лишь акцент настроек шасси смещен с управляемости на комфорт.

Двигатели, к удивлению, отличаются несильно. Я, честно говоря, ожидал большей разницы в тяге. В целом оба мотора без труда исполняют свои обязанности на горной дороге, а на равнине – и подавно. Более объемный мотор, понятно, чуть лучше при разгоне на высоких скоростях, но и 2-литровый агрегат тянет вполне приемлемо.

Словом, во время этого тест-драйва KIA Sportage предстал передо мной в новом амплуа. Оказывается, его вполне можно использовать и вдали от цивилизации. Подвеска уверенно справляется даже с самыми скверными покрытиями и позволяет съезжать с асфальта, чему способствуют достаточно высокий клиренс и небольшие свесы кузова. Главное, как показала практика, подходящую «обувку» подобрать.

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